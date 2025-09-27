Dendoncker révèle les coulisses du Mondial 2022 au Qatar : "C'était vraiment absurde"

Leander Dendoncker, désormais au Real Oviedo, est revenu longuement sur son passage récent à Anderlecht mais aussi sur sa carrière. Le médian révèle notamment pourquoi il n'est pas friand des interviews.

"Au début de ma carrière, j'aimais vraiment donner des interviews", raconte Dendoncker dans un entretien accordé à Het Laatste Nieuws. "Mais au fil du temps, j'ai découvert le revers de la médaille. Les mots qui sont déformés, les citations sorties de leur contexte... j'ai ouvert les yeux".

Leander Dendoncker aimerait également que les questions posées soient un peu plus variées. "Je respecte tout le monde et chaque travail, mais j'ai dû répondre tellement de fois aux mêmes questions. Combien de fois j'ai dû dire si je préférais jouer en défense ou au milieu de terrain", soupire-t-il.



Lire aussi… Leander Dendoncker sort du silence et revient sur sa période à Anderlecht : "Ça m'a parfois fait mal"

Le rôle des médias dans le fiasco de 2022 au Qatar

Dendoncker met également en avant le pouvoir des médias vis-à-vis de l'opinion publique. "Ce que je trouve parfois surprenant, c'est comment vous pouvez construire une certaine image. La situation la plus folle que j'ai vécue était lors de la Coupe du Monde au Qatar."

"La veille du match contre la Croatie, nous avons eu une discussion de groupe sur ce que chacun avait dit sur un autre dans les médias", se souvient-il. "C'est fou de devoir se concentrer sur ces choses-là lors d'une Coupe du Monde ! Le lendemain, nous devions jouer le match le plus important de notre tournoi et nous nous préoccupions de détails pareils".

Dendoncker conclut en expliquant qu'il se tient délibérément à l'écart de l'attention médiatique depuis lors. "Je trouvais ça vraiment absurde. En tant que joueur, on veut se concentrer sur le football, pas sur des déclarations sorties de leur contexte. C'est l'une des raisons pour lesquelles j'évite plutôt les interviews".