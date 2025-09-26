Interview Offre reçue en été, sa blessure et Vincent Euvrard : Dennis Ayensa se livre avant Standard - Club de Bruges

Loïc Woos
Loïc Woos depuis SL16 Football Campus
| 0 réaction
Offre reçue en été, sa blessure et Vincent Euvrard : Dennis Ayensa se livre avant Standard - Club de Bruges
Photo: © photonews

Suis Walfoot dès à présent sur WhatsApp !

Dennis Ayensa est bien de retour au Standard, après avoir manqué trois rencontres en début de saison à cause d'une blessure. L'attaquant se dit satisfait du travail effectué depuis l'arrivée de Vincent Euvrard et se montre confiant avant la réception du Club de Bruges ce samedi.

Pendant 45 minutes contre Malines, puis 65 minutes à Westerlo, Dennis Ayensa a fait son retour sur le terrain après sa blessure encourue en début de saison. L'attaquant du Standard, qui a manqué les défaites contre l'Union, le Cercle et Louvain, est revenu sur cette période difficile sur le plan personnel en conférence de presse ce jeudi, deux jours avant la réception du Club de Bruges.

"Il n'y a jamais de bon moment pour se blesser, mais j'ai eu un peu de chance qu'il y ait la trêve internationale pour gagner du temps. Pendant mon absence, on a perdu tous les matchs et moi j'étais en tribunes, je voulais aider. J'ai fait de mon mieux pour revenir en forme."

Lire aussi… D'ores et déjà absent contre le Standard...et à plus long terme : la blessure qui change tout pour Bruges

Le Standard ne change pas de plan malgré le calendrier qui l'attend

Après ce premier succès sous les ordres de Vincent Euvrard lors du déplacement en Campine, les Rouches vont affronter toutes les meilleures équipes du pays successivement durant le mois d'octobre. Selon Dennis Ayensa, la victoire au Kuipje et le calendrier chargé ne changent rien à la méthode de travail des Liégeois.

"On se concentre sur la même chose. On veut gagner tous les matchs et être aussi professionnels que possible pour progresser. Même si on a perdu contre Louvain et partagé face à Malines, on avait vu des améliorations, même à l'entraînement. On a encore vu contre Bruges qu'on ne pouvait pas défendre Westerlo pendant 90 minutes. Ils savent bien marquer, mais on a su le faire aussi."

"On est confiants (pour la réception de Bruges), on joue à la maison. Il faudra tout donner, marquer nos occasions et avoir un peu de chance pour qu'ils ne marquent pas toutes les leurs, car on sait qu'ils auront des occasions. On donnera le maximum avec les supporters dans notre dos pour arracher un bon résultat."

Le rôle ingrat mais précieux de Dennis Ayensa pour le Standard

Condamné à un rôle très ingrat la saison dernière sous les ordres d'Ivan Leko, Dennis Ayensa ne vit pas un début de saison bien différent, malgré les changements visibles dans le jeu du Standard. L'Allemand est toujours ce joueur qui court beaucoup et qui fatigue les défenses, même si le Standard a un petit peu plus souvent le ballon que la saison dernière.

"Mon rôle est assez similaire, il suffit de voir le nombre de mètres que j'ai parcourus à Westerlo. On a plus de possession cette année, aussi parce que notre équipe est meilleure. Nous avons une meilleure profondeur de noyau et davantage de solutions sur le banc, avec plus d'expérience."

"Depuis l'arrivée de Vincent Euvrard, tout le monde comprend mieux ce qu'il doit faire. Si je presse une zone, les joueurs derrière moi savent où se déplacer. Le meilleur exemple, c'est Ibra (Karamoko), qui a joué en défense centrale la semaine dernière parce qu'il n'y avait personne. Il ne l'avait jamais fait, mais il a très bien presté car tout le monde sait ce qu'il doit faire à chaque position."

Le Real Madrid ne m'a pas appelé, donc ce n'était pas une option de partir"

Fin juillet, Mircea Rednic nous confiait que Dennis Ayensa avait reçu une offre pour quitter le club, mais qu'il l'avait convaincu de rester. Le joueur de 28 ans n'a pas voulu s'étaler sur le sujet, mais il a confié à quel point il était bien concentré sur le projet des Rouches.

"Je ne sais pas ce que le Standard a refusé, je ne veux pas parler de ça. Je ne sais pas quelles informations vous avez. Pour moi, ça n'a jamais été un sujet de partir. Après la saison dernière, certains clubs se sont intéressés à moi, mais je ne voulais pas spécialement partir. J'ai signé pour trois ans quand je suis venu ici. Et le Real Madrid ne m'a pas appelé, donc ce n'était pas une option de partir", a-t-il conclu.

