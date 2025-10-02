Un Belgo-Marocain absent de la sélection des Lions de l'Atlas malgré son bon début de saison

Walid Regragui a dévoilé sa sélection de 26 joueurs pour la trêve internationale d'octobre. Surprenant : Zakaria El Ouahdi, en grande forme, n'est pas repris.

Le Maroc est d'ores et déjà qualifié pour la Coupe du Monde 2026, et va donc tenter de confirmer la superbe performance de 2022 en juin prochain. Les Lions de l'Atlas réalisent également un sans-faute dans leur campagne qualificative.

Durant cette trêve d'octobre, le Maroc disputera un match amical face au Bahreïn le 9 octobre, avant d'affronter la République Démocratique du Congo le 14 octobre. Des matchs qui serviront de revue d'effectif à Walid Regragui.



لائحة المنتخب الوطني المستدعاة للمباراتين أمام منتخبي البحرين و جمهورية الكونغو



🔛 Here is the list of players called up for the two fixtures against Bahrain 🇧🇭 and Congo 🇨🇬#DimaMaghrib 🇲🇦 pic.twitter.com/8eyfY0mi6I — Équipe du Maroc (@EnMaroc) October 2, 2025

Le sélectionneur marocain a dévoilé ce jeudi sa sélection de 26 joueurs pour ces deux rencontres. On y retrouve notamment les Belgo-Marocains Bilal El Khannouss et Chemsdine Talbi.

Par contre, petite surprise : malgré son très bon début de saison à titre individuel, Zakaria El Ouahdi, auteur de 4 buts en Jupiler Pro League, n'a pas été repris. Le latéral du KRC Genk avait également été laissé de côté en septembre.

Zakaria El Ouahdi a déjà été appelé à plusieurs reprises par le Maroc, mais n'a pas encore eu l'occasion d'honorer l'une de ces sélections : son compteur de caps reste bloqué à zéro. Officiellement, il peut donc encore être appelé par Rudi Garcia, même si son choix paraît acté en faveur du Maroc.