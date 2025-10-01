Recrue tardive à la Neuville : un ancien de Liga espagnole débarque pour sauver l'Olympic Charleroi

Bon dernier de Challenger Pro League, l'Olympic Charleroi continue de se renforcer. Un gardien d'expérience, qui compte 77 matchs de Liga espagnole, vient de s'engager à la Neuville.

Pour la première fois en sept rencontres de Challenger Pro League, l'Olympic Charleroi n'a pas été battu le week-end dernier. Les Dogues ont partagé l'enjeu sur la pelouse du Lierse, 0-0.

Cela ne change rien au triste début de saison des pensionnaires de la Neuville (qui ont joué leurs premiers matchs à domicile au Mambourg en raison de travaux dans leur stade habituel), derniers de la deuxième division.

Un ancien gardien de Liga signe à l'Olympic

En sept rencontres, l'Olympic n'a marqué que deux buts et en a concédé vingt. Des renforts sont donc encore nécessaire, et à tous les niveaux, pour espérer entrevoir un maintien.

Le club s'active cependant et continue de se renforcer même si le mercato estival est bien terminé depuis près d'un mois. Après l'arrivée de Manu Ferrera en qualité de directeur sportif, c'est un gardien expérimenté qui débarque.

Libre de tout contrat depuis son départ du Sestao River, en D4 espagnole, Iago Herrerin a signé à l'Olympic. Le portier de 37 ans a disputé 77 rencontres de Liga dans sa carrière pour le compte, principalement, de l'Athletic Bilbao.