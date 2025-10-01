Le KRC Genk prend une grande décision après les débordements à Saint-Trond

Le KRC Genk n'emmènera pas de supporters visiteurs lors du prochain derby limbourgeois à Saint-Trond. Le club a pris cette décision après les débordements d'un groupe de hooligans de Genk au Stayen. Le bourgmestre Ludwig Vandenhove parle d'"un choix judicieux".

Le bourgmestre avait déjà laissé entendre qu’il envisageait d’interdire les supporters visiteurs lors du prochain derby. Le STVV était également ouvert à cette option, mais la décision du KRC Genk a rendu cette concertation inutile. Vandenhove souligne toutefois que l’enquête visant les fauteurs de troubles ne s’arrête pas.

Selon le KRC Genk, une ligne rouge a été franchie dimanche dernier. Le club affirme qu’il met tout en œuvre, en collaboration avec la police et les autorités compétentes, pour identifier et sanctionner les fauteurs de troubles. Genk rappelle par ailleurs que les supporters avaient déjà été minutieusement contrôlés, mais qu’aucun signal préalable n’avait été reçu concernant les incidents planifiés.

Lire aussi… "On peut nous voler des points, mais pas notre passion" : le communiqué cinglant de Saint-Trond après le derby

Le derby à Genk bien avec des supporters visiteurs

Vandenhove estime que la décision est justifiée, mais en attend davantage, rapporte HBvL. Il insiste sur le fait que les coupables doivent être retrouvés et annonce que davantage de clarté pourrait suivre jeudi concernant les prochaines étapes. Pour lui, l’affaire ne sera close que lorsque les responsables auront effectivement été sanctionnés.

Genk est conscient que la mesure touche également de nombreux supporters irréprochables. C’est pourquoi le club souhaite diffuser le derby de Saint-Trond sur grand écran à la Cegeka Arena, afin de créer malgré tout une atmosphère de football sûre et conviviale. En attendant, on reste dans l’attente de nouvelles informations issues de l’enquête.

Le prochain derby à Genk, prévu en mars 2026, sera en revanche accessible aux fans de Saint-Trond. Le KRC Genk souligne qu’il mettra tout en œuvre, en collaboration avec la ville et la police, pour que cette rencontre se déroule sans incident. La sécurité doit primer aux yeux de toutes les parties concernées.

