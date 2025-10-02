Après l'Espagne, un autre géant : le Maroc U20 d'Ali Maamar enchaîne

Après l'Espagne, un autre géant : le Maroc U20 d'Ali Maamar enchaîne
Photo: © photonews
Le Maroc s'impose d'emblée comme l'un des grands favoris de la Coupe du Monde U20. Après avoir battu l'Espagne lors de leur premier match, les Lionceaux de l'Atlas se sont offerts le Brésil.

Le Maroc U20 paraît inarrêtable à la Coupe du Monde U20, qui a commencé cette semaine au Chili. Dimanche, les Lionceaux de l'Atlas affrontaient l'Espagne, l'un des grands favoris, et s'étaient déjà imposés sur le score de 2-0.

Et ce mercredi, le Maroc a enchaîné en s'offrant le Brésil sur le score de 1-2, se qualifiant au passage pour les 8e de finale avant même la fin de la phase de poules.

Ali Maamar, qui a rejoint le noyau U20 la semaine passée, était titulaire au poste d'arrière droit pour le Maroc. Il a disputé l'intégralité de la rencontre aux côtés de son ancien équipier au RSCA, Ismaël Baouf, transféré cet été à Cambuur. 

Si le Maroc U20 va au bout du tournoi, le Sporting d'Anderlecht sera privé de Maamar jusqu'à la fin du mois d'octobre. 

Ce samedi, le Maroc affronte le Mexique pour sa troisième rencontre de poules. Le 8e de finale des Lionceaux de l'Atlas est prévu pour le vendredi 10 octobre. 

