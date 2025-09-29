🎥 Le déclic ? Francis Amuzu s'offre son premier match référence au Brésil

🎥 Le déclic ? Francis Amuzu s'offre son premier match référence au Brésil
Photo: © photonews

Francis Amuzu n'a pas vécu des dernières semaines faciles avec Grêmio. Mais il est revenu dans le parcours de manière remarquée ce weekend.

Cet été, on parlait déjà d'un départ de Francis Amuzu, six mois seulement après son arrivée à Grêmio. La barrière de la langue et les blessures n'ont pas facilité son acclimatation. Absent du groupe lors des quatre dernières rencontres, il a fait son retour sur le banc hier, contre l'Esporte Clube Vitória.

Amuzu, qui n'avait joué que six minutes depuis la mi-juillet en championnat, a cette fois reçu une demi-heure. Au moment de sa montée au jeu, le score était encore de 1-1. L'occasion pour l'ancien Anderlechtois de se muer en supersub.

Un but et un assist en 30 minutes

C'est d'abord lui qui a exploité une récupération haute de son équipe d'un appel en profondeur bien senti. Sa conclusion dans un angle fermé était optimale pour profiter de la superbe ouverture de son coéquipier.

Dans les dernières minutes de la rencontre, Amuzu s'est ensuite mué en donneur d'assist avec un centre consécutif à une accélération dont il a le secret sur le côté gauche. Alexander Aravena a fait le reste en se retournant superbement.

Piqué au vif par la récente arrivée de Willian sur son flanc (l'ancienne gloire de Chelsea était d'ailleurs titulaire hier), Francis Amuzu montre qu'il va falloir continuer à compter sur lui et que sa vitesse peut faire très mal aux défenses brésiliennes.

Jupiler Pro League

 Journée 9
OH Louvain OH Louvain 1-1 Anderlecht Anderlecht
Zulte Waregem Zulte Waregem 2-0 Antwerp Antwerp
Standard Standard 1-2 FC Bruges FC Bruges
Union SG Union SG 2-0 Westerlo Westerlo
STVV STVV 1-2 KRC Genk KRC Genk
Cercle de Bruges Cercle de Bruges 2-4 La Gantoise La Gantoise
Charleroi Charleroi 0-2 KV Malines KV Malines
FCV Dender EH FCV Dender EH 0-0 RAAL La Louvière RAAL La Louvière
