Dendoncker révèle les coulisses du Mondial 2022 au Qatar : "C'était vraiment absurde"

Dendoncker révèle les coulisses du Mondial 2022 au Qatar : "C'était vraiment absurde"

Suis Walfoot dès à présent sur WhatsApp !

Leander Dendoncker, désormais au Real Oviedo, est revenu longuement sur son passage récent à Anderlecht mais aussi sur sa carrière. Le médian révèle notamment pourquoi il n'est pas friand des interviews.

"Au début de ma carrière, j'aimais vraiment donner des interviews", raconte Dendoncker dans un entretien accordé à Het Laatste Nieuws. "Mais au fil du temps, j'ai découvert le revers de la médaille. Les mots qui sont déformés, les citations sorties de leur contexte... j'ai ouvert les yeux".

Leander Dendoncker aimerait également que les questions posées soient un peu plus variées. "Je respecte tout le monde et chaque travail, mais j'ai dû répondre tellement de fois aux mêmes questions. Combien de fois j'ai dû dire si je préférais jouer en défense ou au milieu de terrain", soupire-t-il.

Lire aussi… Leander Dendoncker sort du silence et revient sur sa période à Anderlecht : "Ça m'a parfois fait mal"

Le rôle des médias dans le fiasco de 2022 au Qatar

Dendoncker met également en avant le pouvoir des médias vis-à-vis de l'opinion publique. "Ce que je trouve parfois surprenant, c'est comment vous pouvez construire une certaine image. La situation la plus folle que j'ai vécue était lors de la Coupe du Monde au Qatar."

"La veille du match contre la Croatie, nous avons eu une discussion de groupe sur ce que chacun avait dit sur un autre dans les médias", se souvient-il. "C'est fou de devoir se concentrer sur ces choses-là lors d'une Coupe du Monde ! Le lendemain, nous devions jouer le match le plus important de notre tournoi et nous nous préoccupions de détails pareils".

Dendoncker conclut en expliquant qu'il se tient délibérément à l'écart de l'attention médiatique depuis lors. "Je trouvais ça vraiment absurde. En tant que joueur, on veut se concentrer sur le football, pas sur des déclarations sorties de leur contexte. C'est l'une des raisons pour lesquelles j'évite plutôt les interviews".

0 réaction
Corrigeer
Une erreur dans l'article ci-dessus? Annoncez le ici!

Inscrivez-vous maintenant à la newsletter de Walfoot
Jupiler Pro League
Jupiler Pro League Actualité Calendrier Enregistrer le calendrier Classement Stats Transferts
WC Qualification (Europe)
WC Qualification (Europe) Actualité Calendrier Enregistrer le calendrier Groupes Stats Transferts
Anderlecht
Belgique
Leander Dendoncker

Plus de news

Leander Dendoncker sort du silence et revient sur sa période à Anderlecht : "Ça m'a parfois fait mal"

Leander Dendoncker sort du silence et revient sur sa période à Anderlecht : "Ça m'a parfois fait mal"

12:20
Promise David l'ouvre-boîte, Florucz plus discret : les notes des Unionistes Analyse

Promise David l'ouvre-boîte, Florucz plus discret : les notes des Unionistes

23:15
1
Le réalisme saint-gillois a encore frappé : des Unionistes en mode diesel avant Newcastle

Le réalisme saint-gillois a encore frappé : des Unionistes en mode diesel avant Newcastle

22:40
Vincent Janssen ne mâche pas ses mots et pointe même indirectement son coach du doigt

Vincent Janssen ne mâche pas ses mots et pointe même indirectement son coach du doigt

22:40
Vincent Euvrard pas tendre avec l'arbitrage après Standard - Bruges : "Un déséquilibre dans les décisions" Interview

Vincent Euvrard pas tendre avec l'arbitrage après Standard - Bruges : "Un déséquilibre dans les décisions"

21:40
7
Le Racing Genk craint une blessure grave pour l'un de ses titulaires

Le Racing Genk craint une blessure grave pour l'un de ses titulaires

21:20
Et si Senne Lammens recevait sa chance ? Son concurrent encore très critiqué

Et si Senne Lammens recevait sa chance ? Son concurrent encore très critiqué

22:00
Une prestation encourageante malgré tout : les notes du Standard après la défaite contre Bruges Analyse

Une prestation encourageante malgré tout : les notes du Standard après la défaite contre Bruges

20:40
5
Très bon pendant 60 minutes et à 10 pour finir, le Standard s'incline sur le fil contre le Club de Bruges

Très bon pendant 60 minutes et à 10 pour finir, le Standard s'incline sur le fil contre le Club de Bruges

20:12
Sale soirée pour Openda et Batshuayi : l'un déçoit et sort, l'autre ne participe pas au festival de son équipe

Sale soirée pour Openda et Batshuayi : l'un déçoit et sort, l'autre ne participe pas au festival de son équipe

21:00
Yannick Carrasco prêche pour sa paroisse et défend la Saudi League : "Les gens parlent sans savoir"

Yannick Carrasco prêche pour sa paroisse et défend la Saudi League : "Les gens parlent sans savoir"

16:00
Une minute contre OHL, un doublé en Challenger Pro League : le message à Hasi est clair !

Une minute contre OHL, un doublé en Challenger Pro League : le message à Hasi est clair !

18:40
🎥 Avec un grand Jérémy Doku, Manchester City gifle Burnley

🎥 Avec un grand Jérémy Doku, Manchester City gifle Burnley

20:20
1
Leandro Trossard encore cité dans un grand club de Serie A

Leandro Trossard encore cité dans un grand club de Serie A

20:00
Et dire qu'Anderlecht voulait jouer l'Europe en plus : "La fatigue a joué un rôle..."

