Gaëtan Englebert fait le point sur les blessures de Benoît Bruggeman et Lucca Lucker : "Ce n'est pas courant"

Gaëtan Englebert fait le point sur les blessures de Benoît Bruggeman et Lucca Lucker : "Ce n'est pas courant"
Photo: Nicolas Darimont

Suis Walfoot dès à présent sur Instagram!

Dimanche, le RFC Liège est allé chercher trois points importants sur la pelouse de Lommel. Après ce succès, Gaëtan Englebert s'est exprimé sur la prestation de son équipe et a fait le point sur les blessures.

Les Sang et Marine ont été irréprochables d'un point de vue engagement et organisation : "Oui, je pense qu'on a joué un match parfait à ce niveau-là. On a été concentrés, on a su profiter des quelques possibilités qu’on a eues. Contrairement aux dernières semaines où on avait pas mal d’occasions, on n’était pas assez efficaces."

"Donc, face à un bon adversaire aujourd’hui, c’était un match compliqué pour nous. Mais on a fait un bon match. On peut encore être meilleurs à certains moments. On a eu pas mal de petites pertes de balle qui auraient pu nous permettre de sortir et de créer des occasions, peut-être un peu plus en deuxième mi-temps," poursuit-il au micro de DAZN.

Peu de changements ont été opérés après la pause : "On n’a pas changé grand-chose. On savait que c’était une équipe qui aime avoir le ballon, qui a de la qualité. Tant qu’ils n’étaient pas trop proches de nos seize mètres, ce n’était pas un problème qu’ils aient la possession. Mais après, c’est différent. Quand on mène 0-1, la mentalité et l’esprit à la mi-temps sont différents. On a vu une équipe qui s’est battue sur tous les ballons, qui essayait de laisser le moins d’espace possible à l’adversaire. En deuxième mi-temps, il y a toujours plus d’espaces, donc c’est parfois plus difficile au niveau de la fatigue. On a vu que Lommel avait plus de difficultés à ce moment-là."

Le club liégeois est allé chercher sa troisième victoire en déplacement et Jordi Belin a gardé son but inviolé pour la quatrième fois en huit journées : "On est contents de ce qu’on vient de faire. On a eu des matchs compliqués, on aurait pu faire un peu mieux surtout à domicile. Vu les prestations, on avait trop peu de points. Mais on est allés chercher des points à l’extérieur face à des concurrents. Donc, on est là où on doit être pour le moment. Ce qu’il y a de positif, c’est qu’il y a une marge de progression dans l’équipe. Beaucoup de joueurs commencent à retrouver leur meilleur niveau. On espère continuer comme ça dans les semaines qui viennent." 

Les blessures de Benoît Bruggeman et Lucca Lucker

L'entraîneur a également pris la parole sur la blessure de Benoît Bruggeman et Lucca Lucker : "On espère que ce n’est pas trop grave. Pour Bruggeman, c’était une petite gêne à l’échauffement, on ne pouvait pas prendre le risque de le faire jouer. On a donc changé. Pour Lucca Lucker, c’est venu sur un coup un peu bizarre : avoir des crampes après sept ou huit minutes, ce n’est pas courant. Mais ça a l’air d’aller. On a maintenant un noyau un peu plus large qui nous donne plus de possibilités quand il faut faire des choix. C’est bien que tout le monde soit là. Mais si quelqu’un doit prendre un peu de temps pour revenir à 100 %, on a des solutions de rechange pour le moment."

0 réaction
Corrigeer
Une erreur dans l'article ci-dessus? Annoncez le ici!

