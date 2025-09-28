🎥 Plus le même joueur qu'en Belgique : l'incompréhensible raté de Gift Orban fait le tour du monde

🎥 Plus le même joueur qu'en Belgique : l'incompréhensible raté de Gift Orban fait le tour du monde
Photo: © photonews

Gift Orban évolue désormais à l'Hellas Vérone. Ce weekend, il s'est distingué par un énorme loupé contre la Roma.

Depuis son explosion à La Gantoise, Gift Orban a bien bourlingué en Europe. Vendu pour 14 millions à Lyon malgré ses premières frasques avec les Buffalos, le Nigérian a aussi fait parler de lui en France.

Les Gones n'ont jamais vraiment réussi à cerner le personnage et ont préféré le vendre pour neuf millions à Hoffenheim, un an seulement après son arrivée. En Allemagne aussi, le bilan est contrasté : quatre buts lors de ses sept apparitions en Bundesliga mais un prêt (avec option d'achat) à l'Hellas Vérone après à peine six mois.

Toujours aussi imprévisible

La semaine dernière, Orban a ouvert son compteur sous ses nouvelles couleurs en égalisant sur penalty contre la Juventus. Ce weekend, il a par contre manqué une occasion qui semblait plus facile encore qu'un face-à-face des onze mètres.

L'ancien joueur frisson d'Hein Vanhaezebrouck était en effet seul au petit rectangle. Dépassé par le centre, Mile Svilar pensait devoir aller chercher le ballon au fond de ses filets. Mais c'était sans compter sur la maladresse d'Orban.

Se voyant sans doute lui aussi tranquillement pousser le ballon dans le but, Gift Orban a repris...sur la latte. Un raté d'autant plus regrettable que l'AS Roma a fini par faire le break en deuxième mi-temps.

