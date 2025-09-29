"Il faut que nous travaillions là-dessus" : Ivan Leko se montre exigeant malgré le succès de La Gantoise

Après sa défaite contre Anderlecht, La Gantoise a réagi avec une victoire 2-4 sur la pelouse du Cercle de Bruges.

Après la défaite face à Anderlecht en semaine, La Gantoise a su réagir. Les hommes d’Ivan Leko sont allés chercher une victoire sur le terrain du Cercle de Bruges. 2-4 pour les Buffalos.

Michal Skoras, la dernière recrue du club, a été l'homme de la soirée. L’ailier polonais a marqué un but et délivré deux passes décisives. Une grosse performance qui confirme son intégration dans l’effectif de Leko.



Le technicien croate avait de quoi se réjouir après ce succès. "Ce n'est vraiment pas facile de venir ici et de gagner. C'était un match ouvert qui aurait pu basculer d'un côté comme de l'autre. Nous avons fait preuve d'un bon mental, et marquer quatre buts, c'est toujours agréable."

Leko a pointé du doigt un bémol. "Nous avons encaissé deux buts sur coups de pied arrêtés. Il faut absolument que nous travaillions là-dessus."

La Gantoise efface sa défaite du milieu de semaine et relance la machine. Leko et ses joueurs espèrent surfer sur ce nouvel élan.