Le mercato se poursuit : un international qui pourrait défier les Diables en octobre débarque en Pro League

Le mercato estival est terminé depuis maintenant trois semaines, mais les clubs belges ont encore la possibilité de recruter des joueurs libres de tout contrat. C'est ce que vient de faire Dender, en signant un attaquant issu de Macédoine du Nord.

Trois semaines après la fin du mercato estival, les clubs belges continuent d’apporter quelques ajustements à leur effectif en signant des joueurs libres de tout contrat.

En début de semaine, c’était le cas du Sporting Charleroi, qui a officialisé l’arrivée du jeune ailier gauche géorgien Nikoloz Chikovani, en provenance du FC Watford. Mais les Zèbres ne sont pas les seuls à jouer les prolongations dans ce mercato.

Un renfort offensif pour la lanterne rouge

En effet, Het Nieuwsblad rapporte que Dender s’est offert les services de David Toshevski, un attaquant nord-macédonien de 24 ans, libre depuis son départ de l’Austria Klagenfurt fin juin.

International à une reprise — en mars 2025 lors d’un déplacement au Liechtenstein — il a déjà évolué en Russie, en Pologne, en Slovaquie et en Croatie. Il pourrait donc croiser les Diables le mois prochain en sélection nationale.

Il s’agit en tout cas d’un renfort à un poste crucial pour Dender, qui n’a inscrit que deux buts en huit matchs depuis le début de la saison. La lanterne rouge possède également la troisième plus mauvaise défense, derrière Westerlo et Louvain, et à égalité avec Zulte.