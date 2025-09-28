Plus de cartes rouges que de buts à Namur - Stockay, le SL 16 déroule contre l'Union : les résumés de D1 ACFF

Plus de cartes rouges que de buts à Namur - Stockay, le SL 16 déroule contre l'Union : les résumés de D1 ACFF
Photo: © Nicolas Darimont

La sixième journée de D1 ACFF a continué cette après-midi avec deux matchs au programme. Entre l'Union Namur et Stockay, la rencontre est restée tendue jusqu'au bout.

Bonne dernière de D1 ACFF avec un bilan qui ne renseigne pas encore le moindre point, l'Union Namur voulait se rattraper contre Stockay. Mais ce sont les visiteurs qui ont frappé les premiers, ouvrant le score à la demi-heure grâce à Michael Lallemand

Dans le deuxième acte, l'arbitre a eu du boulot, sortant d'abord une carte rouge directe à Yanis Akir dès le retour des vestiaires. Mais sept minutes plus tard, la parité numérique était à nouveau respectée suite à la deuxième carte rouge reçue par Loïc Besson côté stockali.

À dix contre dix, la fin de match a logiquement été nerveuse, mais le score n'a plus évolué. Stockay s'impose donc 0-1 et retrouve la troisième place du classement, loin du zéro pointé namurois en fond de tableau.

Plus de buts en cité ardente

L'autre match de l'après-midi mettait aux prises les U23 du Standard et de l'Union Saint-Gilloise. Les jeunes Rouches ont déroulé, s'imposant sur le score de 4-2. On retiendra notamment le triplé inscrit par René Mitongo.

Hakim Sahabo, Léandre Kuavita et Alexandro Calut ont également profité de la rencontre pour prendre du temps de jeu. Le dernier cité s'est même offert le luxe de marquer sur penalty, permettant au SL 16 de se hisser à la septième place, avec sept points de plus que son adversaire du jour.

Standard
Namur

Division 1 ACFF

 Journée 6
Virton Virton 2-2 Rochefort Rochefort
Meux Meux 5-2 Habay-la-Neuve Habay-la-Neuve
Mons Mons 2-1 Schaerbeek Schaerbeek
Charleroi Charleroi 2-3 Tubize Tubize
SL16 FC SL16 FC 4-2 Union SG Union SG
Namur Namur 0-1 Stockay-Warfusée Stockay-Warfusée
