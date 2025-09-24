Genk, petit poucet de l'Europa League ? L'UEFA ne donne que des miettes au club limbourgeois

Le Racing Genk entamera sa campagne d'Europa League jeudi sur la pelouse des Glasgow Rangers. La prime de participation reçue par les Limbourgeois est bien inférieure à celle octroyée au Club de Bruges et à l'Union en Ligue des Champions.

Une semaine après la première victoire en Ligue des Champions de l'Union Saint-Gilloise et du Club de Bruges, le Racing Genk entamera sa campagne d'Europa League ce jeudi sur la pelouse des Glasgow Rangers.

Humiliés par les Blauw & Zwart en barrages de C1, les Écossais sont annoncés légèrement favoris face aux Limbourgeois, qui auront besoin d'une belle campagne européenne pour espérer rattraper l'Union et le Club sur le plan financier.

En effet, si la Ligue des Champions est une véritable poule aux œufs d'or, où les millions pleuvent à chaque victoire, ce n'est pas vraiment le cas de l'Europa League. Il suffit de comparer les primes attribuées en début de compétition pour s'en rendre compte.

Le Club de Bruges, en se qualifiant pour la phase principale de la Ligue des Champions, s'était déjà assuré un pactole de 38 millions d'euros, auxquels il faut ajouter 2,1 millions d'euros depuis la victoire contre l'AS Monaco (l'UEFA rétribue les équipes de 700 000 € par point gagné).

[🔵 UCL Prize Money rankings - 💰Guaranteed minimums for all 36 teams (as of 14 Sep)]



🔝 Top earner:

€64.3m 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 Man City



🔽 Bottom earner:

€20.5m 🇰🇿 Kairat



📊 Average starting position:

€42.6m



🪙 Sums for each club include:

▪️ Starting fee (€18.62m)

▪️ Value Pillar… pic.twitter.com/XB11DRMo5Z — Football Meets Data (@fmeetsdata) September 14, 2025

38 millions pour Bruges, 25 millions pour l'Union et... 5,6 millions pour Genk

Pour sa première participation à la Ligue des Champions, l'Union Saint-Gilloise a tout de même débuté avec 25 millions d'euros, auxquels il faut également ajouter 2,1 M€ depuis le succès au PSV. La RUSG reçoit moins d'argent que le Club de Bruges en raison de son plus faible coefficient sur les 10 dernières années. Vingt-cinq millions, un montant à peine plus important que celui reçu par le Kairat Almaty (20 M€), petit poucet de la compétition.

En Europa League, le petit poucet, du moins sur le plan financier, s'appelle... le Racing Genk. Souvent absent des compétitions européennes ces dernières années, le club limbourois reçoit la plus petite prime de participation à l'Europa League : 5,6 millions d'euros.

En C3, le club le mieux rétribué, Fenerbahçe, reçoit moins que le club le moins rétribué en Ligue des Champions : 17 millions d'euros. Genk ne saurait pas rivaliser financièrement avec l'Union et Bruges, mais devra gagner beaucoup de matchs pour se rapprocher au maximum.