"Un projet pilote" : le bourgmestre d'Anderlecht clair sur le retour des fans du Standard au Lotto Park

"Un projet pilote" : le bourgmestre d'Anderlecht clair sur le retour des fans du Standard au Lotto Park
Photo: © photonews

Suis Walfoot dès à présent sur WhatsApp !

Pour la première fois depuis décembre 2023, des supporters du Standard de Liège seront de retour au Lotto Park. La traditionnelle affiche entre Anderlecht et le Standard, programmée le 5 octobre, retrouvera ainsi en partie son ambiance d'origine, même si, pour l'instant, il s'agit d'un test.

L’absence des supporters adverses lors des Clasico remontait au match de Coupe de décembre 2023, marqué par de graves incidents. Avant toute sanction disciplinaire, les deux clubs avaient alors décidé de ne pas autoriser les supporters adverses jusqu’à la fin de la saison 2024-2025, afin de laisser retomber les tensions.

La question s’est naturellement posée : les supporters du Standard seraient-ils de nouveau les bienvenus pour le premier Clasico de la nouvelle saison ? La réponse est partiellement positive : 682 supporters pourront assister au match, selon le principe d’une combi "tickets-bus" pour garantir la sécurité. Le bourgmestre Fabrice Cumps explique à Sudpresse : "Nous pouvons estimer que le moment est venu de réaliser un test avec un nombre limité de supporters."

Évaluation après le match

Il s’agit clairement d’un projet pilote. La rencontre est considérée à haut risque et mobilisera fortement les forces de l’ordre. Pierre François, directeur général du Standard, précise. "La volonté des deux clubs était de revenir à une capacité complète. C’est une première étape et nous espérons que tout se déroulera sans incident."

Les fans du Standard, représentés par la Famille des Rouches, se montrent soulagés. "Un match sans supporters adverses perd de son charme, surtout lors d’un clash entre deux grands clubs", souligne le président Gregory Ancart. "Avec seulement 682 places, la demande sera forte, mais nous essayons de rester calmes et de communiquer clairement avec nos supporters."

Pour l’avenir, il faudra attendre pour savoir si le test sera concluant. Les clubs et les autorités locales feront une évaluation après la rencontre. Si tout se passe bien, cela pourrait constituer un premier pas vers un retour complet des supporters visiteurs, permettant au Clasico belge de retrouver toute son ambiance et son intensité.

0 réaction
Corrigeer
Une erreur dans l'article ci-dessus? Annoncez le ici!

Inscrivez-vous maintenant à la newsletter de Walfoot
Jupiler Pro League
Jupiler Pro League Actualité Calendrier Enregistrer le calendrier Classement Stats Transferts
Anderlecht
Standard

Plus de news

Plutôt que Reims, Théo Leoni aurait pu retrouver... Jesper Fredberg cet été : "C'était l'autre grosse piste"

Plutôt que Reims, Théo Leoni aurait pu retrouver... Jesper Fredberg cet été : "C'était l'autre grosse piste"

10:30
"Oh, pas encore" : la Belgique fait encore trembler la presse écossaise après la victoire de Genk aux Rangers

"Oh, pas encore" : la Belgique fait encore trembler la presse écossaise après la victoire de Genk aux Rangers

10:00
Offre reçue en été, sa blessure et Vincent Euvrard : Dennis Ayensa se livre avant Standard - Club de Bruges Interview

Offre reçue en été, sa blessure et Vincent Euvrard : Dennis Ayensa se livre avant Standard - Club de Bruges

08:00
"Les gens m'ont oublié, et ça me va" : cet ancien Diablotin mise tout sur son aventure en Angleterre

"Les gens m'ont oublié, et ça me va" : cet ancien Diablotin mise tout sur son aventure en Angleterre

09:30
🎥 Malgré un but étincelant, l'indiscutable Leander Dendoncker et Oviedo loupent l'exploit de peu en Liga

🎥 Malgré un but étincelant, l'indiscutable Leander Dendoncker et Oviedo loupent l'exploit de peu en Liga

07:40
Le savoir-faire ne se dément pas : une touche liégeoise remarquée au Lotto Park

Le savoir-faire ne se dément pas : une touche liégeoise remarquée au Lotto Park

22:20
Coefficient UEFA : la Belgique se rapproche encore grâce à Genk, qui signe la belle opération de la semaine

Coefficient UEFA : la Belgique se rapproche encore grâce à Genk, qui signe la belle opération de la semaine

08:30
"C'était une question de principe" : Théo Leoni inflexible sur un dilemme du mercato anderlechtois

"C'était une question de principe" : Théo Leoni inflexible sur un dilemme du mercato anderlechtois

06:00
Cacher son opération avant le transfert de ses rêves ? Un ancien d'Anderlecht obligé de sortir du bois

Cacher son opération avant le transfert de ses rêves ? Un ancien d'Anderlecht obligé de sortir du bois

23:20
La saga Ordonez, c'est reparti : voici comment... Vincent Kompany pourrait jouer un rôle dans son transfert

La saga Ordonez, c'est reparti : voici comment... Vincent Kompany pourrait jouer un rôle dans son transfert

07:20
"Cette chance à Anderlecht, j'ai su la saisir" : les vérités de David Hubert avant de retrouver les Mauves

"Cette chance à Anderlecht, j'ai su la saisir" : les vérités de David Hubert avant de retrouver les Mauves

22:40
Le "money-time" approche pour les Diables : voici quand Rudi Garcia dévoilera sa prochaine sélection

Le "money-time" approche pour les Diables : voici quand Rudi Garcia dévoilera sa prochaine sélection

07:00
Quelle renaissance : un ancien chouchou d'Edward Still et Vincent Kompany s'offre un triplé en Europa League

