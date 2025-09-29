Un ancien attaquant de Pro League cartonne en Eredivisie avec un coup de pouce de La Gantoise

Ayase Ueda continue de briller en Eredivisie. L'ancien attaquant du Cercle de Bruges a marqué six fois en sept matchs et mène le classement des buteurs.

Ayase Ueda avait été vendu par le Cercle de Bruges à Feyenoord pendant l’été 2023 pour 8 millions d’euros. Depuis, il s’est parfaitement adapté au football néerlandais et a prouvé toute sa valeur à Rotterdam.

Robin van Persie s’est montré élogieux après la victoire à Groningen. "C’est bien son but, mais je pense que nous y avons un peu contribué. Ueda joue un rôle important chez nous", a confié l’ancien attaquant.



Van Persie a insisté sur le fait qu’Ueda ne se contente pas de marquer, mais qu’il est aussi indispensable par son pressing et son apport dans le jeu collectif. "Arne Slot disait que si Ueda jouait beaucoup et restait en forme, on verrait la meilleure version de lui. C’est ce qui se confirme."

Watanabe, un cadeau pour Ueda

L’international japonais allie condition physique et qualités techniques. "Il garde mieux les ballons, et c’est crucial pour l’équipe. Et en bonus, il a retrouvé son compatriote Tsuyoshi Watanabe dans l’effectif. Ueda est heureux. Il joue à son meilleur niveau."

Avec ce début de saison impressionnant, Ueda ne se contente pas de mener l’attaque de Feyenoord. Il semble ²porter toute l’équipe vers un titre.