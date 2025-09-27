Leander Dendoncker sort du silence et revient sur sa période à Anderlecht : "Ça m'a parfois fait mal"

Leander Dendoncker a pris la parole sur son prêt à Anderlecht. Le milieu de terrain parle d'une déception, mais souligne qu'il a toujours tout donné pour son club de cœur.

Leander Dendoncker a été prêté la saison dernière par Aston Villa à Anderlecht. Sur le plan sportif, ce n’a pas été un grand succès. Auparavant, il était brièvement passé par Naples, où il n’avait pas eu le sentiment d’avoir les choses en main.

"Anderlecht, c’était différent," explique le milieu de terrain à Het Laatste Nieuws. "Je suis revenu dans le club de mon cœur, celui qui m’a donné toutes mes chances. Et bien sûr, je savais qu’avec la situation dans laquelle Anderlecht se trouvait, ce ne serait pas facile. Mais je suis quand même revenu avec l’ambition d’en faire une histoire positive. Évidemment, c’est une déception que cela n’ait pas fonctionné."



Leander Dendoncker revient sur sa période à Anderlecht

Pour certains, il donnait l’impression de manquer d’envie et d’intérêt. "Je le sais, et ce genre de commentaires m’a parfois fait mal. C’est probablement dû à mon langage corporel."

"Mais si je ne souriais pas, ce n’était pas parce que je m’en fichais, c’était justement parce que j’étais frustré par la situation. Les gens qui me connaissent vraiment le savent bien," poursuit Dendoncker.

Il n’a pas un mot négatif à dire sur Anderlecht. Dendoncker se montre surtout sévère envers lui-même : "Je peux seulement dire que j’ai toujours tout donné. Et attention, je comprends les supporters qui attendaient plus, j’en attendais moi-même aussi davantage. Beaucoup plus. Je n’ai pas grand-chose d’autre à ajouter. Et encore une fois : j’aime Anderlecht. Ce club a, après ma famille, la place la plus spéciale dans mon cœur, et ce sera toujours le cas."