Dante Vanzeir comme victime principale : le changement radical d'Ivan Leko, qui contraste avec son Standard

Ivan Leko a modifié le système de La Gantoise pour maximiser le contrôle du milieu de terrain et la possession du ballon, une approche qui contraste avec celle qu'il adoptait au Standard.

La Gantoise a commencé la saison avec deux attaquants. Contre Saint-Trond lors de la première journée, Ivan Leko a déployé son équipe en 3-5-2, puis elle est passée par un 4-4-2 et un 3-4-1-2. Mais après quatre journées, Leko a changé de système.

Depuis la réception du Club de Bruges lors du cinquième week-end de compétition, l'entraîneur de La Gantoise aligne son équipe en 3-4-2-1, avec un seul attaquant de pointe. Et selon Leko, ce changement repose sur plusieurs bonnes raisons.

"Pourquoi ce nouveau système ? Je veux le contrôle du ballon. En 3-5-2, nous ne maîtrisions pas le match. Je veux jouer au football en ayant la rencontre sous contrôle, pouvoir utiliser le milieu de terrain et y imposer notre domination", explique-t-il.

Ivan Leko veut la possession à La Gantoise

Les propos de Leko sont clairs, mais ils ne représentent pas forcément une bonne nouvelle pour certains joueurs, qui voient leur temps de jeu réduit avec ce nouveau système. Dante Vanzeir, par exemple, n’a même pas été retenu pour le match contre le Cercle de Bruges.

"L'absence de Vanzeir ? J'ai choisi l’équipe et le groupe appropriés pour cette rencontre, cela tient aussi à la qualité sur tous les postes", a ajouté Leko dans son analyse du match. Le Croate privilégie la possession, ce qui marque un changement radical par rapport à sa mise en place de la saison dernière au Standard.