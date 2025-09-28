Après Euvrard, au tour de Vrancken : "De la chance ? Il nous a juste manqué de bonnes décisions de l'arbitre"

Après Euvrard, au tour de Vrancken : "De la chance ? Il nous a juste manqué de bonnes décisions de l'arbitre"
Photo: © photonews

Suis Walfoot dès à présent sur Instagram!

Saint-Trond a perdu le derby limbourgeois dans les derniers instants contre le Racing Genk, ce dimanche. Après la rencontre, Wouter Vrancken en voulait à l'arbitrage de Lawrence Visser.

Ce n’est, encore une fois, pas la première fois que l’arbitrage est pointé du doigt ce week-end. Après l’incompréhension de Vincent Euvrard face à certaines décisions lors de Standard - Club de Bruges, c’est aujourd’hui Wouter Vrancken qui se sent lésé.

Et il a sans doute de quoi, l’entraîneur de Saint-Trond. Son équipe a perdu le derby limbourgeois ce dimanche contre le Racing Genk, au terme d’une rencontre marquée par deux décisions du VAR, toutes deux en défaveur des Trudonnaires.

Lire aussi… De la fumée, des buts, de la sueur et des larmes : un derby renversant entre Saint-Trond et Genk

Wouter Vrancken frustré sur l'arbitrage après Saint-Trond - Genk

Ils avaient d’abord ouvert le score après cinq minutes sur un but contre son camp de Bryan Heynen, avant de doubler la mise un quart d’heure plus tard. Cependant, le but de Goto a été annulé pour une légère position de hors-jeu.

En début de seconde période, alors que le score était encore de 1-0, Rein Van Helden a été exclu pour une faute peu évidente sur Zakaria El Ouahdi. Sur le coup franc, Genk a égalisé avant de s’imposer en fin de rencontre.

« Il nous a manqué un peu de chance ? Nous n’avions pas besoin de chance, il suffisait que les décisions soient prises correctement », pestait Wouter Vrancken au micro de DAZN après la rencontre.

0 réaction
Corrigeer
Une erreur dans l'article ci-dessus? Annoncez le ici!

Inscrivez-vous maintenant à la newsletter de Walfoot
Jupiler Pro League
Jupiler Pro League Actualité Calendrier Enregistrer le calendrier Classement Stats Transferts
KRC Genk
STVV
Wouter Vrancken

Plus de news

De la fumée, des buts, de la sueur et des larmes : un derby renversant entre Saint-Trond et Genk

De la fumée, des buts, de la sueur et des larmes : un derby renversant entre Saint-Trond et Genk

16:06
La RAAL doit élever le tempo - Direct commenté Live

La RAAL doit élever le tempo - Direct commenté

19:58
LIVE : Penalty annulé pour Charleroi qui n'est pas verni (0-2) Live

LIVE : Penalty annulé pour Charleroi qui n'est pas verni (0-2)

19:53
🎥 Pas les débuts rêvés : Arnaud Bodart cueilli à froid et impuissant lors de son premier match de Ligue 1

🎥 Pas les débuts rêvés : Arnaud Bodart cueilli à froid et impuissant lors de son premier match de Ligue 1

20:00
Après son transfert avorté : la RAAL scelle l'avenir de son héros de la montée

Après son transfert avorté : la RAAL scelle l'avenir de son héros de la montée

19:00
Du spectacle au Jan Breydel : un grand Skoras, de l'efficacité et le retour de La Gantoise dans le top 6

Du spectacle au Jan Breydel : un grand Skoras, de l'efficacité et le retour de La Gantoise dans le top 6

18:20
🎥 Plus le même joueur qu'en Belgique : l'incompréhensible raté de Gift Orban fait le tour du monde

🎥 Plus le même joueur qu'en Belgique : l'incompréhensible raté de Gift Orban fait le tour du monde

18:40
Victoire référence pour le RFC Liège en Challenger Pro League, le RWDM Brussels retrouve enfin le succès

Victoire référence pour le RFC Liège en Challenger Pro League, le RWDM Brussels retrouve enfin le succès

18:01
La carte rouge de Marlon Fossey trop sévère ? L'avis tranché d'Hein Vanhaezebrouck

La carte rouge de Marlon Fossey trop sévère ? L'avis tranché d'Hein Vanhaezebrouck

17:00
Plus de cartes rouges que de buts à Namur - Stockay, le SL 16 déroule contre l'Union : les résumés de D1 ACFF

Plus de cartes rouges que de buts à Namur - Stockay, le SL 16 déroule contre l'Union : les résumés de D1 ACFF

17:30
Un Carolo en est sûr : "Si j'étais arrivé plus jeune à Anderlecht, j'aurais pu y faire carrière"

Un Carolo en est sûr : "Si j'étais arrivé plus jeune à Anderlecht, j'aurais pu y faire carrière"

15:45
"De l'incompétence pure et simple" : la sortie choc d'un titulaire de l'Olympic

"De l'incompétence pure et simple" : la sortie choc d'un titulaire de l'Olympic

16:30
Charleroi veut rebondir et revenir dans le top 6 (Live 18h30)

Charleroi veut rebondir et revenir dans le top 6 (Live 18h30)

14:54
"Il y a beaucoup de haine, je ne sais pas pourquoi" : Hans Vanaken chahuté pendant son interview à Sclessin

