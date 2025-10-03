🎥 L'arbitrage vidéo d'un arbitre belge fait parler : trois penalties pour le prix d'un, tous stoppés

🎥 L'arbitrage vidéo d'un arbitre belge fait parler : trois penalties pour le prix d'un, tous stoppés
Photo: © photonews

Suis Walfoot dès à présent sur WhatsApp !

En Europa League et en Conference League, pas moins de 18 (!) matchs étaient programmés dès 18h45. Beaucoup de choses s'y sont passées, mais l'attention se portait surtout sur le duel entre l'AS Rome et le LOSC Lille.

AS Rome – LOSC Lille, c’était le duel entre Mile Svilar du côté romain et plusieurs Belges du côté lillois. Sans oublier une arbitrage… également belge.

L’arbitrage en vedette lors d’AS Rome – LOSC Lille

Et c’est justement cet arbitrage qui a finalement joué un rôle central à Rome. Haraldsson avait rapidement donné l’avantage aux visiteurs, et cinq minutes avant la fin, la Roma a eu l’occasion d’égaliser sur penalty.

Lire aussi… Rudi Garcia a été interrogé sur le cas de Mile Svilar : voici sa réponse

L’arbitre vidéo Bram Van Driessche a invité Erik Lambrechts à consulter l’écran pour une possible main. Le penalty a finalement été accordé, mais Dovbyk a frappé trop mollement et Berke Özer a repoussé la tentative.

Van Driessche a toutefois décidé de faire retirer le penalty, estimant que les joueurs lillois étaient entrés trop tôt dans la surface. De nouveau Dovbyk s’est présenté, a frappé trop faiblement… et Berke Özer a encore repoussé la tentative.

Van Driessche est une nouvelle fois intervenu et a ordonné qu’un troisième penalty soit tiré. Cette fois, c’est Soulè qui s’est élancé, a choisi l’autre côté… mais a trouvé, encore une fois, Berke Özer sur sa route.

 Journée 2
02/10 18:45 Ludogorets Ludogorets 0-2 Real Betis Real Betis
0-1 31' Giovani Lo Celso
0-2 53' Son
02/10 18:45 Viktoria Plzen Viktoria Plzen 3-0 Malmö Malmö
Matej Vydra 34' 1-0
Rafiu Durosinmi 44' 2-0
Karel Spáčil 53' 3-0
02/10 18:45 Bologna Bologna 1-1 Freiburg Freiburg
Riccardo Orsolini 29' 1-0
1-1 57' Chukwubuike Adamu (pen)
02/10 18:45 AS Roma AS Roma 0-1 Lille OSC Lille OSC
0-1 6' Hakon Arnar Haraldsson
02/10 18:45 Fenerbahce Fenerbahce 2-1 Nice Nice
Muhammed Kerem Aktürkoğlu 3' 1-0
Muhammed Kerem Aktürkoğlu 25' 2-0
2-1 37' Kevin Carlos (pen)
02/10 18:45 FCSB FCSB 0-2 Young Boys Bern Young Boys Bern
0-1 11' Joel Monteiro
0-2 36' Joel Monteiro
02/10 18:45 Brann Brann 1-0 Utrecht Utrecht
02/10 18:45 Celtic Glasgow Celtic Glasgow 0-2 Braga Braga
0-1 20' Ricardo Jorge Luz Horta
0-2 85' Gabri Martinez
02/10 18:45 Panathinaikos FC Panathinaikos FC 1-2 Go Ahead Eagles Go Ahead Eagles
Karol Świderski 55' 1-0
1-1 75' Milan Smits
1-2 82' Milan Smits
02/10 21:00 Feyenoord Feyenoord 0-2 Aston Villa Aston Villa
0-1 61' Emiliano Buendía
0-2 79' John McGinn
02/10 21:00 Lyon Lyon 2-0 Red Bull Salzbourg Red Bull Salzbourg
Martín Adrián Satriano Costa 11' 1-0
Ruben Kluivert 57' 2-0
02/10 21:00 Celta De Vigo Celta De Vigo 3-1 PAOK PAOK
0-1 37' Giorgos Giakoumakis
Iago Aspas Juncal 45+2' 1-1
Borja Iglesias Quintas 53' 2-1
Williot Swedberg 70' 3-1
02/10 21:00 Mac. Tel-Aviv Mac. Tel-Aviv 1-3 Dinamo Zagreb Dinamo Zagreb
14' 1-0
1-1 16' Mateo Lisica
1-2 19' Dejan Ljubicic
1-3 71' Dejan Ljubicic
02/10 21:00 Nottingham Forest Nottingham Forest 2-3 FC Midtjylland FC Midtjylland
0-1 18' Ousmane Diao
Dan Ndoye 22' 1-1
1-2 24' Mads Bech Sørensen
1-3 88' Valdemar Byskov
Chris Wood (pen) 90+3' 2-3
02/10 21:00 KRC Genk KRC Genk 0-1 Ferencváros Ferencváros
0-1 44' Barnabas Varga
02/10 21:00 FC Porto FC Porto 2-1 Etoile Rouge de Belgrade Etoile Rouge de Belgrade
0-1 32' Vasilije Kostov
Rodrigo Mora de Carvalho 89' 1-1
02/10 21:00 Sturm Graz Sturm Graz 2-1 Rangers FC Rangers FC
Tomi Horvat 7' 1-0
Otar Kiteishvili 35' 2-0
2-1 49' Djeidi Gassama
02/10 21:00 FC Basel FC Basel 2-0 VFB Stuttgart VFB Stuttgart
Albian Ajeti 3' 1-0
Xherdan Shaqiri 84' 2-0

0 réaction
Corrigeer
Une erreur dans l'article ci-dessus? Annoncez le ici!

