Après Fernandez-Pardo, l'Espagne veut chiper un autre binational prometteur à la Belgique

Le débat sur les binationaux resurgit. Alors que Matthieu Epolo évoquait le week-end dernier "avoir fait son choix" concernant son futur en sélection, la Belgique pourrait perdre un autre joueur à la double nationalité dans les prochains jours. Samuel Gomez Van Hoogen est convoité par l'Espagne.

Ces derniers mois, plusieurs joueurs binationaux formés en Belgique ont choisi de représenter une autre sélection nationale. Konstantinos Karetsas et Chemsdine Talbi ont opté respectivement pour la Grèce et le Maroc, tandis que Matias Fernandez-Pardo a rejoint l’Espagne.

La Roja, qui avait déjà réussi à convaincre Aymeric Laporte de quitter la France il y a quelques années, pourrait à nouveau subtiliser un binational à la Belgique dans les prochaines semaines. C’est ce que rapporte le quotidien AS ce mardi.

Entre l'Espagne, la Belgique... et les Pays-Bas ?

Il s’agit de Samuel Gomez Van Hoogen, défenseur central de 19 ans né à Wilrijk et recruté cet été par le Club de Bruges en provenance du PSV Eindhoven, dans l’optique de préparer le départ futur de Joël Ordonez. Plusieurs clubs européens suivaient également son dossier.

Pilier du Club NXT – il n’a pas manqué une seule minute de jeu cette saison – l’international belge U19 pourrait donc, lui aussi, se tourner vers une autre sélection. Selon AS, le joueur ne s’est toutefois pas encore prononcé sur son avenir international.

Né d’un père espagnol et d’une mère néerlandaise, Samuel Gomez Van Hoogen pourrait en réalité représenter trois sélections différentes. Mais c’est bien entre la Belgique et l’Espagne que semble se dessiner son futur.

FC Bruges
Samuel Gomez

