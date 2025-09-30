🎥 Doublé d'une véritable pépite : les U19 du Club de Bruges montrent l'exemple en Youth League

En déplacement à l'Atalanta, le Club NXT a décroché sa deuxième victoire consécutive en Youth League. Une performance que l'équipe première du Club de Bruges tentera d'imiter ce soir en Italie.

Quelques heures avant le match des professionnels dans le cadre de la deuxième journée de la Ligue des Champions, les équipes U19 de l’Atalanta Bergame et du Club de Bruges se sont affrontées ce mardi en Youth League.

La première occasion de la partie a été brugeoise, avec un bon ballon de Musuayi pour Lund Jensen, qui a toutefois trouvé le gardien italien sur sa route (7e). L’Atalanta a réagi quelques minutes plus tard, mais Vanden Driessche était bien placé (11e).



Deuxième victoire de rang pour le Club NXT en Youth League

À la demi-heure de jeu, c’est le Club NXT qui a ouvert le score grâce à l’ailier gauche et international belge U18 Jesse Bisiwu, déjà passeur sur le seul but de la victoire à l’AS Monaco lors de la première journée (0-1, 31e).

L’Atalanta a mis la pression dès le début de la seconde période, mais Vanden Driessche est resté vigilant (48e). Très dangereux en contre-attaque, les Brugeois ont frôlé le break à vingt minutes de la fin, mais la frappe de Naïm Amengai a heurté la barre transversale (71e).

C'est finalement en fin de rencontre que le Club NXT a tué tout suspense, une nouvelle fois via Jesse Bisiwu (0-2, 85e). Deuxième victoire de rang pour les jeunes brugeois, qui ont montré l'exemple à l'équipe première.

Club Brugge U19 takes the lead vs Atalanta U19

Jesse Bisiwu (17) Goal

assist by Tian Nai Koren (16)#UYL pic.twitter.com/Az9LEzw1pX — Deggio Highlights (@DeggioHighlight) September 30, 2025