Gaëtan Englebert fait le point sur les blessures de Benoît Bruggeman et Lucca Lucker : "Ce n'est pas courant"

Dimanche, le RFC Liège est allé chercher trois points importants sur la pelouse de Lommel. Après ce succès, Gaëtan Englebert s'est exprimé sur la prestation de son équipe et a fait le point sur les blessures.

Les Sang et Marine ont été irréprochables d'un point de vue engagement et organisation : "Oui, je pense qu'on a joué un match parfait à ce niveau-là. On a été concentrés, on a su profiter des quelques possibilités qu’on a eues. Contrairement aux dernières semaines où on avait pas mal d’occasions, on n’était pas assez efficaces."

"Donc, face à un bon adversaire aujourd’hui, c’était un match compliqué pour nous. Mais on a fait un bon match. On peut encore être meilleurs à certains moments. On a eu pas mal de petites pertes de balle qui auraient pu nous permettre de sortir et de créer des occasions, peut-être un peu plus en deuxième mi-temps," poursuit-il au micro de DAZN.

Peu de changements ont été opérés après la pause : "On n’a pas changé grand-chose. On savait que c’était une équipe qui aime avoir le ballon, qui a de la qualité. Tant qu’ils n’étaient pas trop proches de nos seize mètres, ce n’était pas un problème qu’ils aient la possession. Mais après, c’est différent. Quand on mène 0-1, la mentalité et l’esprit à la mi-temps sont différents. On a vu une équipe qui s’est battue sur tous les ballons, qui essayait de laisser le moins d’espace possible à l’adversaire. En deuxième mi-temps, il y a toujours plus d’espaces, donc c’est parfois plus difficile au niveau de la fatigue. On a vu que Lommel avait plus de difficultés à ce moment-là."

Le club liégeois est allé chercher sa troisième victoire en déplacement et Jordi Belin a gardé son but inviolé pour la quatrième fois en huit journées : "On est contents de ce qu’on vient de faire. On a eu des matchs compliqués, on aurait pu faire un peu mieux surtout à domicile. Vu les prestations, on avait trop peu de points. Mais on est allés chercher des points à l’extérieur face à des concurrents. Donc, on est là où on doit être pour le moment. Ce qu’il y a de positif, c’est qu’il y a une marge de progression dans l’équipe. Beaucoup de joueurs commencent à retrouver leur meilleur niveau. On espère continuer comme ça dans les semaines qui viennent."

Les blessures de Benoît Bruggeman et Lucca Lucker

L'entraîneur a également pris la parole sur la blessure de Benoît Bruggeman et Lucca Lucker : "On espère que ce n’est pas trop grave. Pour Bruggeman, c’était une petite gêne à l’échauffement, on ne pouvait pas prendre le risque de le faire jouer. On a donc changé. Pour Lucca Lucker, c’est venu sur un coup un peu bizarre : avoir des crampes après sept ou huit minutes, ce n’est pas courant. Mais ça a l’air d’aller. On a maintenant un noyau un peu plus large qui nous donne plus de possibilités quand il faut faire des choix. C’est bien que tout le monde soit là. Mais si quelqu’un doit prendre un peu de temps pour revenir à 100 %, on a des solutions de rechange pour le moment."