Inscrivez-vous maintenant à la newsletter de Walfoot
Gaetan Englebert

Plus de news

🎥 Jonathan Lardot est catégorique sur une erreur d'arbitrage : "Je peux comprendre la frustration"

🎥 Jonathan Lardot est catégorique sur une erreur d'arbitrage : "Je peux comprendre la frustration"

20:00
"Un profond respect pour l'institution" : formé au Standard, Dimitri Lavalée parle à cœur ouvert de son ex-club

"Un profond respect pour l'institution" : formé au Standard, Dimitri Lavalée parle à cœur ouvert de son ex-club

19:30
Le Standard est prévenu : l'erreur que Marc Wilmots ne doit surtout pas commettre avec Vincent Euvrard

Le Standard est prévenu : l'erreur que Marc Wilmots ne doit surtout pas commettre avec Vincent Euvrard

19:00
La RAAL va-t-elle récupérer son arme offensive n°1 ? Ce serait particulièrement bienvenu

La RAAL va-t-elle récupérer son arme offensive n°1 ? Ce serait particulièrement bienvenu

18:40
Le flirt avec l'Antwerp, la perspective d'Anderlecht : Rik De Mil joue franc jeu sur ses intentions

Le flirt avec l'Antwerp, la perspective d'Anderlecht : Rik De Mil joue franc jeu sur ses intentions

18:20
Un jeune talent que Charleroi veut sortir de sa coquille : "Il est très timide et on y travaille"

Un jeune talent que Charleroi veut sortir de sa coquille : "Il est très timide et on y travaille"

17:40
Rembourser les supporters après...une victoire au RFC Liège ? Un club de D1B a ses raisons

Rembourser les supporters après...une victoire au RFC Liège ? Un club de D1B a ses raisons

18:00
Felice Mazzu impressionné par ce Standard new look : "Avec ce joueur à son niveau, ils auraient gagné"

Felice Mazzu impressionné par ce Standard new look : "Avec ce joueur à son niveau, ils auraient gagné"

17:20
Une nouvelle blessure dans la défense du Standard ? Vincent Euvrard a, en tout cas, déjà la solution Analyse

Une nouvelle blessure dans la défense du Standard ? Vincent Euvrard a, en tout cas, déjà la solution

16:40
🎥 Le déclic ? Francis Amuzu s'offre son premier match référence au Brésil

🎥 Le déclic ? Francis Amuzu s'offre son premier match référence au Brésil

17:00
Cas unique en Pro League ? Un médecin du sport décontenancé par les crampes à répétition de ce défenseur

Cas unique en Pro League ? Un médecin du sport décontenancé par les crampes à répétition de ce défenseur

16:20
Le Standard s'y est tout de suite opposé : la lourde proposition de suspension pour Marlon Fossey

Le Standard s'y est tout de suite opposé : la lourde proposition de suspension pour Marlon Fossey

16:00
5
Un joueur de l'Union dans le creux : "On ne va pas se mentir, ça n'a pas été facile pour lui" Interview

Un joueur de l'Union dans le creux : "On ne va pas se mentir, ça n'a pas été facile pour lui"

15:30
Le tout premier carton vert : un ancien d'Anderlecht entre dans l'histoire

Le tout premier carton vert : un ancien d'Anderlecht entre dans l'histoire

15:00
Y a-t-il un n°9 pour sauver les Diables au Pays de Galles ? Rudi Garcia a un problème

Y a-t-il un n°9 pour sauver les Diables au Pays de Galles ? Rudi Garcia a un problème

14:40
Rudi Garcia commence les grandes manœuvres pour un binational : "Il est dans ma présélection"

Rudi Garcia commence les grandes manœuvres pour un binational : "Il est dans ma présélection"

14:20
1
Joaquin Seys a rarement autant de mal en Pro League : comment Euvrard transforme déjà Rafiki Saïd au Standard Analyse

Joaquin Seys a rarement autant de mal en Pro League : comment Euvrard transforme déjà Rafiki Saïd au Standard

13:40
"Une ligne rouge a été franchie" : un club de Pro League condamne le comportement de ses supporters

"Une ligne rouge a été franchie" : un club de Pro League condamne le comportement de ses supporters

14:00
Les défenseurs le redoutaient aussi : le père de Romelu et Jordan Lukaku s'est éteint

Les défenseurs le redoutaient aussi : le père de Romelu et Jordan Lukaku s'est éteint

13:20
2
Hey enchaîne les erreurs, voici pourquoi Hasi refuse de lancer Ilic et Özcan en défense

Hey enchaîne les erreurs, voici pourquoi Hasi refuse de lancer Ilic et Özcan en défense

