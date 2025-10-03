Plutôt prévenir que guérir : il y a (encore) du changement dans le staff d'Anderlecht

Touché par les blessures la saison dernière, et encore un peu depuis la reprise, le Sporting d'Anderlecht préfère désormais prévenir que guérir. Le RSCA restructure son staff médical avec l'arrivée de deux nouveaux visages.

La saison dernière, le Sporting d'Anderlecht a été l’une des équipes les plus touchées par les blessures en Jupiler Pro League. En ce début de nouvel exercice, les absences prolongées d’Ilay Camara et d’Adriano Bertaccini ne laissent pas présager d’amélioration.

Cependant, le RSCA préfère désormais prévenir plutôt que guérir et espère éviter une nouvelle vague d’indisponibilités dans les prochains mois, cruciaux pour la suite de la saison.

C’est pour cette raison que le club bruxellois a décidé de restructurer son staff médical à l’aube de la dixième journée de championnat et avant la réception du Standard, dans le cadre du premier Clasico de la saison. Deux nouvelles recrues font leur apparition.

Anderlecht restructure son staff médical

Le préparateur physique Joris Jellasics, tout d’abord. Il a travaillé du côté d’OHL et de l’Union belge, auprès des Red Flames. Il a également collaboré avec l’équipe nationale belge de judo lors des Jeux Olympiques.

Le kinésithérapeute Vincent Adriaensen rejoint lui aussi le staff médical d’Anderlecht. Il a accompagné de nombreux athlètes aux Jeux Olympiques avec le Comité Olympique et Interfédéral belge (COIB), notamment à Rio (2016), Tokyo (2020) et Paris (2024).

Le nouveau département médical d’Anderlecht est dirigé par le Head of Performance Bram Geers, qui a travaillé sous les ordres de Vincent Kompany à Anderlecht avant de le suivre à Burnley et au Bayern Munich, avant de faire son retour chez les Mauves en septembre.