"Il y a beaucoup de haine, je ne sais pas pourquoi" : Hans Vanaken chahuté pendant son interview à Sclessin

14:30
"Tu ne peux pas la fermer ?" : une anecdote peu banale avant un match capital des Diables

"Tu ne peux pas la fermer ?" : une anecdote peu banale avant un match capital des Diables

15:00
L'adversaire de Charleroi s'étonne qu'un Zèbre soit resté cet été : "Avec ou sans lui, pas la même équipe"

L'adversaire de Charleroi s'étonne qu'un Zèbre soit resté cet été : "Avec ou sans lui, pas la même équipe"

13:30
🎥 Hugo Cuypers sur un nuage, René Weiler subit la plus lourde défaite de sa carrière d'entraîneur

🎥 Hugo Cuypers sur un nuage, René Weiler subit la plus lourde défaite de sa carrière d'entraîneur

14:00
Encore un ancien Mauve plus épanoui au Parc Duden ? "L'Union devient vraiment un grand club" Interview

Encore un ancien Mauve plus épanoui au Parc Duden ? "L'Union devient vraiment un grand club"

13:00
1
Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 09/09

Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 09/09

12:30
Un renfort offensif en hiver ? Anderlecht aurait coché le nom d'un jeune buteur prometteur

Un renfort offensif en hiver ? Anderlecht aurait coché le nom d'un jeune buteur prometteur

12:30
1
Romeo Vermant a tenu une belle promesse : l'histoire émouvante derrière sa célébration

Romeo Vermant a tenu une belle promesse : l'histoire émouvante derrière sa célébration

12:00
Le Racing Genk craint une blessure grave pour l'un de ses titulaires

Le Racing Genk craint une blessure grave pour l'un de ses titulaires

21:20
"Waow" : Pep Guardiola épaté par le match de Jérémy Doku

"Waow" : Pep Guardiola épaté par le match de Jérémy Doku

11:30
Christos Tzolis revient sur l'expulsion de Fossey : "Il m'a provoqué tout le match"

Christos Tzolis revient sur l'expulsion de Fossey : "Il m'a provoqué tout le match"

11:00
4
Il n'aura pas appris de lui bien longtemps : le légendaire coach de Jan-Carlo Simic prend la porte

Il n'aura pas appris de lui bien longtemps : le légendaire coach de Jan-Carlo Simic prend la porte

10:31
Grand moment pour Arnaud Bodart avec Lille : "Il est prêt"

Grand moment pour Arnaud Bodart avec Lille : "Il est prêt"

10:00
En Playoffs la saison passée, en perdition cette saison : "Le top 6 ? Nous n'avons pas la qualité pour"

En Playoffs la saison passée, en perdition cette saison : "Le top 6 ? Nous n'avons pas la qualité pour"

09:00
Quand Stulic devait mettre Heymans au lit : l'anecdote hilarante de Rik De Mil

Quand Stulic devait mettre Heymans au lit : l'anecdote hilarante de Rik De Mil

08:40
1
Leander Dendoncker aurait pu rejoindre un ancien coach d'Anderlecht dans un club surprenant

Leander Dendoncker aurait pu rejoindre un ancien coach d'Anderlecht dans un club surprenant

09:30
"Tout le monde l'a vu" : Sébastien Pocognoli très honnête sur la prestation de l'Union avant Newcastle Interview

"Tout le monde l'a vu" : Sébastien Pocognoli très honnête sur la prestation de l'Union avant Newcastle

07:00
Mons continue de dominer la D1 ACFF, Tubize enchaîne aussi

Mons continue de dominer la D1 ACFF, Tubize enchaîne aussi

08:20
Une saison record pour Vincent Kompany ? L'Allemagne en parle déjà

Une saison record pour Vincent Kompany ? L'Allemagne en parle déjà

08:00
Les leaders enchaînent en Challenger Pro League

Les leaders enchaînent en Challenger Pro League

07:30
Promise David l'ouvre-boîte, Florucz plus discret : les notes des Unionistes Analyse

Promise David l'ouvre-boîte, Florucz plus discret : les notes des Unionistes

23:15
1
Dendoncker révèle les coulisses du Mondial 2022 au Qatar : "C'était vraiment absurde"

Dendoncker révèle les coulisses du Mondial 2022 au Qatar : "C'était vraiment absurde"

23:30
Le réalisme saint-gillois a encore frappé : des Unionistes en mode diesel avant Newcastle

Le réalisme saint-gillois a encore frappé : des Unionistes en mode diesel avant Newcastle

22:40

Plus de news

Les plus populaires

Jupiler Pro League

 Journée 9
OH Louvain OH Louvain 1-1 Anderlecht Anderlecht
Zulte Waregem Zulte Waregem 2-0 Antwerp Antwerp
Standard Standard 1-2 FC Bruges FC Bruges
Union SG Union SG 2-0 Westerlo Westerlo
STVV STVV 1-2 KRC Genk KRC Genk
Cercle de Bruges Cercle de Bruges 2-4 La Gantoise La Gantoise
Charleroi Charleroi 0-2 KV Malines KV Malines
FCV Dender EH FCV Dender EH - RAAL La Louvière RAAL La Louvière
Contactez nous / Histoire / Politique de confidentialité / offre d'emploi / Partenaires
Cookies Paramètres / Désactiver les notifications push
© 2002-2025 www.walfoot.be All Rights Reserved