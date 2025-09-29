Hey enchaîne les erreurs, voici pourquoi Hasi refuse de lancer Ilic et Özcan en défense

Lucas Hey est de nouveau sous les projecteurs pour de mauvaises raisons. Face à Louvain, il a été pris deux fois de vitesse en première mi-temps et dominé par ses adversaires.

Si Louvain avait été plus efficace devant le but, Anderlecht aurait vécu une soirée encore plus compliquée. Anderlecht attend plus de Lucas Hey, qui flanche trop souvent dans les moments cruciaux.

Son placement et sa réactivité étaient insuffisants, ce qui fragilise toute la défense. Autre constat : Mihajlo Ilic et Yasin Özcan, arrivés en prêt, n’ont quasiment pas eu l’occasion de se montrer.

Un travail physique plus important que prévu

Özcan totalise seulement 64 minutes de jeu et Ilic à peine une minute. Le cas d’Özcan intrigue. Prêté par Aston Villa pour une somme importante, il n’est pas vraiment intégré à l’équipe.

D’après nos informations, le problème vient en partie de leur condition physique. Besnik Hasi exige que chaque joueur soit prêt à 100 %, et ni Özcan ni Ilic ne seraient à ce niveau.

Une pression qui monte

La pression s’accentue sur Hasi. Supporters et observateurs demandent plus de temps de jeu pour Özcan et Ilic, surtout après les erreurs d’Hey. Même Olivier Renard, qui a tout fait pour renforcer la défense, doit s’interroger.