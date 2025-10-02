Erling Haaland ne ménage pas un équipier : "Tout simplement stupide"

Erling Haaland ne ménage pas un équipier : "Tout simplement stupide"

Suis Walfoot dès à présent sur WhatsApp !

Manchester City a perdu des points ce mercredi contre l'AS Monaco (2-2). Erling Haaland a été critique envers son coéquipier Nico Gonzalez, qui a commis un penalty, après le match.

Pas de 6/6 pour Manchester City en Champions League : les Citizens ont été forcé à un partage (2-2) face à l'AS Monaco ce mercredi soir en raison d'un penalty concédé en fin de rencontre. 

Nico Gonzalez est à blâmer pour ce penalty, en raison d'un coup de pied léger à l'encontre d'Eric Dier. La VAR a jugé que c'était un penalty... et Erling Haaland, attaquant de Manchester City, est d'accord.

Lire aussi… Malgré un doublé d'Haaland, Monaco sauve un point sur le fil contre Manchester City

"Si vous donnez un coup au visage de quelqu'un avec votre pied, alors c'est un penalty", a déclaré Erling Haaland dans des propos relayés par Het Laatste Nieuws.

"Ce n'est pas un gros contact, mais c'est simplement stupide à faire dans les seize mètres dans les dernières minutes d'un match aussi important."

Des propos très critiques de la part du Norvégien. "Il n'y avait aucun doute qu'ils siffleraient un penalty. Il vous suffit de regarder l'image une seconde sur l'écran géant pour savoir que c'est un penalty de nos jours", conclut-il.

0 réaction
Corrigeer
Une erreur dans l'article ci-dessus? Annoncez le ici!

Inscrivez-vous maintenant à la newsletter de Walfoot
Champions League
Champions League Actualité Calendrier Enregistrer le calendrier Classement Stats Transferts
Manchester City
Monaco
Erling Håland

Plus de news

Malgré un doublé d'Haaland, Monaco sauve un point sur le fil contre Manchester City

Malgré un doublé d'Haaland, Monaco sauve un point sur le fil contre Manchester City

06:40
Jeune retraité, Jan Vertonghen remporte un prix prestigieux

Jeune retraité, Jan Vertonghen remporte un prix prestigieux

17:30
Ivan Leko a vécu une situation "à la Conte-KDB" : "Il faut respecter les décisions"

Ivan Leko a vécu une situation "à la Conte-KDB" : "Il faut respecter les décisions"

17:00
Très bonne nouvelle pour Genk en vue du match contre Ferencvaros

Très bonne nouvelle pour Genk en vue du match contre Ferencvaros

16:30
Ca en vaut la peine : voici le montant que touche Anderlecht pour les matchs de l'Union au Lotto Park

Ca en vaut la peine : voici le montant que touche Anderlecht pour les matchs de l'Union au Lotto Park

16:00
Un hommage à Roger Lukaku a été organisé par Romelu et Jordan

Un hommage à Roger Lukaku a été organisé par Romelu et Jordan

15:30
Un Belgo-Marocain absent de la sélection des Lions de l'Atlas malgré son bon début de saison

Un Belgo-Marocain absent de la sélection des Lions de l'Atlas malgré son bon début de saison

14:30
Le coach de Ferencvaros est bien connu et aurait pu coacher en Jupiler Pro League

Le coach de Ferencvaros est bien connu et aurait pu coacher en Jupiler Pro League

14:00
Romelu Lukaku était à Liège et a perdu son calme : "Heureusement, personne n'a filmé..."

Romelu Lukaku était à Liège et a perdu son calme : "Heureusement, personne n'a filmé..."

13:30
Il y aura du beau monde en tribune dimanche pour Anderlecht-Standard

Il y aura du beau monde en tribune dimanche pour Anderlecht-Standard

13:00
Mauvais signe pour la Coupe du Monde ? La délégation iranienne interdite d'accès pour le tirage au sort

Mauvais signe pour la Coupe du Monde ? La délégation iranienne interdite d'accès pour le tirage au sort

12:30
Quel avenir pour Simon Mignolet ? L'erreur de Jackers rallume le débat

Quel avenir pour Simon Mignolet ? L'erreur de Jackers rallume le débat

11:40
Après l'Espagne, un autre géant : le Maroc U20 d'Ali Maamar enchaîne

Après l'Espagne, un autre géant : le Maroc U20 d'Ali Maamar enchaîne

12:00
Anderlecht ne doit pas faire de sentiments : Nathan De Cat est trop indispensable pour aller au Mondial U17 Analyse

Anderlecht ne doit pas faire de sentiments : Nathan De Cat est trop indispensable pour aller au Mondial U17

11:20
Un grand talent danois cité en Jupiler Pro League a fait son choix

Un grand talent danois cité en Jupiler Pro League a fait son choix

11:00
Le directeur sportif de l'OM fait une grande déclaration au sujet d'Arthur Vermeeren

Le directeur sportif de l'OM fait une grande déclaration au sujet d'Arthur Vermeeren

10:00
Anderlecht favori du Clasico ? Une légende des Mauves explique pourquoi

Anderlecht favori du Clasico ? Une légende des Mauves explique pourquoi

10:30
De Bruyne et Conte règlent leur différend : "Il n'y a aucun problème"

De Bruyne et Conte règlent leur différend : "Il n'y a aucun problème"

