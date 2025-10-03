🎥 L'arbitrage vidéo d'un arbitre belge fait parler : trois penalties pour le prix d'un, tous stoppés

Suis Walfoot dès à présent sur WhatsApp !

En Europa League et en Conference League, pas moins de 18 (!) matchs étaient programmés dès 18h45. Beaucoup de choses s'y sont passées, mais l'attention se portait surtout sur le duel entre l'AS Rome et le LOSC Lille.

AS Rome – LOSC Lille, c’était le duel entre Mile Svilar du côté romain et plusieurs Belges du côté lillois. Sans oublier une arbitrage… également belge.

L’arbitrage en vedette lors d’AS Rome – LOSC Lille

Et c’est justement cet arbitrage qui a finalement joué un rôle central à Rome. Haraldsson avait rapidement donné l’avantage aux visiteurs, et cinq minutes avant la fin, la Roma a eu l’occasion d’égaliser sur penalty.



Lire aussi… Rudi Garcia a été interrogé sur le cas de Mile Svilar : voici sa réponse

L’arbitre vidéo Bram Van Driessche a invité Erik Lambrechts à consulter l’écran pour une possible main. Le penalty a finalement été accordé, mais Dovbyk a frappé trop mollement et Berke Özer a repoussé la tentative.

Berke Ozer bugun Roma tarafindan tekrarlanan 3 penaltiyi da kurtardi.

🤯 pic.twitter.com/MddZUOSIkL — Türk Gurbetçi Futbolcu Performansları (@TGFP__) October 2, 2025

Van Driessche a toutefois décidé de faire retirer le penalty, estimant que les joueurs lillois étaient entrés trop tôt dans la surface. De nouveau Dovbyk s’est présenté, a frappé trop faiblement… et Berke Özer a encore repoussé la tentative.

Van Driessche est une nouvelle fois intervenu et a ordonné qu’un troisième penalty soit tiré. Cette fois, c’est Soulè qui s’est élancé, a choisi l’autre côté… mais a trouvé, encore une fois, Berke Özer sur sa route.