🎥 Doublé d'une véritable pépite : les U19 du Club de Bruges montrent l'exemple en Youth League

🎥 Doublé d'une véritable pépite : les U19 du Club de Bruges montrent l'exemple en Youth League
Photo: © photonews

Suis Walfoot dès à présent sur WhatsApp !

En déplacement à l'Atalanta, le Club NXT a décroché sa deuxième victoire consécutive en Youth League. Une performance que l'équipe première du Club de Bruges tentera d'imiter ce soir en Italie.

Quelques heures avant le match des professionnels dans le cadre de la deuxième journée de la Ligue des Champions, les équipes U19 de l’Atalanta Bergame et du Club de Bruges se sont affrontées ce mardi en Youth League.

La première occasion de la partie a été brugeoise, avec un bon ballon de Musuayi pour Lund Jensen, qui a toutefois trouvé le gardien italien sur sa route (7e). L’Atalanta a réagi quelques minutes plus tard, mais Vanden Driessche était bien placé (11e).

Lire aussi… Le Club de Bruges en route pour un 6/6 en Ligue des Champions ?

Deuxième victoire de rang pour le Club NXT en Youth League

À la demi-heure de jeu, c’est le Club NXT qui a ouvert le score grâce à l’ailier gauche et international belge U18 Jesse Bisiwu, déjà passeur sur le seul but de la victoire à l’AS Monaco lors de la première journée (0-1, 31e).

L’Atalanta a mis la pression dès le début de la seconde période, mais Vanden Driessche est resté vigilant (48e). Très dangereux en contre-attaque, les Brugeois ont frôlé le break à vingt minutes de la fin, mais la frappe de Naïm Amengai a heurté la barre transversale (71e).

C'est finalement en fin de rencontre que le Club NXT a tué tout suspense, une nouvelle fois via Jesse Bisiwu (0-2, 85e). Deuxième victoire de rang pour les jeunes brugeois, qui ont montré l'exemple à l'équipe première.

0 réaction
Corrigeer
Une erreur dans l'article ci-dessus? Annoncez le ici!

Inscrivez-vous maintenant à la newsletter de Walfoot
Division 2
Division 2 Actualité Calendrier Enregistrer le calendrier Classement Stats Transferts
Champions League
Champions League Actualité Calendrier Enregistrer le calendrier Classement Stats Transferts
FC Bruges
Atalanta

Plus de news

Le Club de Bruges en route pour un 6/6 en Ligue des Champions ?

Le Club de Bruges en route pour un 6/6 en Ligue des Champions ?

17:20
Dante Vanzeir comme victime principale : le changement radical d'Ivan Leko, qui contraste avec son Standard

Dante Vanzeir comme victime principale : le changement radical d'Ivan Leko, qui contraste avec son Standard

17:00
Après Fernandez-Pardo, l'Espagne veut chiper un autre binational prometteur à la Belgique

Après Fernandez-Pardo, l'Espagne veut chiper un autre binational prometteur à la Belgique

14:20
1
"Il avait juste besoin de temps" : Roméo Vermant est de retour, mais devra batailler pour sa place à Bruges

"Il avait juste besoin de temps" : Roméo Vermant est de retour, mais devra batailler pour sa place à Bruges

14:03
Landry Dimata retrouve Vincent Kompany pour prendre sa revanche : "Il n'a jamais cru en moi"

Landry Dimata retrouve Vincent Kompany pour prendre sa revanche : "Il n'a jamais cru en moi"

16:30
"No sweat, no glory" et "L'Union fait la force" : pourquoi cette semaine sera décisive pour les clubs belges

"No sweat, no glory" et "L'Union fait la force" : pourquoi cette semaine sera décisive pour les clubs belges

11:40
Disponibles avec l'Union contre Newcastle ? Des nouvelles d'Ait El-Hadj et Rodriguez, absents face à Westerlo

Disponibles avec l'Union contre Newcastle ? Des nouvelles d'Ait El-Hadj et Rodriguez, absents face à Westerlo

15:30
Comme pour Ordonez ? Le Club de Bruges proche d'un gros coup avec Raphael Onyedika

Comme pour Ordonez ? Le Club de Bruges proche d'un gros coup avec Raphael Onyedika

11:20
Un blessé supplémentaire pour le Club de Bruges avant le prochain match de Ligue des champions...

Un blessé supplémentaire pour le Club de Bruges avant le prochain match de Ligue des champions...

06:00
Parti d'Anderlecht par la petite porte, Kristian Arnstad reçoit la plus grande consécration de sa carrière

Parti d'Anderlecht par la petite porte, Kristian Arnstad reçoit la plus grande consécration de sa carrière

15:00
Le mois des C4 approche en Pro League... et Rik de Mil figure sur presque toutes les listes

Le mois des C4 approche en Pro League... et Rik de Mil figure sur presque toutes les listes

14:40
2
Le Clasico et un premier duel entre les deux favoris : voici les arbitres de la 10e journée de Pro League

Le Clasico et un premier duel entre les deux favoris : voici les arbitres de la 10e journée de Pro League

13:40
Le bourreau de Charleroi se présente à la Pro League : retenez bien son nom ! Interview

Le bourreau de Charleroi se présente à la Pro League : retenez bien son nom !

13:20
Exclusion de Marlon Fossey : la polémique continue dans le nord du pays

Exclusion de Marlon Fossey : la polémique continue dans le nord du pays

13:00
Débat Vrancken - Visser : l'entraîneur de STVV a raison et soulève un problème profond dans le football belge Edito

Débat Vrancken - Visser : l'entraîneur de STVV a raison et soulève un problème profond dans le football belge

12:40
"On ne prend plus les compliments au sérieux" : la valse des entraîneurs se profile-t-elle en Pro League ?

