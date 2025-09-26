Un boycott qui fait parler : le message fort des supporters d'Anderlecht

Ne cherchez pas les supporters d'Anderlecht à Den Dreef ce soir. Ils boycottent en effet la rencontre. Cette décision n'est pas motivée par des raisons sportives, mais par un mécontentement envers les conditions auxquelles les supporters visiteurs sont confrontés.

"Ce vendredi 26/09, nous - Away Groepen, FanCouncil et les groupes ultras - avons pris la décision commune de boycotter le déplacement à OHL et de laisser vide le secteur visiteur", confirme le communiqué publié.

Les supporters d'Anderlecht se plaignent que les secteurs visiteurs deviennent chaque année de plus en plus petits (de 800 spectateurs à 550 à Den Dreef). "L'exemple de OHL parle de lui-même : après notre action de la saison dernière, le club n'a pris aucune mesure pour améliorer la situation. Nous constatons que leur stade n'a jamais été complètement rempli cette saison - avec un taux d'occupation moyen de seulement 80%. L'excuse du manque de place pour les visiteurs au profit des supporters locaux ne tient pas".



Des parcages toujours plus restreints

Les Mauves veulent de meilleures conditions en déplacement : "Ce cas n'est pas isolé. Il symbolise un problème structurel plus profond en Belgique : des tribunes pour les visiteurs qui se réduisent d'année en année, une politique tarifaire souvent opaque, l'utilisation systématique - et pas toujours justifiée - du combi-car, de nouveaux stades ou rénovations qui ne font aucun effort pour améliorer l'occasion des blocs visiteurs".

"La Belgique a un problème avec la culture des supporters, et encore plus avec la culture des visiteurs", estiment-ils. "Le supporter en déplacement est réduit à une simple variable logistique. Le football se joue à deux équipes sur le terrain, il est essentiel qu'il se joue aussi à deux équipes dans les tribunes".

Leur revendication est claire : "Nous demandons aux clubs et aux instances compétentes de lancer enfin une réflexion sérieuse sur l'accueil des supporters visiteurs, avec les supporters à la table des discussions, pour trouver des solutions réalistes et applicables. Sans progrès, et si d'autres clubs (comme Westerlo ou La Louvière) continuent de maintenir leur capacité actuelle limitée pour les visiteurs, nous n'excluons pas des actions similaires à l'avenir".