Hey enchaîne les erreurs, voici pourquoi Hasi refuse de lancer Ilic et Özcan en défense

Hey enchaîne les erreurs, voici pourquoi Hasi refuse de lancer Ilic et Özcan en défense
Photo: © photonews
Deviens fan de Anderlecht! 4296

Lucas Hey est de nouveau sous les projecteurs pour de mauvaises raisons. Face à Louvain, il a été pris deux fois de vitesse en première mi-temps et dominé par ses adversaires.

Si Louvain avait été plus efficace devant le but, Anderlecht aurait vécu une soirée encore plus compliquée. Anderlecht attend plus de Lucas Hey, qui flanche trop souvent dans les moments cruciaux.

Son placement et sa réactivité étaient insuffisants, ce qui fragilise toute la défense. Autre constat : Mihajlo Ilic et Yasin Özcan, arrivés en prêt, n’ont quasiment pas eu l’occasion de se montrer.

Un travail physique plus important que prévu

Özcan totalise seulement 64 minutes de jeu et Ilic à peine une minute. Le cas d’Özcan intrigue. Prêté par Aston Villa pour une somme importante, il n’est pas vraiment intégré à l’équipe.

D’après nos informations, le problème vient en partie de leur condition physique. Besnik Hasi exige que chaque joueur soit prêt à 100 %, et ni Özcan ni Ilic ne seraient à ce niveau.

Une pression qui monte

La pression s’accentue sur Hasi. Supporters et observateurs demandent plus de temps de jeu pour Özcan et Ilic, surtout après les erreurs d’Hey. Même Olivier Renard, qui a tout fait pour renforcer la défense, doit s’interroger.

0 réaction
Corrigeer
Une erreur dans l'article ci-dessus? Annoncez le ici!

Inscrivez-vous maintenant à la newsletter de Walfoot
Jupiler Pro League
Jupiler Pro League Actualité Calendrier Enregistrer le calendrier Classement Stats Transferts
Anderlecht
Lucas Hey

Plus de news

Mondial U20 : le Maroc surprend l'Espagne avec deux talents d'Anderlecht

Mondial U20 : le Maroc surprend l'Espagne avec deux talents d'Anderlecht

12:20
Le constat fait mal à Anderlecht : "Où est la progression ?"

Le constat fait mal à Anderlecht : "Où est la progression ?"

09:40
Malines dans le top 3, l'Antwerp dans la zone rouge : la Pro League sens dessus dessous Edito

Malines dans le top 3, l'Antwerp dans la zone rouge : la Pro League sens dessus dessous

11:40
Thorsten Fink surprend et valide l'arbitrage de Visser : "Tout était correct"

Thorsten Fink surprend et valide l'arbitrage de Visser : "Tout était correct"

11:20
Le clash De Bruyne-Conte divise la presse italienne : "C'est à cause de sa condition physique"

Le clash De Bruyne-Conte divise la presse italienne : "C'est à cause de sa condition physique"

12:00
Un ancien attaquant de Pro League cartonne en Eredivisie avec un coup de pouce de La Gantoise

Un ancien attaquant de Pro League cartonne en Eredivisie avec un coup de pouce de La Gantoise

11:00
Genk gagne mais divise : Heynen et El Ouahdi répondent aux critiques et parlent de Fink

Genk gagne mais divise : Heynen et El Ouahdi répondent aux critiques et parlent de Fink

10:30
Le Club de Bruges l'a jugé indésirable, Skoras prouve le contraire à La Gantoise

Le Club de Bruges l'a jugé indésirable, Skoras prouve le contraire à La Gantoise

10:00
"Il faut que nous travaillions là-dessus" : Ivan Leko se montre exigeant malgré le succès de La Gantoise

"Il faut que nous travaillions là-dessus" : Ivan Leko se montre exigeant malgré le succès de La Gantoise

09:00
La nouvelle arme de l'Union a pris son temps : "Il est en retard sur le processus" Interview

La nouvelle arme de l'Union a pris son temps : "Il est en retard sur le processus"

09:20
"Bousculer un habitué du top 6" : le nouveau souffle du Standard séduit malgré la défaite contre Bruges

"Bousculer un habitué du top 6" : le nouveau souffle du Standard séduit malgré la défaite contre Bruges

08:30
🎥 L'ancien arbitre Serge Gumienny ne mâche pas ses mots : "Oui, l'arbitrage a été désastreux"

🎥 L'ancien arbitre Serge Gumienny ne mâche pas ses mots : "Oui, l'arbitrage a été désastreux"

07:00
Recruter Mario Stroeykens pour 0 € d'indemnité ? Un club du top 5 européen veut passer à l'action

Recruter Mario Stroeykens pour 0 € d'indemnité ? Un club du top 5 européen veut passer à l'action

06:00
Rudi Garcia a dû apprécier : Johan Bakayoko décisif mais pas encore intouchable

Rudi Garcia a dû apprécier : Johan Bakayoko décisif mais pas encore intouchable

08:13
Mauvaise nouvelle pour Charles De Ketelaere avant de retrouver Bruges en Ligue des champions

Mauvaise nouvelle pour Charles De Ketelaere avant de retrouver Bruges en Ligue des champions

07:47
Le jeu des chaises musicales à son apogée : le coup de fil de l'Union qui a changé la fin du mercato