09:00
L'Union confrontée à ses limites ? La réponse très honnête de Sébastien Pocognoli Interview

L'Union confrontée à ses limites ? La réponse très honnête de Sébastien Pocognoli

08:20
3
Charleroi a pris sa décision concernant un joueur à l'essai

Charleroi a pris sa décision concernant un joueur à l'essai

09:30
L'un des Belges de Vincent Kompany à Burnley se relance bien et aurait déjà convaincu son club

L'un des Belges de Vincent Kompany à Burnley se relance bien et aurait déjà convaincu son club

08:40
Voici ce qu'aurait dit Kevin De Bruyne à Conte pendant sa sortie contre l'AC Milan

Voici ce qu'aurait dit Kevin De Bruyne à Conte pendant sa sortie contre l'AC Milan

07:20
Adriano Bertaccini calme tout le monde : "Ce n'est pas réaliste"

Adriano Bertaccini calme tout le monde : "Ce n'est pas réaliste"

08:00
Après Jashari, un autre joueur du Club de Bruges attiré par l'AC Milan ?

Après Jashari, un autre joueur du Club de Bruges attiré par l'AC Milan ?

07:00
Après une dernière saison au RSCA Futures, Joren Dom a trouvé son nouveau défi

Après une dernière saison au RSCA Futures, Joren Dom a trouvé son nouveau défi

07:40
Manchester United ne sait plus quoi faire d'un ancien joueur d'Anderlecht

Manchester United ne sait plus quoi faire d'un ancien joueur d'Anderlecht

06:20
Avec seulement...six ballons touchés, un Unioniste est passé à côté de son match : "Déconnecté des consignes" Interview

Avec seulement...six ballons touchés, un Unioniste est passé à côté de son match : "Déconnecté des consignes"

22:55
1
Kevin De Bruyne fait oublier son clash avec Conte grâce à une prestation magistrale contre le Sporting

Kevin De Bruyne fait oublier son clash avec Conte grâce à une prestation magistrale contre le Sporting

23:20
"On voyait que c'était le niveau de la Premier League" : les mots du gardien de l'Union après la défaite

"On voyait que c'était le niveau de la Premier League" : les mots du gardien de l'Union après la défaite

22:30
1
Zorgane et Rodriguez sortent la tête de l'eau, Leysen boit la tasse : les notes de l'Union contre Newcastle Analyse

Zorgane et Rodriguez sortent la tête de l'eau, Leysen boit la tasse : les notes de l'Union contre Newcastle

21:20
3
🎥 Le Comité de discipline a rendu son verdict après le rouge de Van Helden dans le derby limbourgeois

🎥 Le Comité de discipline a rendu son verdict après le rouge de Van Helden dans le derby limbourgeois

22:00
Le constat brutal de Vanhaezebrouck sur le Club de Bruges

Le constat brutal de Vanhaezebrouck sur le Club de Bruges

21:00
Kevin De Bruyne connaît sa sanction après son clash avec Conte

Kevin De Bruyne connaît sa sanction après son clash avec Conte

21:40
Too big, too strong : cette fois, la marche était trop haute pour l'Union face à Newcastle

Too big, too strong : cette fois, la marche était trop haute pour l'Union face à Newcastle

20:39
"J'ai vomi", "C'est de l'irrespect" : les supporters d'Anderlecht explosent après la décoration du Lotto Park

"J'ai vomi", "C'est de l'irrespect" : les supporters d'Anderlecht explosent après la décoration du Lotto Park

20:30
5
Nouvelle bourde de Nordin Jackers : le Club de Bruges a pris une décision

Nouvelle bourde de Nordin Jackers : le Club de Bruges a pris une décision

19:30
1

Plus de news

Les plus populaires

Champions League

 Journée 2
Atalanta Atalanta 2-1 FC Bruges FC Bruges
Kairat Almaty Kairat Almaty 0-5 Real Madrid Real Madrid
Bodo Glimt Bodo Glimt 2-2 Tottenham Tottenham
Inter Inter 3-0 Slavia Prague Slavia Prague
Marseille Marseille 4-0 Ajax Ajax
Galatasaray Galatasaray 1-0 Liverpool Liverpool
Pafos FC Pafos FC 1-5 Bayern Munich Bayern Munich
Chelsea Chelsea 1-0 SL Benfica SL Benfica
Atlético Madrid Atlético Madrid 5-1 Eintracht Francfort Eintracht Francfort
FK Qarabag FK Qarabag 2-0 FC Copenhague FC Copenhague
Union SG Union SG 0-4 Newcastle Utd Newcastle Utd
Bayer Leverkusen Bayer Leverkusen 1-1 PSV PSV
FC Barcelone FC Barcelone 1-2 PSG PSG
Napoli Napoli 2-1 Sporting Portugal Sporting Portugal
Borussia Dortmund Borussia Dortmund 4-1 Athletic de Bilbao Athletic de Bilbao
Villarreal Villarreal 2-2 Juventus Juventus
Monaco Monaco 2-2 Manchester City Manchester City
Arsenal Arsenal 2-0 Olympiakos Piraeus Olympiakos Piraeus
Contactez nous / Histoire / Politique de confidentialité / offre d'emploi / Partenaires
Cookies Paramètres / Désactiver les notifications push
© 2002-2025 www.walfoot.be All Rights Reserved