Un boycott qui fait parler : le message fort des supporters d'Anderlecht

Un boycott qui fait parler : le message fort des supporters d'Anderlecht
Photo: © photonews

Suis Walfoot dès à présent sur WhatsApp !

Ne cherchez pas les supporters d'Anderlecht à Den Dreef ce soir. Ils boycottent en effet la rencontre. Cette décision n'est pas motivée par des raisons sportives, mais par un mécontentement envers les conditions auxquelles les supporters visiteurs sont confrontés.

"Ce vendredi 26/09, nous - Away Groepen, FanCouncil et les groupes ultras - avons pris la décision commune de boycotter le déplacement à OHL et de laisser vide le secteur visiteur", confirme le communiqué publié.

Les supporters d'Anderlecht se plaignent que les secteurs visiteurs deviennent chaque année de plus en plus petits (de 800 spectateurs à 550 à Den Dreef). "L'exemple de OHL parle de lui-même : après notre action de la saison dernière, le club n'a pris aucune mesure pour améliorer la situation. Nous constatons que leur stade n'a jamais été complètement rempli cette saison - avec un taux d'occupation moyen de seulement 80%. L'excuse du manque de place pour les visiteurs au profit des supporters locaux ne tient pas".

Lire aussi… LIVE : Vazquez ouvre chanceusement le score ! (0-1)

Des parcages toujours plus restreints

Les Mauves veulent de meilleures conditions en déplacement : "Ce cas n'est pas isolé. Il symbolise un problème structurel plus profond en Belgique : des tribunes pour les visiteurs qui se réduisent d'année en année, une politique tarifaire souvent opaque, l'utilisation systématique - et pas toujours justifiée - du combi-car, de nouveaux stades ou rénovations qui ne font aucun effort pour améliorer l'occasion des blocs visiteurs".

 "La Belgique a un problème avec la culture des supporters, et encore plus avec la culture des visiteurs", estiment-ils. "Le supporter en déplacement est réduit à une simple variable logistique. Le football se joue à deux équipes sur le terrain, il est essentiel qu'il se joue aussi à deux équipes dans les tribunes".

Leur revendication est claire : "Nous demandons aux clubs et aux instances compétentes de lancer enfin une réflexion sérieuse sur l'accueil des supporters visiteurs, avec les supporters à la table des discussions, pour trouver des solutions réalistes et applicables. Sans progrès, et si d'autres clubs (comme Westerlo ou La Louvière) continuent de maintenir leur capacité actuelle limitée pour les visiteurs, nous n'excluons pas des actions similaires à l'avenir".

0 réaction
Corrigeer
Une erreur dans l'article ci-dessus? Annoncez le ici!

Suis OH Louvain - Anderlecht maintenant en live sur Walfoot.be.

Inscrivez-vous maintenant à la newsletter de Walfoot
Jupiler Pro League
Jupiler Pro League Actualité Calendrier Enregistrer le calendrier Classement Stats Transferts
Anderlecht
OH Louvain

Plus de news

LIVE : Vazquez ouvre chanceusement le score ! (0-1) Live

LIVE : Vazquez ouvre chanceusement le score ! (0-1)

22:01
"Il mérite plus de crédit" : tête de turc du public d'Anderlecht, Luis Vazquez est-il vraiment si décevant ?

"Il mérite plus de crédit" : tête de turc du public d'Anderlecht, Luis Vazquez est-il vraiment si décevant ?

17:00
Quand une future révélation de l'Union faisait sourire : "Il ne ressemblait pas beaucoup à un joueur de foot"

Quand une future révélation de l'Union faisait sourire : "Il ne ressemblait pas beaucoup à un joueur de foot"

22:00
Le rapport qui a tout changé : quand Hein Vanhaezebrouck était tout proche d'entraîner Hans Vanaken

Le rapport qui a tout changé : quand Hein Vanhaezebrouck était tout proche d'entraîner Hans Vanaken

21:40
Ça continue de bouger à Anderlecht : encore un remaniement de taille

Ça continue de bouger à Anderlecht : encore un remaniement de taille

19:00
Rencontre très spéciale pour un joueur de Charleroi ce weekend...et cela vaut aussi dans le camp d'en face Interview

