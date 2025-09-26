Offre reçue en été, sa blessure et Vincent Euvrard : Dennis Ayensa se livre avant Standard - Club de Bruges

Dennis Ayensa est bien de retour au Standard, après avoir manqué trois rencontres en début de saison à cause d'une blessure. L'attaquant se dit satisfait du travail effectué depuis l'arrivée de Vincent Euvrard et se montre confiant avant la réception du Club de Bruges ce samedi.

Pendant 45 minutes contre Malines, puis 65 minutes à Westerlo, Dennis Ayensa a fait son retour sur le terrain après sa blessure encourue en début de saison. L'attaquant du Standard, qui a manqué les défaites contre l'Union, le Cercle et Louvain, est revenu sur cette période difficile sur le plan personnel en conférence de presse ce jeudi, deux jours avant la réception du Club de Bruges.

"Il n'y a jamais de bon moment pour se blesser, mais j'ai eu un peu de chance qu'il y ait la trêve internationale pour gagner du temps. Pendant mon absence, on a perdu tous les matchs et moi j'étais en tribunes, je voulais aider. J'ai fait de mon mieux pour revenir en forme."



Le Standard ne change pas de plan malgré le calendrier qui l'attend

Après ce premier succès sous les ordres de Vincent Euvrard lors du déplacement en Campine, les Rouches vont affronter toutes les meilleures équipes du pays successivement durant le mois d'octobre. Selon Dennis Ayensa, la victoire au Kuipje et le calendrier chargé ne changent rien à la méthode de travail des Liégeois.

"On se concentre sur la même chose. On veut gagner tous les matchs et être aussi professionnels que possible pour progresser. Même si on a perdu contre Louvain et partagé face à Malines, on avait vu des améliorations, même à l'entraînement. On a encore vu contre Bruges qu'on ne pouvait pas défendre Westerlo pendant 90 minutes. Ils savent bien marquer, mais on a su le faire aussi."

"On est confiants (pour la réception de Bruges), on joue à la maison. Il faudra tout donner, marquer nos occasions et avoir un peu de chance pour qu'ils ne marquent pas toutes les leurs, car on sait qu'ils auront des occasions. On donnera le maximum avec les supporters dans notre dos pour arracher un bon résultat."

Le rôle ingrat mais précieux de Dennis Ayensa pour le Standard

Condamné à un rôle très ingrat la saison dernière sous les ordres d'Ivan Leko, Dennis Ayensa ne vit pas un début de saison bien différent, malgré les changements visibles dans le jeu du Standard. L'Allemand est toujours ce joueur qui court beaucoup et qui fatigue les défenses, même si le Standard a un petit peu plus souvent le ballon que la saison dernière.

"Mon rôle est assez similaire, il suffit de voir le nombre de mètres que j'ai parcourus à Westerlo. On a plus de possession cette année, aussi parce que notre équipe est meilleure. Nous avons une meilleure profondeur de noyau et davantage de solutions sur le banc, avec plus d'expérience."

"Depuis l'arrivée de Vincent Euvrard, tout le monde comprend mieux ce qu'il doit faire. Si je presse une zone, les joueurs derrière moi savent où se déplacer. Le meilleur exemple, c'est Ibra (Karamoko), qui a joué en défense centrale la semaine dernière parce qu'il n'y avait personne. Il ne l'avait jamais fait, mais il a très bien presté car tout le monde sait ce qu'il doit faire à chaque position."

Le Real Madrid ne m'a pas appelé, donc ce n'était pas une option de partir"

Fin juillet, Mircea Rednic nous confiait que Dennis Ayensa avait reçu une offre pour quitter le club, mais qu'il l'avait convaincu de rester. Le joueur de 28 ans n'a pas voulu s'étaler sur le sujet, mais il a confié à quel point il était bien concentré sur le projet des Rouches.

"Je ne sais pas ce que le Standard a refusé, je ne veux pas parler de ça. Je ne sais pas quelles informations vous avez. Pour moi, ça n'a jamais été un sujet de partir. Après la saison dernière, certains clubs se sont intéressés à moi, mais je ne voulais pas spécialement partir. J'ai signé pour trois ans quand je suis venu ici. Et le Real Madrid ne m'a pas appelé, donc ce n'était pas une option de partir", a-t-il conclu.