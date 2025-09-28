Quand Stulic devait mettre Heymans au lit : l'anecdote hilarante de Rik De Mil

Rik De Mil et Charleroi accueillent le KV Malines ce dimanche pour un affrontement entre les cinquième et sixième du classement. Plus tôt cette semaine, l'entraîneur était l'invité du podcast de football MidMid.

Charleroi espère renouer avec la victoire ce dimanche. Le week-end dernier, l'équipe de Rik De Mil a perdu contre le promu Zulte Waregem, après avoir dû jouer plus d'une heure à 10 suite à l'expulsion d'Ousou.

De Mil était invité la semaine dernière dans MidMid, le podcast de Play Sports. Il est notamment revenu sur la saison dernière, lors de laquelle Charleroi a réussi à se qualifier pour le football européen en éliminant l'Antwerp lors des barrages.

Stulic a dû veiller sur Heymans

Quelques jours avant ce match important se tenait la cérémonie des Pro League Awards, à laquelle Daan Heymans était impatient de se rendre.

"Daan préparait depuis plusieurs semaines cette soirée. Mais je lui avais dit d'être calme, et j'avais même demandé à Nikola Stulic de le ramener chez lui et de ne rentrer que quand Daan serait au lit", raconte Rik De Mil avec le sourire.

"C'était à moitié une blague, même si j'étais un peu sérieux. Et Stulic est très consciencieux. Il m'a envoyé un message le soir-même pour me dire : "Ne t'en fais pas coach, il est au lit", rigole De Mil. Si les deux hommes ont depuis quitté Charleroi, voilà qui montre bien l'esprit d'équipe régnant au Sporting...