Et dire qu'Anderlecht voulait jouer l'Europe en plus : "La fatigue a joué un rôle..."

17:00
🎥 Un tifo en forme de message clair pour les ultras du Standard contre Bruges

🎥 Un tifo en forme de message clair pour les ultras du Standard contre Bruges

19:00
8
🎥 Après les Diables, la Premier League : Maxim De Cuyper buteur contre Chelsea !

🎥 Après les Diables, la Premier League : Maxim De Cuyper buteur contre Chelsea !

19:40
Lourde défaite contre l'Atlético pour le Real Madrid de Thibaut Courtois !

Lourde défaite contre l'Atlético pour le Real Madrid de Thibaut Courtois !

19:20
Zulte Waregem ne s'arrête plus et enfonce l'Antwerp !

Zulte Waregem ne s'arrête plus et enfonce l'Antwerp !

18:00
Bundesliga : Johan Bakayoko buteur décisif pour Leipzig !

Bundesliga : Johan Bakayoko buteur décisif pour Leipzig !

17:39
📷 Des images qui font plaisir : la tribune du Bosuil avance enfin

📷 Des images qui font plaisir : la tribune du Bosuil avance enfin

16:30
Les transferts de Renard ne convainquent pas Hasi : 7 minutes à eux trois malgré leur forte valeur marchande

Les transferts de Renard ne convainquent pas Hasi : 7 minutes à eux trois malgré leur forte valeur marchande

13:40
2
David Hubert est catégorique sur le but de Luis Vázquez : "Il a marqué par chance"

David Hubert est catégorique sur le but de Luis Vázquez : "Il a marqué par chance"

13:20
"Contre le Cercle, ce sera plus dur qu'à Anderlecht" : Ivan Leko prudent avant le déplacement à Bruges

"Contre le Cercle, ce sera plus dur qu'à Anderlecht" : Ivan Leko prudent avant le déplacement à Bruges

14:00
Louvain méritait plus face aux Mauves et reste avec un goût amer : "Il n'y avait qu'une seule équipe qui le méritait"

Louvain méritait plus face aux Mauves et reste avec un goût amer : "Il n'y avait qu'une seule équipe qui le méritait"

13:00
Il n'a pas voté Dembélé : voici les votes du journaliste belge au Ballon d'Or

Il n'a pas voté Dembélé : voici les votes du journaliste belge au Ballon d'Or

15:30
🎥 Après la galère, l'ex-Brugeois Igor Thiago inscrit une merveille face au concurrent de Senne Lammens !

🎥 Après la galère, l'ex-Brugeois Igor Thiago inscrit une merveille face au concurrent de Senne Lammens !

15:00
Voici le nouveau CEO du RFC Liège : une tête connue à l'Union Saint-Gilloise et à l'ACFF

Voici le nouveau CEO du RFC Liège : une tête connue à l'Union Saint-Gilloise et à l'ACFF

14:30
Ilay Camara met déjà son ancien club, le Standard, en alerte : "On prendra forcément les trois points"

Ilay Camara met déjà son ancien club, le Standard, en alerte : "On prendra forcément les trois points"

10:30
3
Après Nottingham Forest, un autre club de Premier League licencie son entraîneur

Après Nottingham Forest, un autre club de Premier League licencie son entraîneur

12:40
"Je n'ai pas eu le choix de quitter le club liégeois" : Philip Zinckernagel se confie avant Standard - Bruges

"Je n'ai pas eu le choix de quitter le club liégeois" : Philip Zinckernagel se confie avant Standard - Bruges

11:40
Maxim De Cuyper bientôt de retour avec Brighton ?

Maxim De Cuyper bientôt de retour avec Brighton ?

12:00
Romelu Lukaku, le modèle d'un jeune talent de Pro League

Romelu Lukaku, le modèle d'un jeune talent de Pro League

11:00
Nouveau succès pour le Stade de Reims de Théo Léoni et Norman Bassette entraîné par Karel Geraerts

Nouveau succès pour le Stade de Reims de Théo Léoni et Norman Bassette entraîné par Karel Geraerts

10:00
"C'est révélateur de Kompany" : le travail du coach salué par un ancien joueur du Bayern devenu CEO Sports

"C'est révélateur de Kompany" : le travail du coach salué par un ancien joueur du Bayern devenu CEO Sports

09:30
Des retours, mais surtout sur le banc ? La composition probable du Standard contre le Club de Bruges

Des retours, mais surtout sur le banc ? La composition probable du Standard contre le Club de Bruges

07:40

Plus de news

Les plus populaires

Jupiler Pro League

 Journée 9
OH Louvain OH Louvain 1-1 Anderlecht Anderlecht
Zulte Waregem Zulte Waregem 2-0 Antwerp Antwerp
Standard Standard 1-2 FC Bruges FC Bruges
Union SG Union SG 2-0 Westerlo Westerlo
STVV STVV 13:30 KRC Genk KRC Genk
Cercle de Bruges Cercle de Bruges 16:00 La Gantoise La Gantoise
Charleroi Charleroi 18:30 KV Malines KV Malines
FCV Dender EH FCV Dender EH 19:15 RAAL La Louvière RAAL La Louvière
Contactez nous / Histoire / Politique de confidentialité / offre d'emploi / Partenaires
Cookies Paramètres / Désactiver les notifications push
© 2002-2025 www.walfoot.be All Rights Reserved