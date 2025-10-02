L'ascension impressionnante d'Alexis Saelemaekers à l'AC Milan : déjà une valeur sûre ?

À Milan, ils en ont vu d'autres, mais Alexis Saelemaekers est en train d'écrire une histoire que personne n'avait anticipée. À 26 ans, le Belge est devenu un titulaire indiscutable sous Massimiliano Allegri.

D’un joueur qui servait souvent de solution de remplacement à quelqu’un dont on ne peut soudain plus se passer. Le début de saison de Saelemaekers est tout simplement impressionnant. Allegri l’a installé dans un système en 3-5-2 comme piston droit et, à ce poste, Saelemaekers se sent comme un poisson dans l’eau.

Saelemaekers n’est plus ce joueur fougueux

Il combine son endurance avec une nouvelle assurance balle au pied et apporte en plus une menace offensive. Énergie et rendement – voilà la nouveauté. Pourtant, son chapitre à Milan semblait presque terminé. Avec des prêts à Bologne et à l’AS Roma, un départ définitif paraissait inévitable. Mais la tendance s’est inversée lorsque Allegri a débarqué à San Siro. L’entraîneur a immédiatement perçu des qualités utiles chez le Belge. Et la suite appartient à l’histoire.

Les chiffres confirment son impact. Il remporte ses duels, crée des occasions et est impliqué dans des buts. Mais peut-être encore plus important : sa mentalité a changé. Saelemaekers respire la maturité, prend ses responsabilités et donne le ton dans le pressing et l’intensité. Il n’est plus l’ailier imprévisible : il est devenu un leader dans l’effort.

L’AC Milan est aussi conscient qu’il ne s’agit pas d’un feu de paille. Des discussions sont déjà en cours pour une révision de contrat, bien que son engagement actuel court jusqu’en 2027. Ses performances sont simplement devenues trop importantes pour ne pas l’ancrer davantage dans le projet.

Sous Rudi Garcia, il était déjà une valeur sûre de la sélection, mais plutôt grâce à sa polyvalence. Il pouvait évoluer un peu partout, ce qui le rendait utile dans la largeur. Mais aujourd’hui, il devient quelqu’un qui peut apporter des garanties au plus haut niveau, aussi sur la scène internationale.

Une certitude pour la Coupe du monde ?

Son problème ? À chaque poste, il a traditionnellement un concurrent. À droite Castagne et aussi Seys, à gauche De Cuyper et, devant, la concurrence est féroce pour les ailiers. Pourtant, il semble presque acquis qu’il participera au Mondial, justement parce qu’il est polyvalent et qu’il est en pleine forme.

Le contraste avec sa période à Anderlecht est immense. On se souvient du jeune dribbleur parfois imprudent, qui se distinguait surtout par son énergie. Peu auraient prédit qu’il évoluerait au point de s’imposer à ce niveau dans un club comme l’AC Milan.

Et c’est peut-être sa plus grande réussite : Saelemaekers n’a jamais abandonné. Ni lui-même, ni le club, et certainement pas Allegri. Aujourd’hui, Milan en récolte les fruits, et les Diables Rouges pourraient eux aussi profiter d’un joueur qui franchit enfin son plafond. Une chose est sûre : Alexis Saelemaekers n’est plus une éternelle promesse. Il est devenu une certitude. Pour Milan, et bientôt aussi pour la Belgique.

3

