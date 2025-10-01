Un Clasico équilibré ? Le onze mixte du Standard et d'Anderlecht

Ce dimanche, l'un des matchs les plus importants de la saison est au programme : le Clasico entre Anderlecht et le Standard. Et cela s'annonce serré : voici notre onze type Mauve-Rouche !

Gardien de but

Malgré les bonnes prestations d'Epolo cette saison, Colin Coosemans a prouvé trop souvent qu'il était fiable et faisait partie des meilleurs gardiens du championnat de Belgique. La dynamique, cependant, est en faveur du gardien rouche cette saison : pour le match retour, rien ne dit qu'on optera pour Coosemans !

Défense

La tradition veut qu'on opte pour un défenseur central de chaque équipe pour ces équipes mixtes, et ça tombe bien car l'un des deux axiaux du RSCA pose question : Hey n'est pas fort à l'aise ces dernières semaines. Tout le contraire de Marco Kana, devenu indéboulonnable malgré la concurrence de joueurs prêtés par Aston Villa et le FC Bologne.

Côté Rouche, s'il fait seulement son retour de blessure, nul doute que Ibe Hautekiet est le défenseur du Standard qui a le plus de potentiel sur l'ensemble de la saison. Dierckx s'est blessé et Homawoo a perdu sa place dans le onze : le retour de Hautekiet fera donc beaucoup de bien.

Enfin de retour, Killian Sardella prend place au back droit, la suspension de Marlon Fossey nous évitant un dilemme. Le Diable Rouge, cependant, aurait certainement gagné son "duel" avec l'Américain tant son retour fait du bien au flanc droit du Sporting. Côté gauche, on serait tenté de persister et signer avec un deuxième back Mauve & Blanc, mais Camara n'a pas encore été titularisé, et ni N'diaye ni Augustinsson n'impressionnent ; place donc à la surprise des dernières semaines, Tobias Mohr, reconverti back gauche et très convaincant dans ce nouveau rôle.

Milieu de terrain

Une certitude dans l'entrejeu : Nathan De Cat est l'une des révélations de ce début de saison et se doit de figurer dans ce onze mixte. Le "ket" de 17 ans sera l'un des hommes à suivre toute la saison au Lotto Park, et on se demande si le RSCA serait bien inspiré de le laisser participer au Mondial U17 tant le remplacer serait difficile.

À ses côtés, on aurait pu opter pour Ilaimaharitra, métronome discret du Standard, mais la montée en puissance de Casper Nielsen laisse espérer que le Danois retrouve bientôt sa forme unioniste, et Sclessin s'en réjouit d'avance. Devant eux, en 10, on opte pour Thorgan Hazard, pas titulaire toutes les semaines, mais clairement un cran au-dessus de tous les autres quand il est dans un bon jour.

Attaquants

Il y a de la concurrence sur les flancs ! Côté gauche, le beau but de Saïd contre Bruges ne suffit pas vraiment à écarter Nilson Angulo et ses 6 passes décisives en Jupiler Pro League cette saison, même si l'Equatorien tire un peu la langue ces dernières semaines.

Côté droit, Degreef et Huerta ont des arguments à faire valoir, mais la montée en puissance d'Adnane Abid nous pousse à faire un choix en sa faveur, tout en sachant que Camara peut être aligné ailier droit par Hasi et aurait alors préséance, mais l'ex-Rouche n'a pas encore démarré de match cette saison.

Devant, la blessure d'Adriano Bertaccini rend le choix en faveur de Thomas Henry très facile : Luis Vazquez, malgré son but contre OHL, n'est tout simplement pas assez bon, et beaucoup de supporters d'Anderlecht seraient contents de pouvoir compter sur un Henry en pointe.

Le onze :

Coosemans / Mohr - Kana - Hautekiet - Sardella / De Cat - Nielsen - Hazard / Angulo - Henry - Abid