Quelle renaissance : un ancien chouchou d'Edward Still et Vincent Kompany s'offre un triplé en Europa League

06:30
Les supporters du Standard bientôt de retour au Lotto Park pour le Clasico... mais en nombre limité

Les supporters du Standard bientôt de retour au Lotto Park pour le Clasico... mais en nombre limité

15:20
"Malgré le numéro sur son maillot..." : les mots forts de Besnik Hasi sur Yari Verschaeren

"Malgré le numéro sur son maillot..." : les mots forts de Besnik Hasi sur Yari Verschaeren

21:00
D'ores et déjà absent contre le Standard...et à plus long terme : la blessure qui change tout pour Bruges

D'ores et déjà absent contre le Standard...et à plus long terme : la blessure qui change tout pour Bruges

20:40
Mission réussie : le KRC Genk entame son aventure européenne par une victoire face aux Rangers

Mission réussie : le KRC Genk entame son aventure européenne par une victoire face aux Rangers

22:59
Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 25/09: Denayer

Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 25/09: Denayer

21:20
Avec une pensée émue de l'Union et Mons : fin de saison (très) prématurée pour un gardien de D1B

Avec une pensée émue de l'Union et Mons : fin de saison (très) prématurée pour un gardien de D1B

22:00
Hasi dévoile le SMS envoyé par David Hubert et... lui donne raison : "Je n'aurais pas fait ça non plus"

Hasi dévoile le SMS envoyé par David Hubert et... lui donne raison : "Je n'aurais pas fait ça non plus"

19:00
Officiel : un ancien défenseur de Liga dans le Pays Noir

Officiel : un ancien défenseur de Liga dans le Pays Noir

21:40
Jason Denayer en passe de retrouver un club ? Une tendance se précise

Jason Denayer en passe de retrouver un club ? Une tendance se précise

21:20
"Fais attention à toi en dehors du stade" : un ancien de Pro League révèle s'être fait menacer par un agent

"Fais attention à toi en dehors du stade" : un ancien de Pro League révèle s'être fait menacer par un agent

20:20
Besnik Hasi souligne l'importance d'un joueur qu'on attendait sur le départ

Besnik Hasi souligne l'importance d'un joueur qu'on attendait sur le départ

17:40
C'est signé : embarqué dans la lutte pour le maintien la saison passée, le voilà nouveau coéquipier de Neymar

C'est signé : embarqué dans la lutte pour le maintien la saison passée, le voilà nouveau coéquipier de Neymar

20:00
Killian Sardella et Ilay Camara titulaires face à Louvain ? Besnik Hasi est clair

Killian Sardella et Ilay Camara titulaires face à Louvain ? Besnik Hasi est clair

17:00
Un groupe presque au complet : les nouvelles de l'infirmerie du Standard avant la réception du Club de Bruges Interview

Un groupe presque au complet : les nouvelles de l'infirmerie du Standard avant la réception du Club de Bruges

14:20
"Je reviendrai pour défendre le Barça" : Gavi publie un message fort après son opération

"Je reviendrai pour défendre le Barça" : Gavi publie un message fort après son opération

19:30
Incroyable : une légende du Club de Bruges avait prédit le spectacle fou du 5-5 contre Westerlo

Incroyable : une légende du Club de Bruges avait prédit le spectacle fou du 5-5 contre Westerlo

18:40
La "grande action" de "solidarité" mise en place par Charleroi lors du match contre Malines

La "grande action" de "solidarité" mise en place par Charleroi lors du match contre Malines

18:20
Un retour important et un joueur incertain à Saint-Trond avant d'affronter Genk ce dimanche

Un retour important et un joueur incertain à Saint-Trond avant d'affronter Genk ce dimanche

18:00
Hyeon-Gyu Oh révèle la vérité derrière son transfert avorté à Stuttgart : "Ce fut un coup dur"

Hyeon-Gyu Oh révèle la vérité derrière son transfert avorté à Stuttgart : "Ce fut un coup dur"

17:20
Brandon Mechele et Raphael Onyedika blessés : le Club de Bruges craint une longue absence

Brandon Mechele et Raphael Onyedika blessés : le Club de Bruges craint une longue absence

16:30
Mathis Servais revient sur la rumeur d'un transfert au Standard : il dévoile très brièvement ce qui s'est passé

Mathis Servais revient sur la rumeur d'un transfert au Standard : il dévoile très brièvement ce qui s'est passé

15:40
Le frère d'un ancien Anderlechtois au cœur d'une polémique pour avoir rendu hommage à Charlie Kirk

Le frère d'un ancien Anderlechtois au cœur d'une polémique pour avoir rendu hommage à Charlie Kirk

16:00
4
Voici ce qu'il manque au RFC Liège après la défaite contre le SK Beveren, selon Gaëtan Englebert Réaction

Voici ce qu'il manque au RFC Liège après la défaite contre le SK Beveren, selon Gaëtan Englebert

14:40

Plus de news

Les plus populaires

Jupiler Pro League

 Journée 9
OH Louvain OH Louvain 20:45 Anderlecht Anderlecht
Zulte Waregem Zulte Waregem 27/09 Antwerp Antwerp
Standard Standard 27/09 FC Bruges FC Bruges
Union SG Union SG 27/09 Westerlo Westerlo
STVV STVV 28/09 KRC Genk KRC Genk
Cercle de Bruges Cercle de Bruges 28/09 La Gantoise La Gantoise
Charleroi Charleroi 28/09 KV Malines KV Malines
FCV Dender EH FCV Dender EH 28/09 RAAL La Louvière RAAL La Louvière
Contactez nous / Histoire / Politique de confidentialité / offre d'emploi / Partenaires
Cookies Paramètres / Désactiver les notifications push
© 2002-2025 www.walfoot.be All Rights Reserved