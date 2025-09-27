Vincent Janssen ne mâche pas ses mots et pointe même indirectement son coach du doigt

L'Antwerp traverse une période difficile et reste sur un 1/12. Vincent Janssen s'est montré incisif dans son analyse et n'a pas mâché ses mots après la rencontre.

Les choses ne se passent très bien à l'Antwerp. Le Great Old a perdu samedi après-midi 2-0 sur le terrain de Zulte Waregem : une mauvaise série qui laisse le club sur un bilan de 1/12.

Vincent Janssen n'était logiquement pas heureux après le match. "En première mi-temps, nous avons eu quelques occasions, si un ballon était rentré, cela aurait pu changer la donne. Mais en deuxième mi-temps, c'était très clair, nous n'avions aucune chance de marquer", dit l'attaquant sur DAZN.



Lire aussi… Zulte Waregem ne s'arrête plus et enfonce l'Antwerp !

Vincent Janssen se montre sévère après cette nouvelle défaite

Qu'est-ce qui n'a pas fonctionné exactement ? "Je n'ai pas tellement de mots pour le moment. Leur milieu de terrain offensif (Jeppe Erenbjerg,nda) a fait quelques belles actions. Je ne sais pas comment il a réussi à se retrouver si souvent libre", s'interroge Janssen

"Peut-être qu'on ne savait pas exactement qui devait le tenir", poursuit-il. Une remarque qui semble critiquer l'entraîneur Stef Wils. "C'est quelque chose sur lequel nous devons nous pencher, même si ce n'était pas la seule raison. Il était trop dangereux aujourd'hui et nous n'avons pas bien géré cela."

L'Antwerp se retrouve désormais aux portes de la zone rouge, deux points seulement devant OHL, avant-dernier au classement.