Inscrivez-vous maintenant à la newsletter de Walfoot
Europa League
Europa League Actualité Calendrier Enregistrer le calendrier Classement Stats Transferts
Lille OSC
AS Roma

Plus de news

Jusqu'à 65 €... par minute pour la finale : voici le prix des places pour la Coupe du monde 2026

Jusqu'à 65 €... par minute pour la finale : voici le prix des places pour la Coupe du monde 2026

11:00
Toujours fan, Jan Mulder ne reconnaît plus Anderlecht : "Comment peut-on supporter cette misère ?"

Toujours fan, Jan Mulder ne reconnaît plus Anderlecht : "Comment peut-on supporter cette misère ?"

10:30
Tout est à refaire pour Genk : "Ça fait mal et ça devient décourageant"

Tout est à refaire pour Genk : "Ça fait mal et ça devient décourageant"

09:30
Rudi Garcia a été interrogé sur le cas de Mile Svilar : voici sa réponse

Rudi Garcia a été interrogé sur le cas de Mile Svilar : voici sa réponse

22:20
Nathan Ngoy, Diable Rouge ? Rudi Garcia doit trancher... et pourrait surprendre

Nathan Ngoy, Diable Rouge ? Rudi Garcia doit trancher... et pourrait surprendre

10:00
C'est (presque) fait : libre depuis son départ de Milan, Sergio Conceiçao a trouvé un nouveau club

C'est (presque) fait : libre depuis son départ de Milan, Sergio Conceiçao a trouvé un nouveau club

09:00
L'Antwerp déjà dos au mur : "Six équipes termineront devant eux... dont le Standard"

L'Antwerp déjà dos au mur : "Six équipes termineront devant eux... dont le Standard"

08:30
Zakaria El Ouahdi évacué sur civière : les premières nouvelles sont tombées... et sont rassurantes

Zakaria El Ouahdi évacué sur civière : les premières nouvelles sont tombées... et sont rassurantes

07:20
Sélection des Diables : pour Axel Witsel, c'est maintenant ou jamais

Sélection des Diables : pour Axel Witsel, c'est maintenant ou jamais

08:00
Le petit-fils de Paul Van Himst, Amando Lapage, fait une révélation surprenante : "J'aurais aimé être acteur"

Le petit-fils de Paul Van Himst, Amando Lapage, fait une révélation surprenante : "J'aurais aimé être acteur"

07:40
Hein Vanhaezebrouck pessimiste pour le coefficient belge et pointe Anderlecht et Charleroi du doigt

Hein Vanhaezebrouck pessimiste pour le coefficient belge et pointe Anderlecht et Charleroi du doigt

06:30
Hold-up à la Cegeka Arena : le KRC Genk tombe dans le piège de Ferencváros

Hold-up à la Cegeka Arena : le KRC Genk tombe dans le piège de Ferencváros

23:00
Jackpot pour Anderlecht et Marc Coucke ? Romelu Lukaku n'investira pas (pour l'instant), mais...

Jackpot pour Anderlecht et Marc Coucke ? Romelu Lukaku n'investira pas (pour l'instant), mais...

23:20
L'ascension impressionnante d'Alexis Saelemaekers à l'AC Milan : déjà une valeur sûre ?

L'ascension impressionnante d'Alexis Saelemaekers à l'AC Milan : déjà une valeur sûre ?

22:40
Rudi Garcia regrette l'absence de ce Diable Rouge : "Il est unique"

Rudi Garcia regrette l'absence de ce Diable Rouge : "Il est unique"

22:00
"C'est un joueur hors norme" : Rudi Garcia revient sur la signature de Kevin De Bruyne à Naples

"C'est un joueur hors norme" : Rudi Garcia revient sur la signature de Kevin De Bruyne à Naples

21:40
Un retour important à La Gantoise avant d'affronter Charleroi ? Ivan Leko fait le point

Un retour important à La Gantoise avant d'affronter Charleroi ? Ivan Leko fait le point

21:20
Bientôt enfin la libération pour Cameron Puertas ?

Bientôt enfin la libération pour Cameron Puertas ?