Le jeu des chaises musicales à son apogée : le coup de fil de l'Union qui a changé la fin du mercato

06:40
"Ça me rappelle la chance de jouer pour ce club" : les mots forts de Marlon Fossey après son exclusion

"Ça me rappelle la chance de jouer pour ce club" : les mots forts de Marlon Fossey après son exclusion

06:20
Un clash entre Conte et De Bruyne ? La défaite contre l'AC Milan met le feu à Naples

Un clash entre Conte et De Bruyne ? La défaite contre l'AC Milan met le feu à Naples

07:27
Rik De Mil recadre un peu les ambitions : "Nous nous battrons... pour les Playoffs 2"

Rik De Mil recadre un peu les ambitions : "Nous nous battrons... pour les Playoffs 2"

22:00
Ivan Leko, satisfait après une victoire 2-4 ? Eh bien, pas tant que ça... Interview

Ivan Leko, satisfait après une victoire 2-4 ? Eh bien, pas tant que ça...

22:20
Sans Guiagon, c'est une chose, mais sans Guiagon et Titraoui, Charleroi aura du mal Analyse

Sans Guiagon, c'est une chose, mais sans Guiagon et Titraoui, Charleroi aura du mal

21:25
3
🎥 Saelemaekers frappe, De Bruyne répond : les Diables animent l'affiche entre l'AC Milan et Naples

🎥 Saelemaekers frappe, De Bruyne répond : les Diables animent l'affiche entre l'AC Milan et Naples

22:47
Trop, c'est trop : la discrète mise au point brugeoise dans les catacombes de Sclessin

Trop, c'est trop : la discrète mise au point brugeoise dans les catacombes de Sclessin

21:40
"Circulez, y a rien à voir" : Dender et la RAAL clôturent le weekend au bout de l'ennui

"Circulez, y a rien à voir" : Dender et la RAAL clôturent le weekend au bout de l'ennui

21:15
LIVE : Charleroi se dirige clairement vers une défaite (0-2) Live

LIVE : Charleroi se dirige clairement vers une défaite (0-2)

20:17
Un Malines cynique plombe un Charleroi peu inspiré... et fait chuter Anderlecht du podium

Un Malines cynique plombe un Charleroi peu inspiré... et fait chuter Anderlecht du podium

20:25
17
Il y aura deux joueurs à tenir de près : Newcastle, passé près du gros lot, s'incline avant de défier l'Union

Il y aura deux joueurs à tenir de près : Newcastle, passé près du gros lot, s'incline avant de défier l'Union

21:00
La bonne nouvelle du dimanche : un Diable Rouge de retour en Bundesliga, près de six mois plus tard

La bonne nouvelle du dimanche : un Diable Rouge de retour en Bundesliga, près de six mois plus tard

20:40
Après Euvrard, au tour de Vrancken : "De la chance ? Il nous a juste manqué de bonnes décisions de l'arbitre"

Après Euvrard, au tour de Vrancken : "De la chance ? Il nous a juste manqué de bonnes décisions de l'arbitre"

19:30
🎥 Pas les débuts rêvés : Arnaud Bodart cueilli à froid et impuissant lors de son premier match de Ligue 1

🎥 Pas les débuts rêvés : Arnaud Bodart cueilli à froid et impuissant lors de son premier match de Ligue 1

20:00
Après son transfert avorté : la RAAL scelle l'avenir de son héros de la montée

Après son transfert avorté : la RAAL scelle l'avenir de son héros de la montée

19:00
Du spectacle au Jan Breydel : un grand Skoras, de l'efficacité et le retour de La Gantoise dans le top 6

Du spectacle au Jan Breydel : un grand Skoras, de l'efficacité et le retour de La Gantoise dans le top 6

18:20
🎥 Plus le même joueur qu'en Belgique : l'incompréhensible raté de Gift Orban fait le tour du monde

🎥 Plus le même joueur qu'en Belgique : l'incompréhensible raté de Gift Orban fait le tour du monde

18:40
Un Carolo en est sûr : "Si j'étais arrivé plus jeune à Anderlecht, j'aurais pu y faire carrière"

Un Carolo en est sûr : "Si j'étais arrivé plus jeune à Anderlecht, j'aurais pu y faire carrière"

15:45
La carte rouge de Marlon Fossey trop sévère ? L'avis tranché d'Hein Vanhaezebrouck

La carte rouge de Marlon Fossey trop sévère ? L'avis tranché d'Hein Vanhaezebrouck

17:00
Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 09/09

Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 09/09

28/09

Plus de news

Les plus populaires

Jupiler Pro League

 Journée 9
OH Louvain OH Louvain 1-1 Anderlecht Anderlecht
Zulte Waregem Zulte Waregem 2-0 Antwerp Antwerp
Standard Standard 1-2 FC Bruges FC Bruges
Union SG Union SG 2-0 Westerlo Westerlo
STVV STVV 1-2 KRC Genk KRC Genk
Cercle de Bruges Cercle de Bruges 2-4 La Gantoise La Gantoise
Charleroi Charleroi 0-2 KV Malines KV Malines
FCV Dender EH FCV Dender EH 0-0 RAAL La Louvière RAAL La Louvière
Contactez nous / Histoire / Politique de confidentialité / offre d'emploi / Partenaires
Cookies Paramètres / Désactiver les notifications push
© 2002-2025 www.walfoot.be All Rights Reserved