Interview "Si on fait ça la semaine prochaine, ça devrait aller", assure Matthieu Epolo après Bruges et avant le Clasico

Loïc Woos
Loïc Woos, suiveur du Standard
"Si on fait ça la semaine prochaine, ça devrait aller", assure Matthieu Epolo après Bruges et avant le Clasico
Photo: © photonews
Le Standard a regardé le Club de Bruges dans les yeux samedi à Sclessin. Selon Matthieu Epolo, si les Rouches reproduisent une telle prestation, ils pourraient être en mesure de battre son ancien club, le rival anderlechtois, dimanche prochain.

Depuis sa cage, Matthieu Epolo a vu, comme tout le monde, ses coéquipiers réaliser leur meilleur match de ce début de saison face au Club de Bruges, avant l'exclusion de Marlon Fossey à l'heure de jeu.

Avec 18 tentatives, mais seulement 5 cadrées, les Rouches ont regardé le vice-champion dans les yeux et ne se sont pas contentés de jouer le contre. Après la partie, le portier du Standard soulignait la prestation collective malgré la défaite finale. 

Lire aussi… Congo ou Belgique ? L'heure approche pour Matthieu Epolo : "J'ai déjà ma décision en tête"

"Je suis fier des joueurs, on méritait de prendre au moins un point. C’est une prestation encourageante, mais ce qui compte, ce sont les trois points et on ne les a pas. On doit retenir l’intensité, l’état d’esprit mis dans le match. Si on fait ça la semaine prochaine, ça devrait aller", commentait-il à notre micro après la rencontre.

"Une finale de Coupe du monde", comme tous les matchs, pour Matthieu Epolo

La semaine prochaine, ce ne sera pas n’importe quelle rencontre pour le Standard, qui se rendra à Anderlecht avec ses supporters, pour la première fois de la saison. Ce pourrait aussi être un match particulier pour Matthieu Epolo, passé par Neerpede, mais le gardien du Standard ne le voit pas ainsi. 

"C’est un match comme les autres, un match de championnat. Je dois le jouer comme une finale de Coupe du monde, comme tous les matchs. Je fais tout pour faire un bon match, je travaille bien avec l’entraîneur des gardiens et le staff", a-t-il assuré.