21:00
Un équipier sous le charme de Kevin De Bruyne : "C'est une légende"

Un équipier sous le charme de Kevin De Bruyne : "C'est une légende"

20:30
"Ça, il faudra s'en méfier" : le coach du Pays de Galles prudent avant d'affronter la Belgique

"Ça, il faudra s'en méfier" : le coach du Pays de Galles prudent avant d'affronter la Belgique

20:00
Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 02/10: Amallah

Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 02/10: Amallah

19:00
Un retour important au Sporting de Charleroi dans la sélection pour affronter La Gantoise ce vendredi

Un retour important au Sporting de Charleroi dans la sélection pour affronter La Gantoise ce vendredi

19:30
OFFICIEL : le remplaçant de Pierre François au RFC Liège est enfin connu

OFFICIEL : le remplaçant de Pierre François au RFC Liège est enfin connu

19:00
OFFICIEL : Selim Amallah ne rejoindra finalement pas Anderlecht, il a trouvé un nouveau club

OFFICIEL : Selim Amallah ne rejoindra finalement pas Anderlecht, il a trouvé un nouveau club

18:30
Très bonne nouvelle pour Adem Zorgane, récompensé de ses belles prestations avec l'Union

Très bonne nouvelle pour Adem Zorgane, récompensé de ses belles prestations avec l'Union

18:00
Jeune retraité, Jan Vertonghen remporte un prix prestigieux

Jeune retraité, Jan Vertonghen remporte un prix prestigieux

17:30
Très bonne nouvelle pour Genk en vue du match contre Ferencvaros

Très bonne nouvelle pour Genk en vue du match contre Ferencvaros

16:30
Ivan Leko a vécu une situation "à la Conte-KDB" : "Il faut respecter les décisions"

Ivan Leko a vécu une situation "à la Conte-KDB" : "Il faut respecter les décisions"

17:00
Ca en vaut la peine : voici le montant que touche Anderlecht pour les matchs de l'Union au Lotto Park

Ca en vaut la peine : voici le montant que touche Anderlecht pour les matchs de l'Union au Lotto Park

16:00
Un hommage à Roger Lukaku a été organisé par Romelu et Jordan

Un hommage à Roger Lukaku a été organisé par Romelu et Jordan

15:30
Un Belgo-Marocain absent de la sélection des Lions de l'Atlas malgré son bon début de saison

Un Belgo-Marocain absent de la sélection des Lions de l'Atlas malgré son bon début de saison

14:30
Erling Haaland ne ménage pas un équipier : "Tout simplement stupide"

Erling Haaland ne ménage pas un équipier : "Tout simplement stupide"

15:00
Le coach de Ferencvaros est bien connu et aurait pu coacher en Jupiler Pro League

Le coach de Ferencvaros est bien connu et aurait pu coacher en Jupiler Pro League

14:00
Romelu Lukaku était à Liège et a perdu son calme : "Heureusement, personne n'a filmé..."

Romelu Lukaku était à Liège et a perdu son calme : "Heureusement, personne n'a filmé..."

13:30
Il y aura du beau monde en tribune dimanche pour Anderlecht-Standard

Il y aura du beau monde en tribune dimanche pour Anderlecht-Standard

13:00
Mauvais signe pour la Coupe du Monde ? La délégation iranienne interdite d'accès pour le tirage au sort

Mauvais signe pour la Coupe du Monde ? La délégation iranienne interdite d'accès pour le tirage au sort

12:30

Plus de news

Les plus populaires

Europa League

 Journée 2
Ludogorets Ludogorets 0-2 Real Betis Real Betis
Viktoria Plzen Viktoria Plzen 3-0 Malmö Malmö
Bologna Bologna 1-1 Freiburg Freiburg
AS Roma AS Roma 0-1 Lille OSC Lille OSC
Fenerbahce Fenerbahce 2-1 Nice Nice
FCSB FCSB 0-2 Young Boys Bern Young Boys Bern
Brann Brann 1-0 Utrecht Utrecht
Celtic Glasgow Celtic Glasgow 0-2 Braga Braga
Panathinaikos FC Panathinaikos FC 1-2 Go Ahead Eagles Go Ahead Eagles
Feyenoord Feyenoord 0-2 Aston Villa Aston Villa
Lyon Lyon 2-0 Red Bull Salzbourg Red Bull Salzbourg
Celta De Vigo Celta De Vigo 3-1 PAOK PAOK
Mac. Tel-Aviv Mac. Tel-Aviv 1-3 Dinamo Zagreb Dinamo Zagreb
Nottingham Forest Nottingham Forest 2-3 FC Midtjylland FC Midtjylland
KRC Genk KRC Genk 0-1 Ferencváros Ferencváros
FC Porto FC Porto 2-1 Etoile Rouge de Belgrade Etoile Rouge de Belgrade
Sturm Graz Sturm Graz 2-1 Rangers FC Rangers FC
FC Basel FC Basel 2-0 VFB Stuttgart VFB Stuttgart
Contactez nous / Histoire / Politique de confidentialité / offre d'emploi / Partenaires
Cookies Paramètres / Désactiver les notifications push
© 2002-2025 www.walfoot.be All Rights Reserved