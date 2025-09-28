En Playoffs la saison passée, en perdition cette saison : "Le top 6 ? Nous n'avons pas la qualité pour"

En Playoffs la saison passée, en perdition cette saison : "Le top 6 ? Nous n'avons pas la qualité pour"
Photo: © photonews

Suis Walfoot dès à présent sur WhatsApp !

L'Antwerp vit une entame de saison compliquée. Battus à Zulte Waregem, les Anversois frôlent la zone rouge, et Vincent Janssen ne veut pas penser au top 6 à l'heure actuelle.

"Le top 6 ? Nous ne jouons pas assez bien et n'avons pas la qualité suffisante pour nous permettre de nous projeter vers le top 6". Une déclaration surprenante signée Vincent Janssen après Zulte Waregem - Antwerp ce samedi, après la défaite du Great Old au Gaverbeek.

Janssen lui-même ne s'épargne pas. "Je ne montre pas assez moi-même", concède-t-il. "Nous sommes trop nonchalants en possession de balle, et montrons trop peu offensivement. Si vous jouez avec cinq défenseurs, vous sacrifiez forcément quelque chose devant", pointe le Néerlandais, dans une autre critique sous-jacente de Stef Wils

Lire aussi… Vincent Janssen ne mâche pas ses mots et pointe même indirectement son coach du doigt

Le fait que l'Antwerp ait été en grande partie remodelé cet été est également un problème selon lui. "Nous avons vendu beaucoup de joueurs pour une grosse somme d'argent. Si vous comparez le onze de base d'aujourd'hui et celui de la saison dernière, il y a 9 nouveaux joueurs", souligne-t-il. 

"Des clubs comme l'Union, Bruges, Genk ou Anderlecht doivent intégrer 2-3 nouveaux joueurs. Chez nous, c'est presque une équipe entière".

Une analyse sans concessions de la part de Vincent Janssen, qui répète : "L'objectif final peut être le top 6, mais si nous continuons comme ça, ce n'est tout simplement pas envisageable". 

0 réaction
Corrigeer
Une erreur dans l'article ci-dessus? Annoncez le ici!

Inscrivez-vous maintenant à la newsletter de Walfoot
Jupiler Pro League
Jupiler Pro League Actualité Calendrier Enregistrer le calendrier Classement Stats Transferts
Antwerp
Zulte Waregem
Vincent Janssen

Plus de news

Vincent Janssen ne mâche pas ses mots et pointe même indirectement son coach du doigt

Vincent Janssen ne mâche pas ses mots et pointe même indirectement son coach du doigt

22:40
Leander Dendoncker aurait pu rejoindre un ancien coach d'Anderlecht dans un club surprenant

Leander Dendoncker aurait pu rejoindre un ancien coach d'Anderlecht dans un club surprenant

09:30
Quand Stulic devait mettre Heymans au lit : l'anecdote hilarante de Rik De Mil

Quand Stulic devait mettre Heymans au lit : l'anecdote hilarante de Rik De Mil

08:40
Zulte Waregem ne s'arrête plus et enfonce l'Antwerp !

Zulte Waregem ne s'arrête plus et enfonce l'Antwerp !

18:00
Mons continue de dominer la D1 ACFF, Tubize enchaîne aussi

Mons continue de dominer la D1 ACFF, Tubize enchaîne aussi

08:20
"Tout le monde l'a vu" : Sébastien Pocognoli très honnête sur la prestation de l'Union avant Newcastle Interview

"Tout le monde l'a vu" : Sébastien Pocognoli très honnête sur la prestation de l'Union avant Newcastle

07:00
Une saison record pour Vincent Kompany ? L'Allemagne en parle déjà

Une saison record pour Vincent Kompany ? L'Allemagne en parle déjà

08:00
📷 Des images qui font plaisir : la tribune du Bosuil avance enfin

📷 Des images qui font plaisir : la tribune du Bosuil avance enfin

16:30
Les leaders enchaînent en Challenger Pro League

Les leaders enchaînent en Challenger Pro League

07:30
Promise David l'ouvre-boîte, Florucz plus discret : les notes des Unionistes Analyse

Promise David l'ouvre-boîte, Florucz plus discret : les notes des Unionistes

23:15
1
Dendoncker révèle les coulisses du Mondial 2022 au Qatar : "C'était vraiment absurde"

Dendoncker révèle les coulisses du Mondial 2022 au Qatar : "C'était vraiment absurde"

23:30
Le réalisme saint-gillois a encore frappé : des Unionistes en mode diesel avant Newcastle

Le réalisme saint-gillois a encore frappé : des Unionistes en mode diesel avant Newcastle

22:40
Vincent Euvrard pas tendre avec l'arbitrage après Standard - Bruges : "Un déséquilibre dans les décisions" Interview

Vincent Euvrard pas tendre avec l'arbitrage après Standard - Bruges : "Un déséquilibre dans les décisions"

21:40
8
Le Racing Genk craint une blessure grave pour l'un de ses titulaires

Le Racing Genk craint une blessure grave pour l'un de ses titulaires

21:20
Une prestation encourageante malgré tout : les notes du Standard après la défaite contre Bruges Analyse

Une prestation encourageante malgré tout : les notes du Standard après la défaite contre Bruges

20:40
6
Et si Senne Lammens recevait sa chance ? Son concurrent encore très critiqué

