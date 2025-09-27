"Je n'ai pas eu le choix de quitter le club liégeois" : Philip Zinckernagel se confie avant Standard - Bruges

L'ancien joueur du Standard et du Club de Bruges, Philip Zinckernagel, évolue désormais à Chicago en MLS. L'attaquant est revenu sur son passage en Belgique.

En ce moment, il est pleinement épanoui aux États-Unis : "Oui c’est pas mal. Ça se passe super bien pour le moment, c’est sympa de jouer ici. Le niveau du championnat est bon et convient surtout aux joueurs offensifs. C’est très axé vers l’avant. Parfois, cette compétition me rappelle la Pro League. Il y a souvent des matchs prolifiques en buts. C’est peut-être une des raisons pour lesquelles les clubs achètent pas mal de joueurs offensifs. Il y a vraiment beaucoup de qualités dans le dernier tiers. Pour être honnête, le niveau de la compétition est bien meilleur que ce que je pensais."

Il est ensuite revenu sur son passage dans le plat pays : "J’ai eu de bons moments. Je me suis super bien senti au Standard. On avait créé quelque chose de spécial avec Ronny avant qu’il ne parte pour Bruges. Les choses se sont malheureusement corsées par la suite."

Lire aussi… Des retours, mais surtout sur le banc ? La composition probable du Standard contre le Club de Bruges

"À Bruges, mes sept premiers mois étaient bons. Mais dans le foot, cela change très vite. J’ai été blessé et il y a eu le licenciement de Ronny. Les plans avaient changé. Mais de manière générale, j’ai vraiment aimé mon passage en Pro League, j’y reviendrais volontiers après la MLS," poursuit-il au micro de Sudinfo

Une préférence pour le Standard 

Il a sa petite préférence pour le Standard : "Les deux saisons étaient top, mais je peux affirmer qu’à Sclessin, j’avais cette connexion particulière avec le club, ses fans incroyables. Ce n’est pas faire offense à Bruges que de l’affirmer. Ce sont deux superbes clubs mais oui, j’ai eu ce feeling en plus à Liège."

L’ailier est revenu sur son départ du club liégeois : "Quand j’ai signé à Bruges, certains supporters du Standard ont cru que je préférais le Club au Matricule 16. Mais la réalité est que je n’ai pas eu le choix. L’Olympiakos ne voulait plus me prêter et le Standard n’avait finalement pas l’argent pour m’acheter malgré les tentatives de Fergal avec qui j’échangeais souvent sur le sujet. On a parlé, on a essayé de voir ce qui était possible, mais en vain. Les soucis financiers du club ont fait que je n’étais plus une priorité. Si seulement les Américains avaient tenu leurs promesses…"

Le Club de Bruges et le Standard s'affronteront ce samedi soir à 18h15. Une rencontre à suivre en direct commenté sur Walfoot.be. 