0 réaction
Corrigeer
Une erreur dans l'article ci-dessus? Annoncez le ici!

Suis Standard - FC Bruges en live sur Walfoot.be à partir de 18:15 (27/09).

Inscrivez-vous maintenant à la newsletter de Walfoot
Jupiler Pro League
Jupiler Pro League Actualité Calendrier Enregistrer le calendrier Classement Stats Transferts
FC Bruges
Standard
Dennis Ayensa

Plus de news

Coefficient UEFA : la Belgique se rapproche encore grâce à Genk, qui signe la belle opération de la semaine

Coefficient UEFA : la Belgique se rapproche encore grâce à Genk, qui signe la belle opération de la semaine

08:30
D'ores et déjà absent contre le Standard...et à plus long terme : la blessure qui change tout pour Bruges

D'ores et déjà absent contre le Standard...et à plus long terme : la blessure qui change tout pour Bruges

20:40
La saga Ordonez, c'est reparti : voici comment... Vincent Kompany pourrait jouer un rôle dans son transfert

La saga Ordonez, c'est reparti : voici comment... Vincent Kompany pourrait jouer un rôle dans son transfert

07:20
🎥 Malgré un but étincelant, l'indiscutable Leander Dendoncker et Oviedo loupent l'exploit de peu en Liga

🎥 Malgré un but étincelant, l'indiscutable Leander Dendoncker et Oviedo loupent l'exploit de peu en Liga

07:40
Le "money-time" approche pour les Diables : voici quand Rudi Garcia dévoilera sa prochaine sélection

Le "money-time" approche pour les Diables : voici quand Rudi Garcia dévoilera sa prochaine sélection

07:00
Quelle renaissance : un ancien chouchou d'Edward Still et Vincent Kompany s'offre un triplé en Europa League

Quelle renaissance : un ancien chouchou d'Edward Still et Vincent Kompany s'offre un triplé en Europa League

06:30
"C'était une question de principe" : Théo Leoni inflexible sur un dilemme du mercato anderlechtois

"C'était une question de principe" : Théo Leoni inflexible sur un dilemme du mercato anderlechtois

06:00
Cacher son opération avant le transfert de ses rêves ? Un ancien d'Anderlecht obligé de sortir du bois

Cacher son opération avant le transfert de ses rêves ? Un ancien d'Anderlecht obligé de sortir du bois

23:20
"Cette chance à Anderlecht, j'ai su la saisir" : les vérités de David Hubert avant de retrouver les Mauves

"Cette chance à Anderlecht, j'ai su la saisir" : les vérités de David Hubert avant de retrouver les Mauves

22:40
Le savoir-faire ne se dément pas : une touche liégeoise remarquée au Lotto Park

Le savoir-faire ne se dément pas : une touche liégeoise remarquée au Lotto Park

22:20
Mission réussie : le KRC Genk entame son aventure européenne par une victoire face aux Rangers

Mission réussie : le KRC Genk entame son aventure européenne par une victoire face aux Rangers

23:00
Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 25/09: Denayer

Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 25/09: Denayer

21:20
Avec une pensée émue de l'Union et Mons : fin de saison (très) prématurée pour un gardien de D1B

Avec une pensée émue de l'Union et Mons : fin de saison (très) prématurée pour un gardien de D1B

22:00
"Malgré le numéro sur son maillot..." : les mots forts de Besnik Hasi sur Yari Verschaeren

"Malgré le numéro sur son maillot..." : les mots forts de Besnik Hasi sur Yari Verschaeren

21:00
Officiel : un ancien défenseur de Liga dans le Pays Noir

Officiel : un ancien défenseur de Liga dans le Pays Noir

21:40
Incroyable : une légende du Club de Bruges avait prédit le spectacle fou du 5-5 contre Westerlo

Incroyable : une légende du Club de Bruges avait prédit le spectacle fou du 5-5 contre Westerlo

18:40
Jason Denayer en passe de retrouver un club ? Une tendance se précise

Jason Denayer en passe de retrouver un club ? Une tendance se précise

21:20
"Fais attention à toi en dehors du stade" : un ancien de Pro League révèle s'être fait menacer par un agent

"Fais attention à toi en dehors du stade" : un ancien de Pro League révèle s'être fait menacer par un agent

20:20
C'est signé : embarqué dans la lutte pour le maintien la saison passée, le voilà nouveau coéquipier de Neymar

C'est signé : embarqué dans la lutte pour le maintien la saison passée, le voilà nouveau coéquipier de Neymar