Rencontre très spéciale pour un joueur de Charleroi ce weekend...et cela vaut aussi dans le camp d'en face

21:20
Bonne nouvelle pour Besnik Hasi : deux retours importants dans le groupe d'Anderlecht avant d'affronter OHL

Bonne nouvelle pour Besnik Hasi : deux retours importants dans le groupe d'Anderlecht avant d'affronter OHL

13:30
Un ancien goleador de Pro League raccroche les crampons : "On ne peut pas jouer avec sa vie"

Un ancien goleador de Pro League raccroche les crampons : "On ne peut pas jouer avec sa vie"

20:00
Incontournable sous Tedesco, boudé par Garcia : "Je peux apporter ma magie à l'équipe"

Incontournable sous Tedesco, boudé par Garcia : "Je peux apporter ma magie à l'équipe"

20:30
"Une histoire exceptionnelle" : Rik de Mil revient sur les coulisses de son départ de Westerlo pour Charleroi

"Une histoire exceptionnelle" : Rik de Mil revient sur les coulisses de son départ de Westerlo pour Charleroi

19:30
Standard - Bruges, première grande affiche pour Vincent Euvrard : "C'est une autre forme de pression" Interview

Standard - Bruges, première grande affiche pour Vincent Euvrard : "C'est une autre forme de pression"

18:40
Vers une révolution dans le football ? La FIFA veut modifier radicalement la règle des penaltys !

Vers une révolution dans le football ? La FIFA veut modifier radicalement la règle des penaltys !

18:20
Wouter Vrancken règle ses comptes avec Genk : "Mon départ n'avait rien à voir avec le sportif"

Wouter Vrancken règle ses comptes avec Genk : "Mon départ n'avait rien à voir avec le sportif"

18:00
Avant le Standard, l'Union et la Ligue des Champions : pourquoi la blessure d'Onyedika inquiète le FC Bruges

Avant le Standard, l'Union et la Ligue des Champions : pourquoi la blessure d'Onyedika inquiète le FC Bruges

17:30
Mauvaise nouvelle pour Stef Wils : Dennis Praet s'est blessé à l'entraînement de l'Antwerp

Mauvaise nouvelle pour Stef Wils : Dennis Praet s'est blessé à l'entraînement de l'Antwerp

16:00
Des chocs en haut, comme en bas de tableau : la 6e journée comme premier tournant de la D1 ACFF ?

Des chocs en haut, comme en bas de tableau : la 6e journée comme premier tournant de la D1 ACFF ?

16:30
Rik de Mil privé de trois joueurs pour Charleroi - Malines, un duel pour rester dans le top 6

Rik de Mil privé de trois joueurs pour Charleroi - Malines, un duel pour rester dans le top 6

15:30
Recrue de Charleroi, il était d'abord courtisé par... le Standard : "Tant mieux que ça ne se soit pas fait"

Recrue de Charleroi, il était d'abord courtisé par... le Standard : "Tant mieux que ça ne se soit pas fait"

14:30
2
Bonne nouvelle pour Rudi Garcia : un Diable récemment blessé de retour pour un choc juste avant la trêve

Bonne nouvelle pour Rudi Garcia : un Diable récemment blessé de retour pour un choc juste avant la trêve

15:00
Le mercato se poursuit : un international qui pourrait défier les Diables en octobre débarque en Pro League

Le mercato se poursuit : un international qui pourrait défier les Diables en octobre débarque en Pro League

14:00
"Cette chance à Anderlecht, j'ai su la saisir" : les vérités de David Hubert avant de retrouver les Mauves

"Cette chance à Anderlecht, j'ai su la saisir" : les vérités de David Hubert avant de retrouver les Mauves

22:40
Enfoncé mentalement, Pieter Gerkens renaît : "Si Gand avait joué le titre, j'aurais pu l'accepter"

Enfoncé mentalement, Pieter Gerkens renaît : "Si Gand avait joué le titre, j'aurais pu l'accepter"

12:30
"Un projet pilote" : le bourgmestre d'Anderlecht clair sur le retour des fans du Standard au Lotto Park

