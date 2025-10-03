Deux incertains supplémentaires pour le Clasico : Besnik Hasi sous haute tension avant de recevoir le Standard

Deux incertains supplémentaires pour le Clasico : Besnik Hasi sous haute tension avant de recevoir le Standard
Photo: © photonews

Anderlecht est sous pression avant de recevoir le Standard. Besnik Hasi s'est présenté face à la presse à deux jours du Clasico.

Besnik Hasi attend ce classique du football belge de pied ferme : "C'est mon premier depuis mon retour, mais j'ai bien connu ces matchs comme joueur, adjoint et entraîneur principal. Ce sont toujours des matchs à part".

Mais le Clasico ne fait pas exception à la règle. Une conférence de presse d'Hasi tourne invariablement au bilan médical de son noyau. Mario Stroeykens était ainsi l'un des principaux sujets de discussion : "Il sera très juste pour dimanche. Je pense qu'il sera prêt pour après la pause. Pour le reste, presque tout le monde s'est entraîné normalement".

Mihajlo Cvetkovic est toutefois également incertain : "Il a reçu un coup sur le haut de la cuisse lors du match contre Club NXT et n'a pas passé une bonne semaine. Demain, nous ferons un test et ensuite nous déciderons s'il pourra jouer".

Réaction obligatoire après le partage à Louvain

Quant à l'adversaire, le T1 des Mauves ne peut que se montrer respectueux du travail de Vincent Euvrard : "Leur match contre le Club de Bruges était leur meilleur de la saison. En matière de jeu et d'intensité, à onze contre onze, c'était fort. Je pense que si ce carton rouge n'était pas tombé, le Standard aurait gagné. Vous voyez la patte du nouvel entraîneur : un bloc bien organisé et des joueurs capables de créer quelque chose en possession du ballon. Deux attaquants qui travaillent dur, une équipe qui progresse clairement".

Hasi a également réagi aux questions sur les joueurs offensifs d'Anderlecht. Surtout sur Luis Vazquez, qui éprouve toujours des difficultés. "Le meilleur que vous pouvez faire est de lui donner confiance et continuer à travailler sur la finition. Il travaille dur pour l'équipe. Mais nous ne pouvons pas placer la responsabilité uniquement sur lui vis-à-vis du mauvais match à OHL ; personne n'était au niveau".

Introduire Thorgan Hazard comme faux neuf n'est pas une option pour Hasi. "Non, pour le moment, nous manquons de joueurs entre les lignes capables de retenir le ballon. Hazard peut toujours apporter un plus, mais pas seul."

Ilic et Özcan sont prêts

Besnik Hasi a également évoqué le cas des transferts cantonnés aux RSCA Futures : "Ilic et Ozcan ont eu peu de minutes de jeu et ont joué la semaine dernière avec les espoirs. C'était le moment idéal de les laisser jouer avec les Futures contre Bruges. Ils ont montré qu'ils méritent leur place et n'ont plus de retard physiquement".

Enfin, il y avait la question de Nathan De Cat, qui sera probablement sélectionné pour la Coupe du Monde U17, ce qui signifierait que Hasi devrait se passer de lui pendant des semaines. "Nous déciderons la semaine prochaine. Nous prendrons la bonne décision dans l'intérêt du joueur et de l'équipe".

Suis Anderlecht - Standard en live sur Walfoot.be à partir de 13:30 (05/10).