Et si Senne Lammens recevait sa chance ? Son concurrent encore très critiqué

22:00
Très bon pendant 60 minutes et à 10 pour finir, le Standard s'incline sur le fil contre le Club de Bruges

Très bon pendant 60 minutes et à 10 pour finir, le Standard s'incline sur le fil contre le Club de Bruges

20:12
Sale soirée pour Openda et Batshuayi : l'un déçoit et sort, l'autre ne participe pas au festival de son équipe

Sale soirée pour Openda et Batshuayi : l'un déçoit et sort, l'autre ne participe pas au festival de son équipe

21:00
🎥 Avec un grand Jérémy Doku, Manchester City gifle Burnley

🎥 Avec un grand Jérémy Doku, Manchester City gifle Burnley

20:20
1
Leandro Trossard encore cité dans un grand club de Serie A

Leandro Trossard encore cité dans un grand club de Serie A

20:00
🎥 Un tifo en forme de message clair pour les ultras du Standard contre Bruges

🎥 Un tifo en forme de message clair pour les ultras du Standard contre Bruges

19:00
8
🎥 Après les Diables, la Premier League : Maxim De Cuyper buteur contre Chelsea !

🎥 Après les Diables, la Premier League : Maxim De Cuyper buteur contre Chelsea !

19:40
Lourde défaite contre l'Atlético pour le Real Madrid de Thibaut Courtois !

Lourde défaite contre l'Atlético pour le Real Madrid de Thibaut Courtois !

19:20
Une minute contre OHL, un doublé en Challenger Pro League : le message à Hasi est clair !

Une minute contre OHL, un doublé en Challenger Pro League : le message à Hasi est clair !

18:40
Et dire qu'Anderlecht voulait jouer l'Europe en plus : "La fatigue a joué un rôle..."

Et dire qu'Anderlecht voulait jouer l'Europe en plus : "La fatigue a joué un rôle..."

17:00
Bundesliga : Johan Bakayoko buteur décisif pour Leipzig !

Bundesliga : Johan Bakayoko buteur décisif pour Leipzig !

17:39
Yannick Carrasco prêche pour sa paroisse et défend la Saudi League : "Les gens parlent sans savoir"

Yannick Carrasco prêche pour sa paroisse et défend la Saudi League : "Les gens parlent sans savoir"

16:00
Il n'a pas voté Dembélé : voici les votes du journaliste belge au Ballon d'Or

Il n'a pas voté Dembélé : voici les votes du journaliste belge au Ballon d'Or

15:30
🎥 Après la galère, l'ex-Brugeois Igor Thiago inscrit une merveille face au concurrent de Senne Lammens !

🎥 Après la galère, l'ex-Brugeois Igor Thiago inscrit une merveille face au concurrent de Senne Lammens !

15:00
"Contre le Cercle, ce sera plus dur qu'à Anderlecht" : Ivan Leko prudent avant le déplacement à Bruges

"Contre le Cercle, ce sera plus dur qu'à Anderlecht" : Ivan Leko prudent avant le déplacement à Bruges

14:00
Les transferts de Renard ne convainquent pas Hasi : 7 minutes à eux trois malgré leur forte valeur marchande

Les transferts de Renard ne convainquent pas Hasi : 7 minutes à eux trois malgré leur forte valeur marchande

13:40
2
Voici le nouveau CEO du RFC Liège : une tête connue à l'Union Saint-Gilloise et à l'ACFF

Voici le nouveau CEO du RFC Liège : une tête connue à l'Union Saint-Gilloise et à l'ACFF

14:30
David Hubert est catégorique sur le but de Luis Vázquez : "Il a marqué par chance"

David Hubert est catégorique sur le but de Luis Vázquez : "Il a marqué par chance"

13:20
Louvain méritait plus face aux Mauves et reste avec un goût amer : "Il n'y avait qu'une seule équipe qui le méritait"

Louvain méritait plus face aux Mauves et reste avec un goût amer : "Il n'y avait qu'une seule équipe qui le méritait"

13:00
Leander Dendoncker sort du silence et revient sur sa période à Anderlecht : "Ça m'a parfois fait mal"

Leander Dendoncker sort du silence et revient sur sa période à Anderlecht : "Ça m'a parfois fait mal"

12:20
Après Nottingham Forest, un autre club de Premier League licencie son entraîneur

Après Nottingham Forest, un autre club de Premier League licencie son entraîneur

12:40

Plus de news

Les plus populaires

Jupiler Pro League

 Journée 9
OH Louvain OH Louvain 1-1 Anderlecht Anderlecht
Zulte Waregem Zulte Waregem 2-0 Antwerp Antwerp
Standard Standard 1-2 FC Bruges FC Bruges
Union SG Union SG 2-0 Westerlo Westerlo
STVV STVV 13:30 KRC Genk KRC Genk
Cercle de Bruges Cercle de Bruges 16:00 La Gantoise La Gantoise
Charleroi Charleroi 18:30 KV Malines KV Malines
FCV Dender EH FCV Dender EH 19:15 RAAL La Louvière RAAL La Louvière
Contactez nous / Histoire / Politique de confidentialité / offre d'emploi / Partenaires
Cookies Paramètres / Désactiver les notifications push
© 2002-2025 www.walfoot.be All Rights Reserved