"Ça avait l'air facile, mais ça ne l'était pas" : les mots de Kompany après la victoire du Bayern à Paphos

Photo: © photonews

Le Bayern de Vincent Kompany s'est imposé à Chypre face au Paphos ce mardi soir (1-5). Il s'agit de la deuxième victoire en deux matchs de Ligue des Champions pour les Bavarois. L'entraîneur s'est exprimé en conférence de presse après la rencontre.

Au vu du résultat cela semble n'avoir été qu'une promenade de santé pour le club allemand, l'ancien Diable Rouge reste cependant mesuré : "Ça avait l’air facile, mais ça ne l’était pas du tout. Nous avons gagné, le score est large, mais je suis convaincu que le Paphos sera difficile à jouer, surtout à domicile."

"En seconde période, nous avons dû nous battre et travailler dur pour stabiliser le match. Ensuite, nous sommes redevenus de plus en plus dangereux. Je suis sûr que le Paphos vivra une belle expérience en Ligue des Champions," poursuit-il.

Vincent Kompany a beaucoup fait tourner dans cette rencontre, il s'explique sur cette initiative : "Nous avons confiance en tous les joueurs dont nous disposons, et si nous les faisons jouer, c’est pour cette raison. Nous continuerons à le faire. Le plus important pour moi est de donner à mes joueurs toute la confiance nécessaire pour performer." 

Remporter la Ligue des Champions ? 

Le Bayern semble une nouvelle fois bien armé pour remporter la Ligue des Champions cette saison. "J’ai dit très clairement avant le premier match que notre rêve est d’être là et d’avoir une chance de la gagner," pointe le coach belge.

"Remporter la Ligue des Champions est très difficile. Mais maintenant, nous sommes en plein milieu de la compétition et nous devons nous concentrer uniquement sur le fait de gagner le prochain match."