13:00
2
Mondial U20 : le Maroc surprend l'Espagne avec deux talents d'Anderlecht

Mondial U20 : le Maroc surprend l'Espagne avec deux talents d'Anderlecht

12:20
Le clash De Bruyne-Conte divise la presse italienne : "C'est à cause de sa condition physique"

Le clash De Bruyne-Conte divise la presse italienne : "C'est à cause de sa condition physique"

12:00
Malines dans le top 3, l'Antwerp dans la zone rouge : la Pro League sens dessus dessous Edito

Malines dans le top 3, l'Antwerp dans la zone rouge : la Pro League sens dessus dessous

11:40
Thorsten Fink surprend et valide l'arbitrage de Visser : "Tout était correct"

Thorsten Fink surprend et valide l'arbitrage de Visser : "Tout était correct"

11:20
Un ancien attaquant de Pro League cartonne en Eredivisie avec un coup de pouce de La Gantoise

Un ancien attaquant de Pro League cartonne en Eredivisie avec un coup de pouce de La Gantoise

11:00
Genk gagne mais divise : Heynen et El Ouahdi répondent aux critiques et parlent de Fink

Genk gagne mais divise : Heynen et El Ouahdi répondent aux critiques et parlent de Fink

10:30
Le Club de Bruges l'a jugé indésirable, Skoras prouve le contraire à La Gantoise

Le Club de Bruges l'a jugé indésirable, Skoras prouve le contraire à La Gantoise

10:00
La nouvelle arme de l'Union a pris son temps : "Il est en retard sur le processus" Interview

La nouvelle arme de l'Union a pris son temps : "Il est en retard sur le processus"

09:20
Le constat fait mal à Anderlecht : "Où est la progression ?"

Le constat fait mal à Anderlecht : "Où est la progression ?"

09:40
2
"Il faut que nous travaillions là-dessus" : Ivan Leko se montre exigeant malgré le succès de La Gantoise

"Il faut que nous travaillions là-dessus" : Ivan Leko se montre exigeant malgré le succès de La Gantoise

09:00
"Bousculer un habitué du top 6" : le nouveau souffle du Standard séduit malgré la défaite contre Bruges

"Bousculer un habitué du top 6" : le nouveau souffle du Standard séduit malgré la défaite contre Bruges

08:30
Rudi Garcia a dû apprécier : Johan Bakayoko décisif mais pas encore intouchable

Rudi Garcia a dû apprécier : Johan Bakayoko décisif mais pas encore intouchable

08:13
🎥 L'ancien arbitre Serge Gumienny ne mâche pas ses mots : "Oui, l'arbitrage a été désastreux"

🎥 L'ancien arbitre Serge Gumienny ne mâche pas ses mots : "Oui, l'arbitrage a été désastreux"

07:00
Mauvaise nouvelle pour Charles De Ketelaere avant de retrouver Bruges en Ligue des champions

Mauvaise nouvelle pour Charles De Ketelaere avant de retrouver Bruges en Ligue des champions

07:47
Un clash entre Conte et De Bruyne ? La défaite contre l'AC Milan met le feu à Naples

Un clash entre Conte et De Bruyne ? La défaite contre l'AC Milan met le feu à Naples

07:27
Le jeu des chaises musicales à son apogée : le coup de fil de l'Union qui a changé la fin du mercato

Le jeu des chaises musicales à son apogée : le coup de fil de l'Union qui a changé la fin du mercato

06:40

Plus de news

Les plus populaires

Jupiler Pro League

 Journée 9
OH Louvain OH Louvain 1-1 Anderlecht Anderlecht
Zulte Waregem Zulte Waregem 2-0 Antwerp Antwerp
Standard Standard 1-2 FC Bruges FC Bruges
Union SG Union SG 2-0 Westerlo Westerlo
STVV STVV 1-2 KRC Genk KRC Genk
Cercle de Bruges Cercle de Bruges 2-4 La Gantoise La Gantoise
Charleroi Charleroi 0-2 KV Malines KV Malines
FCV Dender EH FCV Dender EH 0-0 RAAL La Louvière RAAL La Louvière
Contactez nous / Histoire / Politique de confidentialité / offre d'emploi / Partenaires
Cookies Paramètres / Désactiver les notifications push
© 2002-2025 www.walfoot.be All Rights Reserved