"Un projet pilote" : le bourgmestre d'Anderlecht clair sur le retour des fans du Standard au Lotto Park

09:00
"Ce n'est pas facile de jouer à 11 contre 10" : la 14e place de Genk quasi oubliée après le succès aux Rangers

"Ce n'est pas facile de jouer à 11 contre 10" : la 14e place de Genk quasi oubliée après le succès aux Rangers

13:00
Plutôt que Reims, Théo Leoni aurait pu retrouver... Jesper Fredberg cet été : "C'était l'autre grosse piste"

Plutôt que Reims, Théo Leoni aurait pu retrouver... Jesper Fredberg cet été : "C'était l'autre grosse piste"

10:30
Dennis Ayensa pourrait-il changer de nationalité pour jouer la Coupe du monde 2026 ?

Dennis Ayensa pourrait-il changer de nationalité pour jouer la Coupe du monde 2026 ?

12:00
"Malgré le numéro sur son maillot..." : les mots forts de Besnik Hasi sur Yari Verschaeren

"Malgré le numéro sur son maillot..." : les mots forts de Besnik Hasi sur Yari Verschaeren

25/09
Hendrik Van Crombrugge de retour, la surprise du chef : "Je reviens de loin, je ne vais pas mentir"

Hendrik Van Crombrugge de retour, la surprise du chef : "Je reviens de loin, je ne vais pas mentir"

11:30
Ça y est presque : Denis Odoi est sur le point de relever un nouveau défi

Ça y est presque : Denis Odoi est sur le point de relever un nouveau défi

11:00
Hasi dévoile le SMS envoyé par David Hubert et... lui donne raison : "Je n'aurais pas fait ça non plus"

Hasi dévoile le SMS envoyé par David Hubert et... lui donne raison : "Je n'aurais pas fait ça non plus"

25/09
"Oh, pas encore" : la Belgique fait encore trembler la presse écossaise après la victoire de Genk aux Rangers

"Oh, pas encore" : la Belgique fait encore trembler la presse écossaise après la victoire de Genk aux Rangers

10:00
"Les gens m'ont oublié, et ça me va" : cet ancien Diablotin mise tout sur son aventure en Angleterre

"Les gens m'ont oublié, et ça me va" : cet ancien Diablotin mise tout sur son aventure en Angleterre

09:30
🎥 Malgré un but étincelant, l'indiscutable Leander Dendoncker et Oviedo loupent l'exploit de peu en Liga

🎥 Malgré un but étincelant, l'indiscutable Leander Dendoncker et Oviedo loupent l'exploit de peu en Liga

07:40
Le savoir-faire ne se dément pas : une touche liégeoise remarquée au Lotto Park

Le savoir-faire ne se dément pas : une touche liégeoise remarquée au Lotto Park

22:20
Offre reçue en été, sa blessure et Vincent Euvrard : Dennis Ayensa se livre avant Standard - Club de Bruges Interview

Offre reçue en été, sa blessure et Vincent Euvrard : Dennis Ayensa se livre avant Standard - Club de Bruges

08:00
Coefficient UEFA : la Belgique se rapproche encore grâce à Genk, qui signe la belle opération de la semaine

Coefficient UEFA : la Belgique se rapproche encore grâce à Genk, qui signe la belle opération de la semaine

08:30

Plus de news

Les plus populaires

Jupiler Pro League

 Journée 9
OH Louvain OH Louvain 0-1 Anderlecht Anderlecht
Zulte Waregem Zulte Waregem 27/09 Antwerp Antwerp
Standard Standard 27/09 FC Bruges FC Bruges
Union SG Union SG 27/09 Westerlo Westerlo
STVV STVV 28/09 KRC Genk KRC Genk
Cercle de Bruges Cercle de Bruges 28/09 La Gantoise La Gantoise
Charleroi Charleroi 28/09 KV Malines KV Malines
FCV Dender EH FCV Dender EH 28/09 RAAL La Louvière RAAL La Louvière
Contactez nous / Histoire / Politique de confidentialité / offre d'emploi / Partenaires
Cookies Paramètres / Désactiver les notifications push
© 2002-2025 www.walfoot.be All Rights Reserved