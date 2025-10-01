🎥 Le Comité de discipline a rendu son verdict après le rouge de Van Helden dans le derby limbourgeois

Exclu le week-end dernier lors du derby limbourgeois pour une faute sur Zakaria El Ouahdi, Rein Van Helden a beaucoup fait parler. Le Comité de discipline vient de trancher.

Rein Van Helden ne subira pas d’autre sanction après son carton rouge reçu le week-end dernier lors du derby limbourgeois. C’est ce qu’a annoncé la Commission de discipline.

L’ancien arbitre de haut niveau Serge Gumienny s’était exprimé après le match : "Les images montrent bien que Van Helden touche d’abord le ballon et réussit son tacle, avec la semelle dirigée vers le bas. Il a ensuite glissé, mais il n’y avait ni excès de force ni danger."



Lire aussi… "Que voulez-vous de plus ?" : l'orage est passé, mais la foudre n'est pas tombée à Genk, et Fink se sent mieux

Le parquet de l’Union belge avait proposé, comme règlement à l’amiable, une suspension de deux matchs, dont un effectif.

Rein Van Helden s’en sort sans sanction supplémentaire

"Vu son casier, le parquet réclame une suspension de deux rencontres, dont une ferme et une avec sursis, ainsi qu’une amende effective de 1 500 euros", a rapporté Sporteleven.

Mais pour la Commission, l’exclusion suffisait. Elle a motivé sa décision de manière claire : "Au regard de l’ensemble des éléments concrets de l’affaire, une sanction supplémentaire ne s’impose pas, l’exclusion suffit dans ce cas."