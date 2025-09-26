"Un projet pilote" : le bourgmestre d'Anderlecht clair sur le retour des fans du Standard au Lotto Park

Pour la première fois depuis décembre 2023, des supporters du Standard de Liège seront de retour au Lotto Park. La traditionnelle affiche entre Anderlecht et le Standard, programmée le 5 octobre, retrouvera ainsi en partie son ambiance d'origine, même si, pour l'instant, il s'agit d'un test.

L’absence des supporters adverses lors des Clasico remontait au match de Coupe de décembre 2023, marqué par de graves incidents. Avant toute sanction disciplinaire, les deux clubs avaient alors décidé de ne pas autoriser les supporters adverses jusqu’à la fin de la saison 2024-2025, afin de laisser retomber les tensions.

La question s’est naturellement posée : les supporters du Standard seraient-ils de nouveau les bienvenus pour le premier Clasico de la nouvelle saison ? La réponse est partiellement positive : 682 supporters pourront assister au match, selon le principe d’une combi "tickets-bus" pour garantir la sécurité. Le bourgmestre Fabrice Cumps explique à Sudpresse : "Nous pouvons estimer que le moment est venu de réaliser un test avec un nombre limité de supporters."

Évaluation après le match

Il s’agit clairement d’un projet pilote. La rencontre est considérée à haut risque et mobilisera fortement les forces de l’ordre. Pierre François, directeur général du Standard, précise. "La volonté des deux clubs était de revenir à une capacité complète. C’est une première étape et nous espérons que tout se déroulera sans incident."

Les fans du Standard, représentés par la Famille des Rouches, se montrent soulagés. "Un match sans supporters adverses perd de son charme, surtout lors d’un clash entre deux grands clubs", souligne le président Gregory Ancart. "Avec seulement 682 places, la demande sera forte, mais nous essayons de rester calmes et de communiquer clairement avec nos supporters."

Pour l’avenir, il faudra attendre pour savoir si le test sera concluant. Les clubs et les autorités locales feront une évaluation après la rencontre. Si tout se passe bien, cela pourrait constituer un premier pas vers un retour complet des supporters visiteurs, permettant au Clasico belge de retrouver toute son ambiance et son intensité.