Battre Ferencváros sera crucial : voici de quoi peut rêver le Racing Genk en Europa League

La prochaine rencontre du Racing Genk en Europa League, face à Ferencváros, s'annonce cruciale. Les Limbourgeois peuvent quasiment sécuriser leur place dans le top 24 et accroître significativement leurs chances d'atteindre le top 8.

Le Racing Genk n’était pas un grand favori en Europa League, mais après sa victoire 0-1 sur la pelouse des Glasgow Rangers, le club limbourgeois a fait un sérieux bond au jeu des probabilités.

Actuellement, Genk occupe une neuvième place ex aequo au niveau de la différence de buts, mais ses chances de se qualifier parmi les 24 meilleurs clubs de la compétition ont fortement augmenté. Selon le bureau de statistiques Football Meets Data, elles sont désormais estimées à 93 %.

Genk peut-il atteindre le top 8 en Europa League ?

Pour le top 8, Genk est actuellement neuvième avec une probabilité d’environ 38 %. Aston Villa, Lyon, l'AS Roma, Lille, Porto, Nottingham Forest, Stuttgart et Bologne sont pour l’instant mieux placés.

Les chances du club limbourgeois ont donc fortement progressé après cette première victoire : la semaine dernière, elles ont bondi de 15 %. À l’inverse, Feyenoord a vu ses perspectives chuter après la première journée. Le prochain duel contre Ferencváros sera crucial pour Genk.

S’ils parviennent à écarter les Hongrois, les joueurs de Thorsten Fink feront un pas important vers le top 8, et au minimum vers le top 24. Parmi les six prochains matchs, plusieurs s’annoncent particulièrement relevés, dont la réception du Real Betis.