Plutôt prévenir que guérir : il y a (encore) du changement dans le staff d'Anderlecht

Plutôt prévenir que guérir : il y a (encore) du changement dans le staff d'Anderlecht
Photo: © photonews
Deviens fan de Anderlecht! 4297

Touché par les blessures la saison dernière, et encore un peu depuis la reprise, le Sporting d'Anderlecht préfère désormais prévenir que guérir. Le RSCA restructure son staff médical avec l'arrivée de deux nouveaux visages.

La saison dernière, le Sporting d'Anderlecht a été l’une des équipes les plus touchées par les blessures en Jupiler Pro League. En ce début de nouvel exercice, les absences prolongées d’Ilay Camara et d’Adriano Bertaccini ne laissent pas présager d’amélioration.

Cependant, le RSCA préfère désormais prévenir plutôt que guérir et espère éviter une nouvelle vague d’indisponibilités dans les prochains mois, cruciaux pour la suite de la saison.

C’est pour cette raison que le club bruxellois a décidé de restructurer son staff médical à l’aube de la dixième journée de championnat et avant la réception du Standard, dans le cadre du premier Clasico de la saison. Deux nouvelles recrues font leur apparition.

Anderlecht restructure son staff médical

Le préparateur physique Joris Jellasics, tout d’abord. Il a travaillé du côté d’OHL et de l’Union belge, auprès des Red Flames. Il a également collaboré avec l’équipe nationale belge de judo lors des Jeux Olympiques.

Le kinésithérapeute Vincent Adriaensen rejoint lui aussi le staff médical d’Anderlecht. Il a accompagné de nombreux athlètes aux Jeux Olympiques avec le Comité Olympique et Interfédéral belge (COIB), notamment à Rio (2016), Tokyo (2020) et Paris (2024).

Le nouveau département médical d’Anderlecht est dirigé par le Head of Performance Bram Geers, qui a travaillé sous les ordres de Vincent Kompany à Anderlecht avant de le suivre à Burnley et au Bayern Munich, avant de faire son retour chez les Mauves en septembre.

0 réaction
Corrigeer
Une erreur dans l'article ci-dessus? Annoncez le ici!

Inscrivez-vous maintenant à la newsletter de Walfoot
Jupiler Pro League
Jupiler Pro League Actualité Calendrier Enregistrer le calendrier Classement Stats Transferts
Anderlecht

Plus de news

Deux incertains supplémentaires pour le Clasico : Besnik Hasi sous haute tension avant de recevoir le Standard

Deux incertains supplémentaires pour le Clasico : Besnik Hasi sous haute tension avant de recevoir le Standard

15:40
"Il est prévenu depuis janvier" : voilà pourquoi Axel Witsel a été rappelé...et peut viser la Coupe du Monde

"Il est prévenu depuis janvier" : voilà pourquoi Axel Witsel a été rappelé...et peut viser la Coupe du Monde

16:00
Le ton est donné pour le Clasico : des supporters d'Anderlecht ont vandalisé le stade du Standard

Le ton est donné pour le Clasico : des supporters d'Anderlecht ont vandalisé le stade du Standard

13:00
"Enfin !" : le feu vert que Roland Duchâtelet attendait depuis de longues anneés

"Enfin !" : le feu vert que Roland Duchâtelet attendait depuis de longues anneés

15:00
Le grand retour de Witsel, pas de Stassin ou de Vermant : la liste de Rudi Garcia est tombée

Le grand retour de Witsel, pas de Stassin ou de Vermant : la liste de Rudi Garcia est tombée

15:09
1
Ordonez n'est plus le joueur le plus cher de Pro League, la valeur marchande d'Anderlecht continue à baisser

Ordonez n'est plus le joueur le plus cher de Pro League, la valeur marchande d'Anderlecht continue à baisser

14:00
Un retour à l'entraînement : les nouvelles de l'infirmerie du Standard avant le Clasico à Anderlecht Interview

Un retour à l'entraînement : les nouvelles de l'infirmerie du Standard avant le Clasico à Anderlecht

14:20
Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 03/10: Miangue

Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 03/10: Miangue

14:40
Officiel : sans club depuis trois mois, un ancien du Standard et d'Eupen se relance en Hongrie

Officiel : sans club depuis trois mois, un ancien du Standard et d'Eupen se relance en Hongrie

14:40
Un problème plus présent à l'Union que les saisons précédentes ? Le dilemme de Sébastien Pocognoli Analyse

Un problème plus présent à l'Union que les saisons précédentes ? Le dilemme de Sébastien Pocognoli

13:20
Critiqué par les supporters de Genk, Thorsten Fink réagit : "Oui, je les comprends"

Critiqué par les supporters de Genk, Thorsten Fink réagit : "Oui, je les comprends"

13:40
Toujours fan, Jan Mulder ne reconnaît plus Anderlecht : "Comment peut-on supporter cette misère ?"

Toujours fan, Jan Mulder ne reconnaît plus Anderlecht : "Comment peut-on supporter cette misère ?"

