En Playoffs la saison passée, en perdition cette saison : "Le top 6 ? Nous n'avons pas la qualité pour"

L'Antwerp vit une entame de saison compliquée. Battus à Zulte Waregem, les Anversois frôlent la zone rouge, et Vincent Janssen ne veut pas penser au top 6 à l'heure actuelle.

"Le top 6 ? Nous ne jouons pas assez bien et n'avons pas la qualité suffisante pour nous permettre de nous projeter vers le top 6". Une déclaration surprenante signée Vincent Janssen après Zulte Waregem - Antwerp ce samedi, après la défaite du Great Old au Gaverbeek.

Janssen lui-même ne s'épargne pas. "Je ne montre pas assez moi-même", concède-t-il. "Nous sommes trop nonchalants en possession de balle, et montrons trop peu offensivement. Si vous jouez avec cinq défenseurs, vous sacrifiez forcément quelque chose devant", pointe le Néerlandais, dans une autre critique sous-jacente de Stef Wils.



Le fait que l'Antwerp ait été en grande partie remodelé cet été est également un problème selon lui. "Nous avons vendu beaucoup de joueurs pour une grosse somme d'argent. Si vous comparez le onze de base d'aujourd'hui et celui de la saison dernière, il y a 9 nouveaux joueurs", souligne-t-il.

"Des clubs comme l'Union, Bruges, Genk ou Anderlecht doivent intégrer 2-3 nouveaux joueurs. Chez nous, c'est presque une équipe entière".

Une analyse sans concessions de la part de Vincent Janssen, qui répète : "L'objectif final peut être le top 6, mais si nous continuons comme ça, ce n'est tout simplement pas envisageable".