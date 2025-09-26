Quelle renaissance : un ancien chouchou d'Edward Still et Vincent Kompany s'offre un triplé en Europa League

La première journée d'Europa League s'est poursuivie hier soir. Anass Zaroury a crevé l'écran avec le Panathinaikos.

Pendant que Genk lançait idéalement sa campagne en s'imposant 0-1 sur la pelouse des Glasgow Rangers, d'autres rencontres se disputaient aux quatre coins de l'Europe. Soyons francs, on ne comptait pas forcément vous parler du match entre les Young Boys Berne et le Panathinaikos. La rencontre était d'ailleurs déjà pliée après un quart d'heure. Mais un ancien de Pro League y a réussi un petit tour de force.

Disparu depuis quelques mois des radars du football belge, Anass Zaroury évolue désormais au Panathinaikos, où il est prêté par Lens jusqu'en fin de saison. Peu souvent titulaire en ce début de saison, le Belgo-marocain de 24 ans a répondu sur le terrain.

Une soirée mémorable

Alors que les Grecs avaient ouvert le score après dix minutes, Zaroury s'est offert un doublé en cinq minutes. En deuxième mi-temps, cela a même viré au triplé, permettant au Pana de s'imposer sur le score de 1-4 en Suisse.

Pour Zaroury, c'est un message de taille dans l'espoir de retrouver du temps de jeu de manière constante cette saison, chose que Lens ne pouvait pas lui promettre. Avant cela, il avait vécu une saison gâchée par les blessures avec Burnley en Premier League.

Son triplé d'hier soir le prouve : l'état de forme qui avait valu à Charleroi de le vendre pour plus de 4 millions aux Clarets et au joueur de devenir un cadre de Vincent Kompany lors de la première saison de remontée n'est pas bien loin.