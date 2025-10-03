Jusqu'à 65 €... par minute pour la finale : voici le prix des places pour la Coupe du monde 2026

Les premières places pour la Coupe du monde 2026 sont en vente. Le prix est raisonnable pour certains matchs de poule, mais est exorbitant pour la finale.

La Coupe du monde 2026 se déroulera aux États-Unis, au Canada et au Mexique, du 11 juin au 19 juillet. Une quinzaine de pays sont déjà qualifiés pour l’événement, tandis que les nations européennes achèveront leurs qualifications d’ici la fin de l’année 2025.

Depuis quelques jours, les premières places pour assister au tournoi ont été mises en vente. Cette première phase est réservée aux détenteurs d’une carte Visa, partenaire officiel de la compétition.

50 € en début de tournoi, jusqu'à 5 738 € pour la finale

La deuxième phase de ventes, ouverte à tous, se tiendra du 27 au 31 octobre. Enfin, une troisième phase aura lieu après le tirage au sort des groupes, le 5 décembre à Washington, également accessible à tous.

Cette première phase a permis de découvrir les prix des billets. Sans surprise, il faudra casser sa tirelire pour voir les Diables Rouges sur le continent américain.

Les tickets les moins chers, et les plus rares, sont fixés à 60 dollars (soit 51 euros) pour certains matchs de la phase de poules. Pour assister à la finale, certaines places peuvent coûter jusqu’à 6 730 dollars, soit 5 738 euros. Même si l'on prend en compte la cérémonie d’avant-match et la remise du trophée, cela représente tout de même près de 64 € par minute de jeu, hors prolongations. Un sacré pactole !