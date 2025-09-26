Plutôt que Reims, Théo Leoni aurait pu retrouver... Jesper Fredberg cet été : "C'était l'autre grosse piste"

Plutôt que Reims, Théo Leoni aurait pu retrouver... Jesper Fredberg cet été : "C'était l'autre grosse piste"
Décisif pour la première fois avec le Stade de Reims, Théo Leoni se montre ambitieux et veut découvrir la Ligue 1. Il s'est exprimé sur son transfert estival,

Parti du Sporting d'Anderlecht en fin de mercato estival, Théo Leoni a disputé ses trois premiers matchs avec le Stade de Reims, en Ligue 2. Passeur décisif pour Norman Bassette lors de sa deuxième titularisation, contre Clermont Foot, le milieu de terrain occupe déjà une place importante dans l’effectif rémois.

"Karel Geraerts veut que je coache sur le terrain, que je fasse partie de ceux qui gèrent l'équipe", a déclaré cette semaine le joueur de 25 ans lors d’un entretien accordé à nos confrères de La Dernière Heure.

Avec Reims, Théo Leoni veut découvrir la Ligue 1

Dans cette interview, il a évoqué son transfert vers la deuxième division française et les raisons de son choix : "C'est un vrai projet sportif, on veut monter en Ligue 1. Les installations du club, c’est dix sur dix, et je ne suis pas loin de chez moi."

"Reims a vraiment montré de l'intérêt, le contact est tout de suite bien passé et la direction me suivait déjà depuis longtemps. Je connaissais déjà certains membres du staff, dont Tim Smolders, que j’ai eu en équipe nationale chez les jeunes, et Samba Diawara, qui était l’adjoint de Felice Mazzù à Anderlecht (et ailleurs). Le coach était chez l'ennemi, mais ça va, je ne lui en veux pas."

Quelque peu contraint de quitter le Sporting d'Anderlecht, où il n’était pas parvenu à trouver un accord pour prolonger son contrat et où son temps de jeu se réduisait sérieusement, il aurait pu rejoindre un certain Jesper Fredberg, qui lui faisait les yeux doux du côté de la Sampdoria. Son choix s’est finalement porté sur le Stade de Reims.

J'ai failli sauter dans la voiture un matin pour signer à la Sampdoria"

"La Sampdoria aurait été une belle expérience : le club voulait passer de la Serie B à la Serie A avec, là aussi, beaucoup d’ambition. C’était l’autre grosse piste et c’était chaud : on a failli sauter dans la voiture un matin pour aller signer. Mais la Sampdoria cochait moins de cases que Reims. J’ai envoyé un message à Jesper Fredberg pour lui expliquer mon choix, par respect. Il a répondu avec beaucoup de classe en disant qu’il comprenait."

Théo Leoni aurait également pu rester en Jupiler Pro League, mais il ne se voyait pas jouer ailleurs qu’à Anderlecht. "J’ai reçu des offres pour rester en Belgique, mais j’avais envie de découverte. Peut-être que l’avenir me fera revenir en Belgique dans un autre club, mais je ne pouvais pas faire ça maintenant aux supporters après ce qu’ils m’ont donné. C’était une question de principe", a-t-il conclu.

4

