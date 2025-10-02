Erling Haaland ne ménage pas un équipier : "Tout simplement stupide"

Manchester City a perdu des points ce mercredi contre l'AS Monaco (2-2). Erling Haaland a été critique envers son coéquipier Nico Gonzalez, qui a commis un penalty, après le match.

Pas de 6/6 pour Manchester City en Champions League : les Citizens ont été forcé à un partage (2-2) face à l'AS Monaco ce mercredi soir en raison d'un penalty concédé en fin de rencontre.

Nico Gonzalez est à blâmer pour ce penalty, en raison d'un coup de pied léger à l'encontre d'Eric Dier. La VAR a jugé que c'était un penalty... et Erling Haaland, attaquant de Manchester City, est d'accord.



Lire aussi… Malgré un doublé d'Haaland, Monaco sauve un point sur le fil contre Manchester City

"Si vous donnez un coup au visage de quelqu'un avec votre pied, alors c'est un penalty", a déclaré Erling Haaland dans des propos relayés par Het Laatste Nieuws.

"Ce n'est pas un gros contact, mais c'est simplement stupide à faire dans les seize mètres dans les dernières minutes d'un match aussi important."

Des propos très critiques de la part du Norvégien. "Il n'y avait aucun doute qu'ils siffleraient un penalty. Il vous suffit de regarder l'image une seconde sur l'écran géant pour savoir que c'est un penalty de nos jours", conclut-il.