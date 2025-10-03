Officiel : sans club depuis trois mois, un ancien du Standard et d'Eupen se relance en Hongrie

Senna Miangue était sans contrat depuis le début de l'été. Mais il a fini par retrouver de l'embauche.

Hier, Selim Amallah a retrouvé un club. Proposé à Anderlecht, il s'est finalement engagé pour les Emirats arabes unis. Et il n'est pas le seul joueur passé par la Pro League à s'être recasé. Sans contrat depuis la fin de son aventure au Cercle de Bruges, Senna Miangue se relance également.

À 28 ans, l'anversois s'est recasé en Hongrie, il a signé un contrat jusqu'en fin de saison au FC Győr ETO, le club qui a accueilli en prêt puis définitivement acheté Nadhir Benbouali en provenance de Charleroi.

Steven Vanhaeren derrière le transfert

La touche made in Pro League ne s'arrête pas là puisque l'entraîneur adjoint n'est autre que Bernd Thys, qui a lui aussi travaillé au Standard. Derrière tout cela, le directeur sportif est belge : il s'agit de Steven Vanhaeren, qu'on a notamment connu au Beerschot.

"Senna est un joueur avec une expérience internationale, ayant évolué en Serie A et en première division belge. Il apportera à notre équipe non seulement de la qualité, mais aussi des qualités de leader. Je suis ravi que nous puissions recruter un joueur avec un tel profil", se félicite Vanhaeren dans le communiqué officiel.

Après l'Italie (Inter Milan, Cagliari) et la Pro League (Standard, Eupen, Cercle de Bruges), Senna Miangue va donc découvrir un troisième championnat dans sa carrière. Győr est actuellement cinquième de Nemzeti Bajnokság, la compétition hongroise.