20:00
Hasi dévoile le SMS envoyé par David Hubert et... lui donne raison : "Je n'aurais pas fait ça non plus"

Hasi dévoile le SMS envoyé par David Hubert et... lui donne raison : "Je n'aurais pas fait ça non plus"

19:00
Un groupe presque au complet : les nouvelles de l'infirmerie du Standard avant la réception du Club de Bruges Interview

Un groupe presque au complet : les nouvelles de l'infirmerie du Standard avant la réception du Club de Bruges

14:20
"Je reviendrai pour défendre le Barça" : Gavi publie un message fort après son opération

"Je reviendrai pour défendre le Barça" : Gavi publie un message fort après son opération

19:30
Brandon Mechele et Raphael Onyedika blessés : le Club de Bruges craint une longue absence

Brandon Mechele et Raphael Onyedika blessés : le Club de Bruges craint une longue absence

16:30
La "grande action" de "solidarité" mise en place par Charleroi lors du match contre Malines

La "grande action" de "solidarité" mise en place par Charleroi lors du match contre Malines

18:20
Besnik Hasi souligne l'importance d'un joueur qu'on attendait sur le départ

Besnik Hasi souligne l'importance d'un joueur qu'on attendait sur le départ

17:40
Un retour important et un joueur incertain à Saint-Trond avant d'affronter Genk ce dimanche

Un retour important et un joueur incertain à Saint-Trond avant d'affronter Genk ce dimanche

18:00
Les supporters du Standard bientôt de retour au Lotto Park pour le Clasico... mais en nombre limité

Les supporters du Standard bientôt de retour au Lotto Park pour le Clasico... mais en nombre limité

15:20
Killian Sardella et Ilay Camara titulaires face à Louvain ? Besnik Hasi est clair

Killian Sardella et Ilay Camara titulaires face à Louvain ? Besnik Hasi est clair

17:00
Hyeon-Gyu Oh révèle la vérité derrière son transfert avorté à Stuttgart : "Ce fut un coup dur"

Hyeon-Gyu Oh révèle la vérité derrière son transfert avorté à Stuttgart : "Ce fut un coup dur"

17:20
Déjà le match de la saison entre Bruges et Westerlo : "On s'était pourtant prévenus" Interview

Déjà le match de la saison entre Bruges et Westerlo : "On s'était pourtant prévenus"

13:20
Mathis Servais revient sur la rumeur d'un transfert au Standard : il dévoile très brièvement ce qui s'est passé

Mathis Servais revient sur la rumeur d'un transfert au Standard : il dévoile très brièvement ce qui s'est passé

15:40
Le frère d'un ancien Anderlechtois au cœur d'une polémique pour avoir rendu hommage à Charlie Kirk

Le frère d'un ancien Anderlechtois au cœur d'une polémique pour avoir rendu hommage à Charlie Kirk

16:00
4
"Les blessures de Mechele et d'Onyedika nous ont affaiblis" : Tzolis frustré après le partage face à Westerlo

"Les blessures de Mechele et d'Onyedika nous ont affaiblis" : Tzolis frustré après le partage face à Westerlo

13:00
Voici ce qu'il manque au RFC Liège après la défaite contre le SK Beveren, selon Gaëtan Englebert Réaction

Voici ce qu'il manque au RFC Liège après la défaite contre le SK Beveren, selon Gaëtan Englebert

14:40
🎥 Tolu Arokodare ouvre son compteur de buts en Angleterre

🎥 Tolu Arokodare ouvre son compteur de buts en Angleterre

15:00
Le KRC Genk face à son pire départ depuis... 32 ans

Le KRC Genk face à son pire départ depuis... 32 ans

14:00

Plus de news

Les plus populaires

Jupiler Pro League

 Journée 9
OH Louvain OH Louvain 20:45 Anderlecht Anderlecht
Zulte Waregem Zulte Waregem 27/09 Antwerp Antwerp
Standard Standard 27/09 FC Bruges FC Bruges
Union SG Union SG 27/09 Westerlo Westerlo
STVV STVV 28/09 KRC Genk KRC Genk
Cercle de Bruges Cercle de Bruges 28/09 La Gantoise La Gantoise
Charleroi Charleroi 28/09 KV Malines KV Malines
FCV Dender EH FCV Dender EH 28/09 RAAL La Louvière RAAL La Louvière
Contactez nous / Histoire / Politique de confidentialité / offre d'emploi / Partenaires
Cookies Paramètres / Désactiver les notifications push
© 2002-2025 www.walfoot.be All Rights Reserved