10:30
Le top 5 au coefficient UEFA s'éloigne pour la Belgique, qui limite malgré tout la casse

Le top 5 au coefficient UEFA s'éloigne pour la Belgique, qui limite malgré tout la casse

12:40
Thibaut Peyre a failli revenir en Belgique cet été : "Ils sont arrivés un rien trop tard"

Thibaut Peyre a failli revenir en Belgique cet été : "Ils sont arrivés un rien trop tard"

12:00
L'analyse dans le football va-t-elle trop loin ? "Quand Kompany a dû jouer le maintien, il est descendu"

L'analyse dans le football va-t-elle trop loin ? "Quand Kompany a dû jouer le maintien, il est descendu"

12:20
Jusqu'à 65 €... par minute pour la finale : voici le prix des places pour la Coupe du monde 2026

Jusqu'à 65 €... par minute pour la finale : voici le prix des places pour la Coupe du monde 2026

11:00
Nathan Ngoy, Diable Rouge ? Rudi Garcia doit trancher... et pourrait surprendre

Nathan Ngoy, Diable Rouge ? Rudi Garcia doit trancher... et pourrait surprendre

10:00
1
C'est (presque) fait : libre depuis son départ de Milan, Sergio Conceiçao a trouvé un nouveau club

C'est (presque) fait : libre depuis son départ de Milan, Sergio Conceiçao a trouvé un nouveau club

09:00
Tout est à refaire pour Genk : "Ça fait mal et ça devient décourageant"

Tout est à refaire pour Genk : "Ça fait mal et ça devient décourageant"

09:30
L'Antwerp déjà dos au mur : "Six équipes termineront devant eux... dont le Standard"

L'Antwerp déjà dos au mur : "Six équipes termineront devant eux... dont le Standard"

08:30
Sélection des Diables : pour Axel Witsel, c'est maintenant ou jamais

Sélection des Diables : pour Axel Witsel, c'est maintenant ou jamais

08:00
Le petit-fils de Paul Van Himst, Amando Lapage, fait une révélation surprenante : "J'aurais aimé être acteur"

Le petit-fils de Paul Van Himst, Amando Lapage, fait une révélation surprenante : "J'aurais aimé être acteur"

07:40
Hein Vanhaezebrouck pessimiste pour le coefficient belge et pointe Anderlecht et Charleroi du doigt

Hein Vanhaezebrouck pessimiste pour le coefficient belge et pointe Anderlecht et Charleroi du doigt

06:30
Zakaria El Ouahdi évacué sur civière : les premières nouvelles sont tombées... et sont rassurantes

Zakaria El Ouahdi évacué sur civière : les premières nouvelles sont tombées... et sont rassurantes

07:20
🎥 L'arbitrage vidéo d'un arbitre belge fait parler : trois penalties pour le prix d'un, tous stoppés

🎥 L'arbitrage vidéo d'un arbitre belge fait parler : trois penalties pour le prix d'un, tous stoppés

07:00
Jackpot pour Anderlecht et Marc Coucke ? Romelu Lukaku n'investira pas (pour l'instant), mais...

Jackpot pour Anderlecht et Marc Coucke ? Romelu Lukaku n'investira pas (pour l'instant), mais...

23:20
L'ascension impressionnante d'Alexis Saelemaekers à l'AC Milan : déjà une valeur sûre ?

L'ascension impressionnante d'Alexis Saelemaekers à l'AC Milan : déjà une valeur sûre ?

22:40
Hold-up à la Cegeka Arena : le KRC Genk tombe dans le piège de Ferencváros

Hold-up à la Cegeka Arena : le KRC Genk tombe dans le piège de Ferencváros

23:00
Rudi Garcia a été interrogé sur le cas de Mile Svilar : voici sa réponse

Rudi Garcia a été interrogé sur le cas de Mile Svilar : voici sa réponse

22:20
Un retour important à La Gantoise avant d'affronter Charleroi ? Ivan Leko fait le point

Un retour important à La Gantoise avant d'affronter Charleroi ? Ivan Leko fait le point

21:20
Rudi Garcia regrette l'absence de ce Diable Rouge : "Il est unique"

Rudi Garcia regrette l'absence de ce Diable Rouge : "Il est unique"

22:00
"C'est un joueur hors norme" : Rudi Garcia revient sur la signature de Kevin De Bruyne à Naples

"C'est un joueur hors norme" : Rudi Garcia revient sur la signature de Kevin De Bruyne à Naples

21:40
Bientôt enfin la libération pour Cameron Puertas ?

Bientôt enfin la libération pour Cameron Puertas ?

21:00
Un équipier sous le charme de Kevin De Bruyne : "C'est une légende"

Un équipier sous le charme de Kevin De Bruyne : "C'est une légende"

20:30
Un hommage à Roger Lukaku a été organisé par Romelu et Jordan

Un hommage à Roger Lukaku a été organisé par Romelu et Jordan

02/10
Un retour important au Sporting de Charleroi dans la sélection pour affronter La Gantoise ce vendredi

Un retour important au Sporting de Charleroi dans la sélection pour affronter La Gantoise ce vendredi

19:30

Plus de news

Les plus populaires

Jupiler Pro League

 Journée 10
La Gantoise La Gantoise 20:45 Charleroi Charleroi
KV Malines KV Malines 04/10 STVV STVV
RAAL La Louvière RAAL La Louvière 04/10 Zulte Waregem Zulte Waregem
Antwerp Antwerp 04/10 Cercle de Bruges Cercle de Bruges
Anderlecht Anderlecht 05/10 Standard Standard
KRC Genk KRC Genk 05/10 FCV Dender EH FCV Dender EH
FC Bruges FC Bruges 05/10 Union SG Union SG
Westerlo Westerlo 05/10 OH Louvain OH Louvain
Contactez nous / Histoire / Politique de confidentialité / offre d'emploi / Partenaires
Cookies Paramètres / Désactiver les notifications push
© 2002-2025 www.walfoot.be All Rights Reserved