Charleroi a pris sa décision concernant un joueur à l'essai

Mahrez Tabarki, jeune attaquant tunisien, était à l'essai au Sporting Charleroi. Le club a désormais pris une décision à son sujet.

La semaine passée, La Dernière Heure annonçait que Mahrez Tabarki (21 ans) passait un test au Sporting Charleroi. Ancienne promesse de l'Espérance Tunis et ex-international tunisien en équipes de jeunes, Tabarki avait un coup à jouer.

Mais alors que les choses semblaient aller dans la bonne direction, le RCSC aurait finalement décidé de ne pas proposer de contrat au jeune tunisien.

Au lieu de Tabarki, Charleroi souhaiterait en effet intégrer l'attaquant géorgien Nikoloz Chikovani au sein de l'équipe A. Celui-ci est arrivé début septembre en provenance de Watford en prêt, initialement pour l'équipe U23.

Mahrez Tabarki serait désormais retourné en Tunisie où il aurait contacté des clubs locaux. Il pourrait signer à l'Etoile Sportive du Sahel ou à La Marsa, son club formateur.

Depuis le départ de Nikola Stulic, le Sporting Charleroi est toujours à la recherche d'un attaquant prolifique, Aurélien Scheidler n'ayant pas exactement le profil de son prédécesseur.