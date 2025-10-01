Aux grands d'enchaîner : l'Union décroche la première victoire de son histoire en Youth League

L'Union Saint-Gilloise a décroché la première victoire de son histoire en Youth League. Les Unionistes se sont imposés contre Newcastle.

Décidément, quelle semaine pour les clubs belges… en Youth League. Après la victoire du Club NXT à l’Atalanta ce mardi (0-2), l’équipe U19 de l’Union Saint-Gilloise s’est imposée contre celle de Newcastle au Parc Duden.

Pour sa première participation à la compétition, la jeune équipe de l’Union avait été lourdement battue lors de son premier match face au PSV (6-2). Mais cette fois, les Bruxellois ont pris la mesure des Anglais.



Le XI de base de l’Union pour affronter Newcastle en Youth League !



L'Union bat Newcastle en Youth League

Les U19 de l'Union Saint-Gilloise ont ouvert le score dès la 6e minute, via Youssef Hamoutahar. Dominateurs et plus réaliste, ils ont doublé la mise en seconde période, via Sekou Keita.

Après la pause, Newcastle, forcé de réagir, a eu davantage d'occasions, mais l'Union et son jeune gardien géorgien Giorgi Kavlashvili ont tenu bon.

Parmi les petits poucets de la compétition, les Unionistes décrochent donc leur première victoire. Espérons que cela puisse inspirer l'équipe première, qui pourrait entamer sa campagne de Ligue des Champions avec un 6/6.