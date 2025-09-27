"J'attends plus d'initiatives de sa part" : un ancien Diable Rouge catégorique sur un jeune Brugeois

"J'attends plus d'initiatives de sa part" : un ancien Diable Rouge catégorique sur un jeune Brugeois
Photo: © photonews

Lynnt Audoor enchaîne les minutes, mais n'a pas encore disputé de match complet. Pour Franky Van der Elst, aucune raison de s'alarmer.

Lynnt Audoor monte progressivement en puissance avec l’équipe A du Club de Bruges. Mais le milieu de terrain de 21 ans n’a encore jamais disputé un match complet.

Il a déjà reçu du temps de jeu en Supercoupe et en Ligue des champions, ainsi qu’en championnat. Face à La Louvière et Westerlo, il a même débuté comme titulaire, mais a toujours été remplacé à la mi-temps.

Lynnt Audoor n’a pas à s’inquiéter

Selon Franky Van der Elst, il n’a pourtant pas à se faire de souci. Audoor a en effet été remplacé alors que le Club était mené au score. "C’est comme ça que ça marche, hein. C’est le plus jeune qui paie les frais", explique-t-il dans Het Nieuwsblad.

"C’est typique. Je n’irais pas chercher plus loin. Même après la pause, Westerlo continuait à se créer des occasions face au Club de Bruges. Incroyable tout de même. Ça, l’Union ne le laisserait jamais arriver."

Le Club enchaîne désormais plusieurs grosses affiches. Dimanche, il y a le Standard, puis mardi prochain, Atalanta en Ligue des champions. "C’est un sacré morceau. Si Audoor est convié à ce festin, il devra avoir de sacrées dents. La saison dernière, il n’avait pas joué une seule minute avec l’équipe A."

"De ce point de vue, c’est une énorme progression. J’espère qu’Audoor ne va pas se dire : ‘Oups, il faut soudain que je sois à la hauteur’ et qu’il gardera confiance en lui. J’attends plus d’initiatives de sa part", conclut Van der Elst.

