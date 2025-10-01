Dimitri De Condé contre-attaque et accuse Saint-Trond après les débordements du derby limbourgeois

Les discussions sont nombreuses depuis le derby limbourgeois. Alors que Saint-Trond s'est montré furieux de l'attitude des supporters de Genk, Dimitri De Condé... contre-attaque et accuse le club trudonnaire.

La rencontre entre Saint-Trond et Genk a dégénéré, dimanche dernier. Elle a été interrompue pendant vingt minutes en raison de feux d'artifice et de fumigènes lancés par les supporters de Genk, alors qu'il ne restait que quelques minutes à jouer.

Lundi, le club trudonnaire s'est exprimé dans un communiqué, regrettant notamment les erreurs d'arbitrage, mais aussi le comportement des supporters de Genk. Le bourgmestre de Saint-Trond a même émis la possibilité d'interdire la venue des supporters de Genk pour les prochains derbys du Limbourg, puisque ce n'est pas la première fois que de tels événements se produisent dans les tribunes du Stayen.



Lire aussi… Le KRC Genk prend une grande décision après les débordements à Saint-Trond

Discussion animée entre Dimitri De Condé et Stef Wijnants après le derby STVV - Genk

Après ces nombreuses discussions, Dimitri De Condé, le Head of Football de Genk, était l'invité de TV Limburg pour évoquer sa vision des choses. De manière assez surprenante, il a... contre-attaqué, et remis en question l'organisation trudonnaire.

"Quand nous regardons nos matchs à domicile, tout va bien. Nous sommes l'équipe organisatrice et nous avons tout sous contrôle. Saint-Trond n'y arrive pas pour une raison quelconque ... Nous avons tout sous contrôle à domicile, ce n'est pas de notre faute."

Présentateur de l'émission, Stef Wijnants a immédiatement réagi. "Mais ces fans de Genk ne sont-ils pas contrôlés par les stewards ? C'est toujours à Saint-Trond, donc c'est orchestré. D'où cela vient, nous ne le savons pas. Mais il est de plus en plus clair que le club a une responsabilité à cet égard. Ils n'ont pas cela sous contrôle", a-t-il repris.