Un équipier sous le charme de Kevin De Bruyne : "C'est une légende"

Auteur de deux passes décisives pour Rasmus Hojlund, Kevin De Bruyne a été encensé par l'attaquant danois.

Le SSC Napoli s’est relancé en Ligue des champions mercredi soir grâce à une victoire capitale contre le Sporting Portugal (2-1). Auteur de deux passes décisives, Kevin De Bruyne a été le grand artisan du succès, permettant aux champions d’Italie de rester en course pour une qualification.

Rasmus Højlund, double buteur de la soirée, a salué la prestation de son coéquipier. « Kevin est une légende, il possède une qualité incroyable. Quand il a le ballon, je n’ai qu’à trouver l’espace, car je sais qu’il me le donnera », a-t-il confié à Sky Sports. « C’est un privilège de jouer avec un joueur de ce calibre. ».



Lire aussi… De Bruyne et Conte règlent leur différend : "Il n'y a aucun problème"

Sur le terrain, la complicité entre les deux hommes a fait la différence. De Bruyne a d’abord orchestré une contre-attaque conclue par Højlund avant la pause, puis a offert à nouveau le ballon décisif au Danois en fin de match. Un rôle de passeur qui a rappelé toute l’importance du milieu belge dans les grands rendez-vous.

Cette victoire, obtenue sous pression, a offert une bouffée d’air à Naples dans un groupe particulièrement serré. Le club italien, qui n’avait pas le droit à l’erreur, a pu compter sur l’expérience de son meneur pour répondre présent au moment clé.

En coulisses, le match avait également une valeur symbolique. Ces derniers jours, les relations entre De Bruyne et Antonio Conte avaient fait l’objet de nombreuses discussions, après un remplacement jugé mal digéré face à l’AC Milan. L’entraîneur avait assuré que la situation était apaisée, tout en rappelant qu’il ne tolérerait pas de nouvel incident.