Malgré un doublé d'Haaland, Monaco sauve un point sur le fil contre Manchester City

Après la gifle contre Bruges, Monaco a montré un autre visage face à Manchester City. Grâce à un penalty en fin de match, les Monégasques sauvent un point au classement.

Après la claque reçue face au Club de Bruges 4-1, Monaco devait réagir à domicile contre Manchester City. Les Anglais arrivaient avec confiance après leur victoire contre Naples lors de la première journée de Ligue des champions.

City frappait d’entrée. À la 15e minute, Josko Gvardiol a trouvé Erling Haaland dans la surface. Le Norvégien a trompé Köhn et ouvrait le score.

Mais la réaction ne s’est pas fait attendre. Trois minutes plus tard, Jordan Teze envoyait une grosse frappe. Le ballon s'est logé dans la lucarne de Donnarumma. Un but partout.

Juste avant la pause, Manchester City reprenait l’avantage. Nico O’Reilly déposait un centre pour Haaland. L’attaquant norvégien s'est élevé plus haut que tout le monde et inscrivait un doublé de la tête. Les Citizens menaient 2-1. Jeremy Doku a cédé sa place à l'heure de jeu, pas un grand match de sa part.

Les Monégasques n’ont rien lâché. Dans les dernières secondes, Eric Dier a transformé un penalty et a offert un partage 2-2 à son équipe.