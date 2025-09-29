Un joueur de l'Union dans le creux : "On ne va pas se mentir, ça n'a pas été facile pour lui"

Raul Florucz traverse une période un peu plus creuse avec l'Union Saint-Gilloise. Sébastien Pocognoli ne tourne pas autour du pot mais lui maintient sa confiance.

Dès son arrivée, Raul Florucz a impressionné par la qualité de son pied gauche. Déjà très bien monté à l'Antwerp, l'Autrichien avait délivré sa carte de visite contre Louvain, avec un mouvement splendide pour contourner la défense et décocher une frappe croisée.

Mais depuis lors, son capital confiance n'est plus au beau fixe. Contre Westerlo, on l'a longtemps vu appeler le ballon sur la droite pour initier des combinaisons avec Anan Khalaili. En vain : Florucz a livré une prestation assez pauvre, perdant régulièrement le ballon sous pression.

"On ne va pas se le cacher, ça a été difficile pour lui. On lui a donné de la liberté en première mi-temps, cela n'a pas fonctionné. En deuxième, il avait une position un peu plus fixe", a reconnu Sébastien Pocognoli en conférence de presse.

S'adapter sans renier son identité

Florucz doit encore se faire à l'animation offensive de l'Union pour que son jeu redevienne plus naturel : "Je pense que c'est la confiance qui joue. C'est un nouveau joueur, il a très bien commencé, il se pose un peu plus de questions aujourd'hui".

"Franjo Ivanovic aussi a eu des moments de moins bien la saison passée. C'est prévu. Il va passer le cap, même si quand il est moins bien, la prestation collective s'en ressent directement", conclut Pocognoli.

De fait, Florucz doit amener à l'Union sa qualité technique pour amener du liant entre l'attaque et le milieu de terrain. Mais pour l'heure, ladite liaison est difficile. L'international autrichien se décrit lui-même comme un joueur 'old school', qui brille surtout par sa finesse. La confrontation avec l'intensité du championnat belge doit le faire grandir. En ce sens, la présence d'un attaquant qui déménage à ses côtés, comme Promise David, peut l'aider à trouver les espaces qu'il recherche pour s'illustrer.

Car lorsqu'il est mis sous pression par la défense, Florucz sort encore trop facilement de sa rencontre. Comme contre la RAAL, le match face à Westerlo a mis en avant une certaine lenteur. Et il ne disposera pas encore du match de Ligue des Champions pour s'illustrer : il purge le deuxième et dernier match de suspension suite à son exclusion de la saison dernière avec l'Olympija Ljubjana. Les prochaines semaines doivent lui permettre de prouver qu'il correspond aussi bien à un club 'old school' comme l'Union qu'au football résolument dans l'air du temps prôné par Pocognoli.