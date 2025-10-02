Un retour important au Sporting de Charleroi dans la sélection pour affronter La Gantoise ce vendredi

Ce vendredi, le Sporting de Charleroi se déplacera à la Planet Group Arena pour y affronter La Gantoise. Rik De Mil s'est notamment exprimé sur un retour de Yacine Titraoui.

Après une belle série de trois matchs de suite victorieux, les Carolos viennent de subir deux défaites. D'abord face à Zulte Waregem (1-2) le 20 septembre, mais aussi face à Malines (0-2) dimanche dernier, le 28. Rik De Mil sait que son adversaire sera coriace : "Pour moi, Gand va se battre pour être dans le Top 3 en fin de saison. Les Gantois ont une très bonne équipe, avec un coach qui a donné un style. Cette formation presse beaucoup et a un beau contre-pressing aussi. "

"Les quatre joueurs au milieu bougent très bien. C’est une équipe qui a déjà pris beaucoup d’étapes cette saison et qui est en train de grandir très rapidement," pointe-t-il au micro de Sudinfo.



Il ne veut pas comparer le travail d'Ivan Leko au Standard et à La Gantoise : "C’est différent de ce que son équipe faisait au Standard. Avec les arrivées de Kadri, Skoras et Van Der Heyden en fin de mercato, il a changé son style de jeu. Il aime aussi avoir beaucoup de duels 'homme contre homme' sur le terrain. Mais on doit croire en nos qualités."

L'infirmerie

Rik De Mil s'est également entre autres exprimé sur les joueurs à l'infirmerie. Une chose est certaine : Massamba Sow et Parfait Guiagon seront toujours absents pour blessures, mais Yacine Titraoui pourrait faire son retour. "Il s’est entraîné un peu, mais on devra voir sa réaction. Ce sera très limite."

"Je n’aime pas trop prendre de risques avec des joueurs," souligne-t-il. "On devra voir avec lui et avec le staff médical ce qui est possible sans que ce ne soit dangereux pour le joueur." L'Algérien est en tout cas bien présent dans la sélection présentée ce jeudi après-midi. À noter que Yassine Khalifi sera absent puisqu'il dispute le Mondial U20 avec le Maroc.