"On ne prend plus les compliments au sérieux" : la valse des entraîneurs se profile-t-elle en Pro League ?

12:20
"Je ne voulais pas aller au clash" : Matthieu Epolo revient sur son départ avorté du Standard Interview

"Je ne voulais pas aller au clash" : Matthieu Epolo revient sur son départ avorté du Standard

12:00
Chapeau aux ultras de Charleroi : un soutien sans faille malgré deux défaites à domicile

Chapeau aux ultras de Charleroi : un soutien sans faille malgré deux défaites à domicile

10:40
1
Après le Clasico, un autre match sans supporters visiteurs en Belgique ? "J'ai besoin de garanties"

Après le Clasico, un autre match sans supporters visiteurs en Belgique ? "J'ai besoin de garanties"

11:00
Bientôt le bout du tunnel : Daan Heymans sait quand il pourra faire son retour avec le Racing Genk

Bientôt le bout du tunnel : Daan Heymans sait quand il pourra faire son retour avec le Racing Genk

10:20
Congo ou Belgique ? L'heure approche pour Matthieu Epolo : "J'ai déjà ma décision en tête" Interview

Congo ou Belgique ? L'heure approche pour Matthieu Epolo : "J'ai déjà ma décision en tête"

10:00
Clause libératoire ? Promesses ? Les détails du nouveau contrat de Joël Ordoñez à Bruges

Clause libératoire ? Promesses ? Les détails du nouveau contrat de Joël Ordoñez à Bruges

22:40
Inutile à Bruges, indispensable à Gand, pour le grand bonheur d'Ivan Leko : "Il n'y a pas que la technique"

Inutile à Bruges, indispensable à Gand, pour le grand bonheur d'Ivan Leko : "Il n'y a pas que la technique"

09:30
"Si on fait ça la semaine prochaine, ça devrait aller", assure Matthieu Epolo après Bruges et avant le Clasico Interview

"Si on fait ça la semaine prochaine, ça devrait aller", assure Matthieu Epolo après Bruges et avant le Clasico

09:00
Un match de Genk bientôt à huis-clos ? Les Limbourgeois n'ont pas le droit à l'erreur

Un match de Genk bientôt à huis-clos ? Les Limbourgeois n'ont pas le droit à l'erreur

08:30
Stef Wils déjà dos au mur à l'Antwerp : le prochain match pourrait être sa dernière chance au Bosuil

Stef Wils déjà dos au mur à l'Antwerp : le prochain match pourrait être sa dernière chance au Bosuil

08:00
Voilà Malines... troisième de Pro League : le KaVé peut-il rêver des Champions Play-Offs ?

Voilà Malines... troisième de Pro League : le KaVé peut-il rêver des Champions Play-Offs ?

07:40
Dilemme pour Hasi : pourquoi Anderlecht pourrait être privé de Nathan De Cat... pendant un mois

Dilemme pour Hasi : pourquoi Anderlecht pourrait être privé de Nathan De Cat... pendant un mois

07:20
🎥 Cyril Ngonge plante un but somptueux en Serie A : son premier de la saison

🎥 Cyril Ngonge plante un but somptueux en Serie A : son premier de la saison

07:00
Un championnat transfrontalier (BeNeLiga) ? Voici les clubs qui auraient débuté cette saison

Un championnat transfrontalier (BeNeLiga) ? Voici les clubs qui auraient débuté cette saison

06:30
"Ce sera un facteur important" : Vincent Kompany prudent avant le prochain déplacement européen du Bayern

"Ce sera un facteur important" : Vincent Kompany prudent avant le prochain déplacement européen du Bayern

23:00
Quel avenir pour Dante Vanzeir à La Gantoise ?

Quel avenir pour Dante Vanzeir à La Gantoise ?

22:20
Un Rouche malgré la défaite, deux Gantois et même un joueur de Dender dans notre équipe de la 9e journée

Un Rouche malgré la défaite, deux Gantois et même un joueur de Dender dans notre équipe de la 9e journée

21:00
Hein Vanhaezebrouck catégorique envers un grand club de Pro League : "La chronique d'un déclin annoncé"

Hein Vanhaezebrouck catégorique envers un grand club de Pro League : "La chronique d'un déclin annoncé"

22:00
Grosse frayeur dans le football amateur en Belgique : un joueur s'est effondré sur le terrain

Grosse frayeur dans le football amateur en Belgique : un joueur s'est effondré sur le terrain

21:40
Philippe Clement bientôt entraîneur d'un club de... Bundesliga ?

Philippe Clement bientôt entraîneur d'un club de... Bundesliga ?

21:20

Plus de news

Les plus populaires

Division 2

 Journée 8
Jong Genk Jong Genk 1-4 Patro Eisden Maasmechelen Patro Eisden Maasmechelen
RSCA Futures RSCA Futures 2-2 Club Brugge NXT Club Brugge NXT
KV Courtrai KV Courtrai 1-0 Eupen Eupen
SK Beveren SK Beveren 2-1 RFC Seraing RFC Seraing
Beerschot Beerschot 1-0 KSC Lokeren KSC Lokeren
Lommel SK Lommel SK 0-1 FC Liège FC Liège
La Gantoise La Gantoise 0-2 RWDM Brussels RWDM Brussels
Lierse SK Lierse SK 0-0 Olympic Charleroi Olympic Charleroi
Contactez nous / Histoire / Politique de confidentialité / offre d'emploi / Partenaires
Cookies Paramètres / Désactiver les notifications push
© 2002-2025 www.walfoot.be All Rights Reserved