🎥 L'ancien arbitre Serge Gumienny ne mâche pas ses mots : "Oui, l'arbitrage a été désastreux"

Wouter Vrancken était très en colère contre l'arbitrage après la défaite de Saint-Trond face au Racing Genk dans le derby limbourgeois. À juste titre, selon l'ancien arbitre professionnel Serge Gumienny.

Saint-Trond avait commencé la saison sur les chapeaux de roues. Le club limbourgeois avait même été brièvement en tête du championnat, mais après sa défaite contre Genk dans le derby, il ne totalise qu’un maigre point sur douze.

Selon l’ex-arbitre professionnel Serge Gumienny, cette défaite est en partie due à une arbitrage médiocre. Un but de Goto, inscrit après 25 minutes, a été annulé, ce qui, selon Gumienny, était injustifié.



La VAR a passé au crible une prétendue faute de Sebaoui sur Sadick, au grand dam de Wouter Vrancken, particulièrement frustré au coup de sifflet final. "Ce but aurait dû être validé, la VAR est allée trop loin", a-t-il commenté au Belang van Limburg.

L'arbitrage a influencé le derby limbourgeois entre Saint-Trond et Genk

L’ancien arbitre de référence de la Jupiler Pro League n’a pas ménagé ses anciens collègues. "L’arbitrage de ce derby limbourgeois a été désastreux. STVV peut légitimement se sentir lésé."

Il a également donné son avis sur le carton rouge infligé à Rein Van Helden : "Visser a mal évalué la phase de jeu, mais la VAR n’intervient pas. Pourtant, les images montrent que Van Helden touche d’abord le ballon, le pied à plat. Il n’y avait ni force excessive ni jeu dangereux."

"Sur le 2-0, la VAR cherchait une faute avec sa loupe, mais ici, ce même examen n’a pas été fait. Dans les deux situations, c’est Saint-Trond qui a été pénalisé. L’arbitrage n’a donc pas rendu une bonne prestation."