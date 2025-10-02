Charleroi a pris sa décision concernant un joueur à l'essai

Charleroi a pris sa décision concernant un joueur à l'essai
Photo: © photonews
Deviens fan de Charleroi! 631

Mahrez Tabarki, jeune attaquant tunisien, était à l'essai au Sporting Charleroi. Le club a désormais pris une décision à son sujet.

La semaine passée, La Dernière Heure annonçait que Mahrez Tabarki (21 ans) passait un test au Sporting Charleroi. Ancienne promesse de l'Espérance Tunis et ex-international tunisien en équipes de jeunes, Tabarki avait un coup à jouer.

Mais alors que les choses semblaient aller dans la bonne direction, le RCSC aurait finalement décidé de ne pas proposer de contrat au jeune tunisien. 

Au lieu de Tabarki, Charleroi souhaiterait en effet intégrer l'attaquant géorgien Nikoloz Chikovani au sein de l'équipe A. Celui-ci est arrivé début septembre en provenance de Watford en prêt, initialement pour l'équipe U23.

Mahrez Tabarki serait désormais retourné en Tunisie où il aurait contacté des clubs locaux. Il pourrait signer à l'Etoile Sportive du Sahel ou à La Marsa, son club formateur. 

Depuis le départ de Nikola Stulic, le Sporting Charleroi est toujours à la recherche d'un attaquant prolifique, Aurélien Scheidler n'ayant pas exactement le profil de son prédécesseur. 

0 réaction
Corrigeer
Une erreur dans l'article ci-dessus? Annoncez le ici!

Inscrivez-vous maintenant à la newsletter de Walfoot
Jupiler Pro League
Jupiler Pro League Actualité Calendrier Enregistrer le calendrier Classement Stats Transferts
Charleroi
Rik De Mil

Plus de news

Le directeur sportif de l'OM fait une grande déclaration au sujet d'Arthur Vermeeren

Le directeur sportif de l'OM fait une grande déclaration au sujet d'Arthur Vermeeren

10:00
De Bruyne et Conte règlent leur différend : "Il n'y a aucun problème"

De Bruyne et Conte règlent leur différend : "Il n'y a aucun problème"

09:00
L'Union confrontée à ses limites ? La réponse très honnête de Sébastien Pocognoli Interview

L'Union confrontée à ses limites ? La réponse très honnête de Sébastien Pocognoli

08:20
L'un des Belges de Vincent Kompany à Burnley se relance bien et aurait déjà convaincu son club

L'un des Belges de Vincent Kompany à Burnley se relance bien et aurait déjà convaincu son club

08:40
Adriano Bertaccini calme tout le monde : "Ce n'est pas réaliste"

Adriano Bertaccini calme tout le monde : "Ce n'est pas réaliste"

08:00
Après une dernière saison au RSCA Futures, Joren Dom a trouvé son nouveau défi

Après une dernière saison au RSCA Futures, Joren Dom a trouvé son nouveau défi

07:40
Voici ce qu'aurait dit Kevin De Bruyne à Conte pendant sa sortie contre l'AC Milan

Voici ce qu'aurait dit Kevin De Bruyne à Conte pendant sa sortie contre l'AC Milan

07:20
Après Jashari, un autre joueur du Club de Bruges attiré par l'AC Milan ?

Après Jashari, un autre joueur du Club de Bruges attiré par l'AC Milan ?

07:00
Malgré un doublé d'Haaland, Monaco sauve un point sur le fil contre Manchester City

Malgré un doublé d'Haaland, Monaco sauve un point sur le fil contre Manchester City

06:40
Manchester United ne sait plus quoi faire d'un ancien joueur d'Anderlecht

Manchester United ne sait plus quoi faire d'un ancien joueur d'Anderlecht

06:20
Avec seulement...six ballons touchés, un Unioniste est passé à côté de son match : "Déconnecté des consignes" Interview

Avec seulement...six ballons touchés, un Unioniste est passé à côté de son match : "Déconnecté des consignes"

22:55
1
Kevin De Bruyne fait oublier son clash avec Conte grâce à une prestation magistrale contre le Sporting

Kevin De Bruyne fait oublier son clash avec Conte grâce à une prestation magistrale contre le Sporting

23:20
"On voyait que c'était le niveau de la Premier League" : les mots du gardien de l'Union après la défaite

"On voyait que c'était le niveau de la Premier League" : les mots du gardien de l'Union après la défaite

22:30
1
🎥 Le Comité de discipline a rendu son verdict après le rouge de Van Helden dans le derby limbourgeois

🎥 Le Comité de discipline a rendu son verdict après le rouge de Van Helden dans le derby limbourgeois

22:00
Zorgane et Rodriguez sortent la tête de l'eau, Leysen boit la tasse : les notes de l'Union contre Newcastle Analyse

Zorgane et Rodriguez sortent la tête de l'eau, Leysen boit la tasse : les notes de l'Union contre Newcastle

21:20
3
Kevin De Bruyne connaît sa sanction après son clash avec Conte

Kevin De Bruyne connaît sa sanction après son clash avec Conte

21:40
Too big, too strong : cette fois, la marche était trop haute pour l'Union face à Newcastle

