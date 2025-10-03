"Enfin !" : le feu vert que Roland Duchâtelet attendait depuis de longues anneés

Le dossier du stade de Saint-Trond avance enfin. Le ministre flamand de l'Environnement Jo Brouns (CD&V) a approuvé le permis de construction d'une nouvelle tribune Sud au Stayen.

Le STVV fait ainsi un pas important dans la modernisation de son stade après des années d'attente. Jusqu'ici, les plans ont rencontré bien des obstacles. La province de Limbourg avait rejeté la demande à deux reprises précédemment en raison d'échelles inappropriées et d'une mauvaise intégration dans l'environnement. Le dossier a été revu par le club et reçoit enfin le soutien nécessaire.

Le propriétaire du stade, Roland Duchâtelet, réagit avec soulagement. "Je suis très heureux que les plans aient finalement été approuvés. Enfin, nous pouvons terminer la construction du stade et le développer en un complexe magnifique", a-t-il déclaré à la VRT.

Le Stayen toujours plus multifonctionnel

La nouvelle tribune Sud fait partie d'un projet plus large. En plus des installations sûres et confortables pour les supporters visiteurs, de nouveaux équipements hôteliers et une aire de jeu intérieure seront également aménagés. "C'est un pas important en avant, non seulement pour le STVV mais aussi pour la ville de Saint-Trond", a déclaré le ministre Brouns.

Duchâtelet voit également de nombreuses opportunités. "Il y aura des possibilités d'hébergement pour des groupes, par exemple pour les jeunes joueurs ou les équipes étrangères. C'est une belle opportunité, à la fois pour eux et pour nous".

Les premiers travaux devraient démarrer dans les mois à venir. Si tout se déroule comme prévu, Saint-Trond pourrait accueillir ses premiers visiteurs dans la toute nouvelle tribune début 2027.