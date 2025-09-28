Après Euvrard, au tour de Vrancken : "De la chance ? Il nous a juste manqué de bonnes décisions de l'arbitre"

Saint-Trond a perdu le derby limbourgeois dans les derniers instants contre le Racing Genk, ce dimanche. Après la rencontre, Wouter Vrancken en voulait à l'arbitrage de Lawrence Visser.

Ce n’est, encore une fois, pas la première fois que l’arbitrage est pointé du doigt ce week-end. Après l’incompréhension de Vincent Euvrard face à certaines décisions lors de Standard - Club de Bruges, c’est aujourd’hui Wouter Vrancken qui se sent lésé.

Et il a sans doute de quoi, l’entraîneur de Saint-Trond. Son équipe a perdu le derby limbourgeois ce dimanche contre le Racing Genk, au terme d’une rencontre marquée par deux décisions du VAR, toutes deux en défaveur des Trudonnaires.



Wouter Vrancken frustré sur l'arbitrage après Saint-Trond - Genk

Ils avaient d’abord ouvert le score après cinq minutes sur un but contre son camp de Bryan Heynen, avant de doubler la mise un quart d’heure plus tard. Cependant, le but de Goto a été annulé pour une légère position de hors-jeu.

En début de seconde période, alors que le score était encore de 1-0, Rein Van Helden a été exclu pour une faute peu évidente sur Zakaria El Ouahdi. Sur le coup franc, Genk a égalisé avant de s’imposer en fin de rencontre.

« Il nous a manqué un peu de chance ? Nous n’avions pas besoin de chance, il suffisait que les décisions soient prises correctement », pestait Wouter Vrancken au micro de DAZN après la rencontre.

⚖️ | Wouter Vrancken revient sur quelques décisions arbitrales après le match. 😶🗣️ #STVGNK pic.twitter.com/kSgJj4rWDB — DAZN Belgique (@DAZN_BEFR) September 28, 2025