Too big, too strong : cette fois, la marche était trop haute pour l'Union face à Newcastle

20:39
Le constat brutal de Vanhaezebrouck sur le Club de Bruges

Le constat brutal de Vanhaezebrouck sur le Club de Bruges

21:00
"J'ai vomi", "C'est de l'irrespect" : les supporters d'Anderlecht explosent après la décoration du Lotto Park

"J'ai vomi", "C'est de l'irrespect" : les supporters d'Anderlecht explosent après la décoration du Lotto Park

20:30
2
"Conte a eu raison de le remplacer" : un ancien grand coach s'en prend à Kevin De Bruyne

"Conte a eu raison de le remplacer" : un ancien grand coach s'en prend à Kevin De Bruyne

20:00
🎥 "C'est un rêve pour moi d'être ici" : Casper Nielsen évoque la situation du Standard, avec confiance

🎥 "C'est un rêve pour moi d'être ici" : Casper Nielsen évoque la situation du Standard, avec confiance

19:00
🎥 Même le tunnel a été aménagé : quand l'Union redécore le Lotto Park à sa manière

🎥 Même le tunnel a été aménagé : quand l'Union redécore le Lotto Park à sa manière

18:45
1
Un Clasico équilibré ? Le onze mixte du Standard et d'Anderlecht

Un Clasico équilibré ? Le onze mixte du Standard et d'Anderlecht

18:40
Nouvelle bourde de Nordin Jackers : le Club de Bruges a pris une décision

Nouvelle bourde de Nordin Jackers : le Club de Bruges a pris une décision

19:30
"Que voulez-vous de plus ?" : l'orage est passé, mais la foudre n'est pas tombée à Genk, et Fink se sent mieux

"Que voulez-vous de plus ?" : l'orage est passé, mais la foudre n'est pas tombée à Genk, et Fink se sent mieux

18:30
Recrue tardive à la Neuville : un ancien de Liga espagnole débarque pour sauver l'Olympic Charleroi

Recrue tardive à la Neuville : un ancien de Liga espagnole débarque pour sauver l'Olympic Charleroi

18:00
"Je suis venu pour l'équipe A" : en forme avec les Futures, Mihajlo Cvetkovic attend son heure à Anderlecht

"Je suis venu pour l'équipe A" : en forme avec les Futures, Mihajlo Cvetkovic attend son heure à Anderlecht

17:30
1
"Une performance contre le Barça ou Arsenal" : Bruges déjà condamné à l'exploit en Ligue des Champions

"Une performance contre le Barça ou Arsenal" : Bruges déjà condamné à l'exploit en Ligue des Champions

17:00
1
Aux grands d'enchaîner : l'Union décroche la première victoire de son histoire en Youth League

Aux grands d'enchaîner : l'Union décroche la première victoire de son histoire en Youth League

16:30
Dimitri De Condé contre-attaque et accuse Saint-Trond après les débordements du derby limbourgeois

Dimitri De Condé contre-attaque et accuse Saint-Trond après les débordements du derby limbourgeois

15:20
1
La presse française se trompe : Lucas Stassin n'a pas changé d'agent

La presse française se trompe : Lucas Stassin n'a pas changé d'agent

15:40
À la table des meilleurs : Kevin De Bruyne bientôt encore plus dans la légende de la Ligue des Champions ?

À la table des meilleurs : Kevin De Bruyne bientôt encore plus dans la légende de la Ligue des Champions ?

16:00
Union champion, mais Bruges et Genk en tête du marché : le nouveau top 10 des valeurs du championnat

Union champion, mais Bruges et Genk en tête du marché : le nouveau top 10 des valeurs du championnat

15:00
Un espoir du football marocain signe son premier contrat professionnel au Cercle

Un espoir du football marocain signe son premier contrat professionnel au Cercle

14:20
Hannes Delcroix, l'un des "autres" binationaux : un choix bien logique

Hannes Delcroix, l'un des "autres" binationaux : un choix bien logique

14:40
Un match au Standard pour les Diablotins U17 : Anderlecht et Genk comme principaux fournisseurs

Un match au Standard pour les Diablotins U17 : Anderlecht et Genk comme principaux fournisseurs

14:00

Plus de news

Les plus populaires

Jupiler Pro League

 Journée 10
La Gantoise La Gantoise 03/10 Charleroi Charleroi
KV Malines KV Malines 04/10 STVV STVV
RAAL La Louvière RAAL La Louvière 04/10 Zulte Waregem Zulte Waregem
Antwerp Antwerp 04/10 Cercle de Bruges Cercle de Bruges
Anderlecht Anderlecht 05/10 Standard Standard
KRC Genk KRC Genk 05/10 FCV Dender EH FCV Dender EH
FC Bruges FC Bruges 05/10 Union SG Union SG
Westerlo Westerlo 05/10 OH Louvain OH Louvain
Contactez nous / Histoire / Politique de confidentialité / offre d'emploi / Partenaires
Cookies Paramètres / Désactiver les notifications push
© 2002-2025 www.walfoot.be All Rights Reserved